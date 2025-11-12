Los constantes rechazos y manifestaciones hacia los agentes federales de inmigración se deben a su violento accionar al momento de intervenir a algún inmigrante. Recientemente, la comunidad hispana ha quedado profundamente conmocionada por cómo un padre y su hija de apenas un año fueron rociados con gas pimienta durante un operativo migratorio en Chicago .

En las imágenes compartidas por Univision Noticias, se observa el preciso momento en que agentes de la Patrulla Fronteriza disparan este compuesto químico en una parte del rostro del conductor y también resulta afectada la menor. La acción fue rápida, pues los uniformados conducían su vehículo.

Como consecuencia del acto, Rafael Veraza, el afectado, y su hija presentaban mucho ardor producto del gas pimienta. Es más, el padre aseguró que tenía muchas dificultades para respirar al ser atendido por el cuerpo médico.

Rafael cuenta que, en ese momento, se le hacía difícil abrir lo ojos y parte de su rostro estaba irritado. (Crédito: Noticias Telemundo / YouTube)

“Toda mi piel estaba irritada, estaba toda roja. Mi oreja también estaba irritada. Básicamente los doctores trataron de darme oxígeno, pero al dármelo sentía que me asfixiaba más”, relató al medio citado.

Respecto a su menor hija, el inmigrante aseguró que quedó “traumatizada” por el hecho. Desde aquel momento, la pequeña está cerca de sus padres, pues teme quedarse sola por su cuenta; así esté visualizando sus caricaturas.

“Los doctores me dijeron que debía llevarla con su doctor primario para que le hicieran chequeos porque tiene un año”, añadió.

La bebé de un año también quedó afectada por el compuesto químico. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Lo curioso de este caso es que Rafael solo estaba conduciendo, en compañía de su esposa e hija, por el estacionamiento de la tienda Sam’s Club, en Chicago. Quedaron sorprendidos ante la presencia de agentes federales de inmigración, pero no imaginaron que serían atacados de tal forma.

Te comento que, durante este operativo migratorio, un total de 9 inmigrantes fueron puestos bajo custodia de ICE. Ante esta situación, la comunidad inmigrante siente temor ante el accionar de los agentes, pues también están resultando afectados los menores de edad.