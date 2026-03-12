Para muchas familias inmigrantes en Florida, especialmente en ciudades como Miami, Orlando, Tampa o Jacksonville, la licencia de conducir no es solo un plástico más en la billetera ni un simple trámite del DMV: es la llave para poder llegar al trabajo a tiempo, llevar a los niños a la escuela, ir al supermercado después de salir del turno de la noche o manejar hasta la iglesia. En estados donde el transporte público no siempre alcanza todos los barrios donde vive la comunidad latina, manejar se vuelve casi una obligación. Por eso, cada vez que el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV) —lo que muchos llaman simplemente “el DMV de Florida”— anuncia cambios en los requisitos, la preocupación corre rápido por los chats de WhatsApp, los grupos de Facebook de la comunidad hispana y las conversaciones en restaurantes, bodegas y taquerías en todo el estado.

En las últimas semanas, esa preocupación volvió a crecer entre comunidades inmigrantes en Florida debido a una serie de cambios y revisiones que está evaluando el sistema estatal encargado de las licencias de conducir, lo que podría modificar el acceso a este documento para quienes no son ciudadanos estadounidenses y tienen estatus migratorio temporal.

La comunidad inmigrante en Florida se verá perjudicada por esta modificación en las normativas de la licencia de conducir (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

EL REQUISITO DEL DMV QUE ESTÁ EN EL CENTRO DEL DEBATE

La licencia de conducir en Florida es emitida por el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV), la entidad estatal que define quién puede obtener o renovar este documento y bajo qué condiciones.

Si uno revisa las reglas actuales, el proceso exige demostrar tres cosas fundamentales:

Identidad.

Número de Seguro Social (cuando aplica).

Residencia en el estado de Florida.

En la práctica, esto significa que cualquier persona que solicite la licencia debe presentar documentación válida que confirme su presencia legal en Estados Unidos. Esto incluye a muchos inmigrantes que viven en Florida con diferentes tipos de estatus migratorio.

DOCUMENTOS QUE ACTUALMENTE ACEPTA EL ESTADO

Entre los documentos más utilizados por inmigrantes en Florida se encuentran:

Tarjeta de residencia permanente (Green Card): prueba de estatus legal permanente.

Pasaporte vigente con formularios migratorios (como visa o I‑94): verificación de identidad y entrada legal.

Autorización de empleo (EAD): permite demostrar permiso de trabajo válido.

Comprobantes de domicilio en Florida (contrato de alquiler, factura de luz, estados de cuenta): confirman residencia en el estado.

Estas reglas no son nuevas. Florida lleva años aplicando controles estrictos para verificar la situación migratoria antes de emitir una licencia, algo que muchas personas han comprobado al intentar hacer el trámite por primera vez o al llegar desde otros estados donde las normas son más flexibles.

EL CAMBIO QUE PODRÍA AFECTAR A MUCHOS INMIGRANTES

El punto que más inquieta a la comunidad migrante tiene que ver con la duración de las licencias otorgadas a personas con estatus migratorio temporal.

De acuerdo con lo que se discute dentro del Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles, algunas licencias podrían quedar limitadas a una vigencia máxima de un año cuando el conductor posee un estatus migratorio con fecha de vencimiento cercana o condicionada.

En otras palabras, la duración de la licencia estaría directamente vinculada al tiempo de validez del permiso migratorio de la persona.

¿QUÉ IMPLICARÍA ESTO EN LA PRÁCTICA?

Para muchos inmigrantes que viven y trabajan en Florida, este cambio se traduciría en tres obligaciones claras:

Renovar la licencia con mayor frecuencia.

Presentar nuevamente los documentos migratorios en cada trámite.

Asumir los costos de renovación año tras año.

A simple vista puede sonar como un detalle administrativo, pero si uno habla con trabajadores migrantes —por ejemplo, personas que laboran en construcción en el centro de Miami, en hoteles de Orlando o en el campo agrícola cerca de Immokalee— enseguida entiende que más renovaciones significan más tiempo pedido en el trabajo, más filas en las oficinas del DMV y más gastos para familias que muchas veces ya están ajustando el presupuesto mensual.

LA RAZÓN DETRÁS DE ESTA MEDIDA

Las autoridades estatales sostienen que el objetivo es alinear la validez de la licencia con el estatus migratorio del conductor.

Es decir, si el permiso migratorio tiene una duración limitada, la licencia de conducir también debería tenerla. Desde la perspectiva del estado, esto permitiría:

Mantener más actualizados los registros de conductores.

Verificar con regularidad que los titulares sigan teniendo presencia legal en el país.

Reducir el uso de documentos vencidos o desactualizados.

Este tipo de argumentos encajan con una tendencia más amplia de mayor control administrativo que muchos inmigrantes ya perciben en otras áreas, como cuando tramitan su número de ITIN, renuevan su EAD o actualizan su dirección ante autoridades federales.

UN CONTEXTO MIGRATORIO CADA VEZ MÁS VIGILADO

Este tipo de medidas no aparece en el vacío. En Estados Unidos, las políticas migratorias y muchos procesos administrativos suelen endurecerse o flexibilizarse según el clima político del momento.

En los últimos años, organismos federales como el Internal Revenue Service (IRS) han reforzado sus sistemas de verificación de información, mientras que el debate migratorio vuelve una y otra vez al centro del discurso político, especialmente alrededor de figuras como Donald Trump y en campañas electorales donde la frontera y la seguridad ocupan titulares.

Aunque el trámite de licencias depende del estado y no directamente del gobierno federal, las decisiones locales suelen reflejar ese mismo contexto de mayor control. Esto se nota en estados con una presencia fuerte de comunidades hispanas, como Florida, donde cualquier cambio puede impactar a trabajadores de origen cubano, venezolano, colombiano, centroamericano, puertorriqueño (aunque sean ciudadanos, comparten entorno), entre otros.

LO QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS INMIGRANTES EN FLORIDA

Si estás siguiendo este tema o conoces a alguien que vive en Florida y depende del carro para prácticamente todo, hay algunos puntos importantes que conviene tener presentes:

Aspectos clave del trámite:

La licencia exige prueba de identidad y presencia legal.

Los documentos migratorios deben estar vigentes al momento del trámite.

La duración de la licencia puede depender del tipo de estatus migratorio.

En caso de que el cambio se consolide, los posibles efectos serían:

Licencias de menor duración, con vigencia más corta para quienes tengan estatus temporal.

Renovaciones más frecuentes, con verificación migratoria reiterada.

Costos recurrentes, como el pago anual de la renovación y posibles gastos adicionales en traducciones o copias certificadas.

Ante este escenario, muchos abogados de inmigración suelen recomendar revisar con anticipación la fecha de vencimiento de los permisos migratorios, conservar todos los documentos organizados y no esperar hasta el último momento para programar una cita en el DMV, especialmente en zonas de alta demanda como el sur de Florida.

Algunos inmigrantes se verían perjudicados por polémica medida en Florida (Foto: Freepik)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!