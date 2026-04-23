Un famoso restaurante situado en Austin, Texas , se ubica en el centro de la polémica al confirmarse que recibió una elevada multa económica por infringir leyes laborales. Si bien se trata de un espacio acogedor para decenas de clientes, una investigación logró detectar fallas en la gestión de su personal, afectando considerablemente sus derechos. ¿Qué ocurrió realmente para que las autoridades del gobierno estatal imponga esta infracción económica? Si estás interesado por conocer más detalles sobre este caso, te invito a leer los siguientes párrafos.

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Las irregularidades fueron detectadas por el Departamento de Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés) al realizar una investigación al reconocido comercio ‘Beto’s Restaurant and Bar. Según su comunicado de prensa, estas faltas detectadas perjudicó a un total de 8 trabajadores.

Gracias a su mecanismo de División de Salarios y Horas, las autoridades pertinentes corroboraron que esta empresa de comida no pagaba las horas extras trabajadas y que extraía ilegalmente los salarios de estos empleados.

Los empleados de dicho restaurante no recibían pagos por las horas extras que realizaban y se les descontaba parte de su salario. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Respecto a la primera infracción, estos trabajadores acostumbraban a laborar ocho horas extra por semana ; sin embargo, ninguno recibía la tarifa legal correspondiente a “tiempo y medio”.

También se comprobó que el negocio realizaba descuentos por el costo de los uniformes directamente a los salarios de sus empleados meseros ; esta práctica ocasionó que algunos recibieran un ingreso por debajo del salario mínimo federal.

Ambas faltas fueron suficientes para ser catalogadas como violación de la Ley de Normas Laborales Justas. Fue así que decidieron imponer una multa total de $63,645 en salarios para los trabajadores que resultaron afectados.

La empresa tuvo que realizar un pago que supera los $63,000 en compensación a sus empleados afectados. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

“Las infracciones salariales, incluyendo la falta de registro y pago de todas las horas trabajadas siguen siendo una gran preocupación para los trabajadores de la industria de servicios de alimentos”, señaló Charles Frasier, director de Distrito de la División de Salarios y Horas en Houston.

A pesar de esta problemática, el funcionario puntualizó que la División de Salarios y Horas ofrecerá asesoría a los empleados del estado para que estén mejores preparados ante este tipo de infracciones.

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