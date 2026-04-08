El famoso restaurante italiano Rao’s, conocido por ser uno de los más difíciles de reservar en Nueva York, ofrecerá una experiencia especial fuera de su sede habitual, pero solo por una noche. El evento buscará replicar su ambiente exclusivo en un nuevo espacio. La cita será el próximo 23 de abril en el hotel JW Marriott Essex House de Nueva York. Esta propuesta, llamada Dinner Rush, permitirá que más personas accedan a una experiencia que normalmente está reservada para unos pocos clientes habituales.

El evento, organizado por Marriott Bonvoy y American Express, promete recrear fielmente el estilo del restaurante original. Según People, los asistentes podrán disfrutar de los platos más emblemáticos de Rao’s en un ambiente que imita su histórico comedor en Harlem.

Durante la velada habrá dos turnos disponibles, cada uno con una duración de 90 minutos. En ese tiempo, los comensales podrán degustar un menú de varios tiempos con recetas tradicionales del restaurante.

El evento ofrecerá un menú especial con sus platos más famosos en un ambiente que replica su histórico local. (Foto: Rao's)

“Al recrear la intimidad, las recetas tradicionales y el sentido de exclusividad que definen a Rao’s, Dinner Rush ofrece un acceso poco común a una experiencia normalmente reservada para unos pocos”, señala la organización del evento.

Según su sitio web, Rao’s fue fundado en 1896 como un pequeño bar y, con el tiempo, se convirtió en un restaurante icónico.

Con la dirección de Vincent Rao y su esposa Anna Pellegrino, quien aportó recetas familiares del sur de Italia, el lugar ganó gran prestigio y construyó su identidad culinaria.

Los interesados deberán registrarse previamente para tener la oportunidad de comprar un lugar. (Foto referencial: Freepik)

Con los años, el restaurante desarrolló un sistema de “derechos de mesa”, en el que ciertos clientes habituales conservan sus mesas generación tras generación. Esto hizo que el local de Harlem sea considerado uno de los más exclusivos del mundo, con reservas prácticamente imposibles de conseguir.

Para asistir a este evento especial, los interesados deberán registrarse de forma virtual previamente. Las entradas tienen un precio de 300 dólares y se asignarán por orden de llegada, lo que convierte esta experiencia en una oportunidad única para quienes siempre quisieron visitar Rao’s.

Cuáles son los restaurantes más difíciles de reservar en EE. UU.

Rao’s (Nueva York): Prácticamente imposible: las mesas “pertenecen” a clientes habituales y solo entras con invitación.

The Lost Kitchen (Maine): Usa un sistema único: debes enviar una postal para participar en un sorteo de reservas.

The French Laundry (California): Restaurante de alta cocina con reservas que se agotan en minutos y deben hacerse con semanas de anticipación.

Talula’s Table (Pensilvania): Solo tiene una mesa y debes reservar hasta con un año de anticipación.

House of Prime Rib (San Francisco): Lista de espera de hasta un año para conseguir mesa en horarios populares.

The Inn at Little Washington (Virginia): Restaurante de lujo con alta demanda y largas esperas para reservar.

Tsuke Edomae (Austin): Muy exclusivo: pocas plazas mensuales y reservas que se llenan casi al instante.

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