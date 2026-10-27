Las telarañas artificiales son una decoración habitual durante las celebraciones de Halloween, pero su apariencia inofensiva puede esconder un peligro para los animales silvestres. Cuando se colocan en jardines, árboles, arbustos y otras zonas al aire libre, estas redes sintéticas pueden convertirse en trampas para la fauna que se desplaza por esos espacios.

El Dr. Seth Magle, director sénior del Urban Wildlife Institute del Lincoln Park Zoo, explicó a NBC Chicago que los animales circulan por barrios residenciales, ciudades y distintos entornos donde las decoraciones pueden representar un riesgo.

“No intento ser el aguafiestas; sé que Halloween es divertido y que la gente quiere decorar, y hay maneras de hacerlo con más consideración”, señaló.

El especialista también recomendó pensar en los animales que visitan habitualmente las viviendas. “Si las aves han llegado a asociar tu casa con fuentes de alimento y, de repente, la cubres con estas telarañas, es algo sobre lo que podrías pensarlo dos veces”, añadió.

Qué animales pueden quedar atrapados en las telarañas falsas

Las aves y los murciélagos son algunos de los animales con mayor riesgo de quedar enredados en estas decoraciones. Si no logran liberarse, pueden sufrir lesiones e incluso morir. El problema también afecta a otros animales pequeños que atraviesan jardines y zonas con vegetación.

Kathryn Dudeck, directora de vida silvestre del Chattahoochee Nature Center, en Georgia, advirtió a Treehugger que los centros de rehabilitación reciben numerosos animales atrapados en adornos de este tipo durante esta época del año. “Esta no es, obviamente, una situación nueva, pero es un problema que rara vez veo que se aborde”, afirmó.

El riesgo para las aves aumenta durante el otoño, ya que muchas especies se encuentran en plena temporada migratoria. Además, a diferencia de las telarañas naturales, que pueden romperse con relativa facilidad, las versiones sintéticas suelen fabricarse con plásticos resistentes y elásticos capaces de enrollarse con fuerza alrededor del cuerpo de un animal.

Los expertos advierten que el peligro aumenta durante la migración otoñal y cuando las redes permanecen instaladas al aire libre durante semanas. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Por qué las redes sintéticas pueden ser peligrosas

Lucy Taylor, experta en vida silvestre de Vine House Farm, explicó a Ideal Home que los plásticos no biodegradables y las mallas finas también pueden ser recogidos por animales como erizos y zorros.

En esos casos, el material puede provocar asfixia u obstrucciones internas. Taylor agregó que muchas aves utilizan seda de araña natural para construir sus nidos y no siempre distinguen entre las redes naturales y las artificiales.

“Cualquier elemento con agujeros lo suficientemente grandes como para que pase una cabeza, un ala o una pata supone un riesgo, especialmente cuando se cuelga en el exterior, sobre los setos o se deja instalado durante semanas”, advirtió.

Qué hacer si encuentras un animal atrapado

Si un animal queda enredado en una telaraña artificial, los especialistas recomiendan contactar con un centro local de rescate o rehabilitación de fauna silvestre. Intentar liberarlo sin cuidado puede empeorar la situación, especialmente si las fibras están ajustadas alrededor de sus patas, alas o cuello.

Most Tatifi, copropietario de EcoCare Pest Management, recomendó a Ideal Home: “No tires de los hilos de la telaraña, ya que esto puede apretarlos”. Asimismo, aconsejó utilizar tijeras pequeñas de punta roma para cortar el material en partes, con mucho cuidado de no herir al animal.

“Si no puedes liberarlo de forma segura o está herido, colócalo en una caja ventilada, en un lugar tranquilo, y vuelve a llamar a la RSPCA o a un centro local de rescate de fauna silvestre”, indicó.