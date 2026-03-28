La constante alza en el costo de vida en EE.UU. obliga a millones de personas y familias a ajustar cada vez más sus bolsillos para hacer rendir su dinero. Aunque en varios estados se incrementó el sueldo mínimo, en Texas esto no ha cambiado en 2026 y, lo peor, es que la situación se mantiene igual desde hace 17 años, lo que obliga a muchos residentes a trabajar hasta en tres empleos distintos para poder comprar alimentos, pagar sus recibos y cubrir otros gastos básicos. Si esto te sorprende, a continuación te contamos cuánto se paga por hora en este estado desde 2009 y qué sectores son los más afectados.

Salario mínimo sin cambios desde 2009 en Texas y empleos donde se cobra menos de lo que marca la ley (Foto: Karola G / Pexels)

¿CUÁNTO ES EL SALARIO MÍNIMO EN TEXAS DESDE 2009?

Desde hace 17 años, el salario mínimo en Texas se mantiene congelado en 7.25 dólares por hora, el mismo monto vigente desde el 24 de julio de 2009. “Ha habido propuestas, definitivamente; sin embargo, no han procedido por temas políticos”, dijo Felipe Villareal, experto en finanzas y desarrollo económico de San Antonio, a N+ Univision.

Y aunque en algunos empleos pagan más, los trabajadores consideran que la cantidad no es suficiente, pues el encarecimiento del costo de vida los hace solicitar un aumento.

Los trabajos en Texas que pagan más del mínimo son: vendedor minorista ($10 a $15 por hora), trabajador de servicio de alimentos ($9 a $13 por hora), cajero ($11 a $16 por hora) y personal de supermercado ($14 a $18 por hora).

El “boom” económico de Texas contrasta con un salario mínimo que no se actualiza desde hace 17 años (Foto: Karola G / Pexels)

¿CUÁL ES EL SECTOR MÁS AFECTADO? PAGAN MENOS DEL MÍNIMO

Aunque parezca increíble, todavía existen empleos donde se paga por debajo del salario mínimo. El sector de servicios es uno de los más afectados, ya que la legislación permite que los trabajadores que reciben propinas cobren un sueldo base inferior, siempre que dichos montos completen el ingreso hasta el mínimo establecido.

“Hoy en día un mesero en Texas está ganando alrededor de 2.13 dólares por hora, lo que realmente compensa son las propinas”, indicó a Univision la ciudadana Glenys Arita.

De acuerdo con Villareal, esta práctica se presta a abusos: “Hay lugares donde ofrecen menos del salario mínimo y lo intentan compensar con propinas, pero eso puede ser injusto y estar fuera de la ley”.

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