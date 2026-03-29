Un sector que existe una alta demanda de trabajadores en los Estados Unidos es de transporte, ya que se necesitan conductores para desplazar a los distintos ciudadanos que residen en este país u otro tipos de servicios. Sin embargo, recientemente diversos postulantes no pueden conseguir empleo de ello debido a un requisito que contadas personas pueden cumplir para obtener la licencia . ¿De cuál se trata? Si estás interesando, en los siguientes párrafos te revelaré cuál es y por qué está ocasionando complicaciones.

Ser conductor en este país resulta un empleo atractivo para miles de extranjeros que están en búsqueda de una oportunidad laboral. No solo te brinda la posibilidad de trabajar legalmente, además ofrece buenos salarios sin la necesidad de estudios universitarios.

Cuál es el requisito que suele complicar para obtener una licencia de conducir

Se trata del Entry-Level Driver Training (ELDT, por sus siglas en inglés), también conocido como la Formación de Conductores de Nivel Básico; es un requisito federal que entró en vigor en el 2022 y es necesario que todo solicitante de licencia CDL (Clase o B) debe cumplir.

El propósito del ELDT es mejorar la seguridad al momento de conducir para cualquier solicitante y profesionalizar de mejor manera el sector de transporte en este país.

El Entry-Level Driver Training (ELDT) es aquel requisito que suele complicar muchos trámites para obtener la licencia CDL. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué es difícil de cumplir el ELDT

Sucede que la oferta de centros de formación autorizados es insuficiente en diversas regiones del país . Entonces, la falta de capacitación ha dado origen a extensas listas de espera y retrasos para aquellas personas que deseen iniciar o finalizar su proceso.

No sería lo único; otro factor es el alto precio para llevar a cabo esta capacitación , una inversión que suele ser inviable para muchos solicitantes. Por estas razones existen escasas de personas que pretenden tomar el puesto de conductor en EE.UU.

El alto precio para cumplir el ELDT es un factor que obliga a muchos interesados en desistir del trámite. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué exige el ELDT y cuánto es el costo a pagar

Los solicitantes tienen que completar un programa que integra formación teórica sobre reglas y seguridad, junto con instrucción práctica en la conducción del coche. Es necesario cumplir con este entrenamiento para rendir el examen CDL.

Respecto a las tarifas, los precios de los cursos online básicos rigen desde los $25, que solo implica teoría; sin embargo, también existe un paquete de formación completa, cuyo costo oscila entre los $3,000 y $7,000.

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