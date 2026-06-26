El debate sobre subir el salario mínimo federal a US$25 por hora vuelve a tomar fuerza en el Congreso y podría transformar la economía de millones de hogares si la iniciativa avanza. La propuesta —conocida como Living Wage For All Act— plantea un incremento gradual desde los actuales US$7.25 por hora hasta US$25, además de eliminar los salarios reducidos para trabajadores que reciben propinas, jóvenes y personas con discapacidad, y de atar el monto a la evolución del salario promedio para que siga subiendo con el tiempo. Para familias latinas en ciudades como Los Ángeles, Houston o Miami, donde el costo de alquiler y cuidado infantil golpea fuerte, un calendario de aumentos como el que se propone podría significar, en la práctica, menos jornadas de dos trabajos, más capacidad para pagar guardería y una mayor posibilidad de ahorrar para emergencias o para la educación de los hijos.

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No cantes victoria aún. El camino es largo: el proyecto debe pasar por comités, votaciones en ambas cámaras y la firma presidencial antes de convertirse en ley. Mientras tanto, la propuesta ya reavivó el debate entre economistas, empresarios y sindicatos sobre empleo, inflación y competitividad.

¿QUÉ ES EL LIVING WAGE FOR ALL ACT?

La iniciativa fue presentada en el Senado por el demócrata Chris Murphy (Connecticut) y cuenta con el apoyo de senadores como Richard Blumenthal, Andy Kim y Ron Wyden. En la Cámara de Representantes la impulsan Delia Ramírez, Analilia Mejía, Jesús “Chuy” García y Lateefah Simon. El objetivo es crear un camino fijo hacia un “salario digno”, ajustado al costo de vida y vinculado al salario medio nacional por hora, con prioridades para que las grandes empresas implementen primero los aumentos y darle más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse.

El senador Christopher Murphy es quien está impulsando este proyecto de ley (Foto: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / ANDREW HARNIK

¿QUIÉNES SE BENEFICIARÍAN?

Si la ley se aprueba, la mayoría de trabajadores que ganan menos de US$25 por hora verían subidas progresivas. Según los promotores:

Cerca del 45% de trabajadores en EE. UU. gana actualmente menos de US$25 por hora.

En alrededor de 20 estados, el salario mínimo vigente sigue siendo el federal de US$7.25 por hora.

Millones de familias (muchas de ellas hispanas) podrían recibir un aumento de ingresos que impacta en vivienda, transporte y alimentación.

Grupos afectados y cambios clave:

Grupo Qué cambiaría Trabajadores con salario mínimo federal Recibirían aumentos graduales hasta llegar a US$25/hora. Empleados que reciben propinas El salario mínimo reducido desaparecería gradualmente; pasarían al salario mínimo general. Trabajadores con discapacidad Se eliminaría el sistema de salarios inferiores autorizados por certificados especiales. Jóvenes menores de 20 años Desaparecería progresivamente el salario mínimo especial para nuevos empleados.

CALENDARIO PROPUESTO PARA GRANDES EMPRESAS

Las “grandes empleadoras” son empresas con ingresos anuales de al menos US$1,000 millones o con 500+ empleados en EE. UU. El cronograma sería:

Momento Salario mínimo Entrada en vigor (1 año) US$12.00 2 años US$15.00 3 años US$18.00 4 años US$20.00 5 años US$22.50 6 años US$25.00

Después, el salario se indexaría anualmente y no podría bajar, al estar vinculado a dos tercios del salario medio nacional por hora.

CRONOGRAMA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

Las PYMES tendrían una transición más larga:

Año de aplicación Salario mínimo Entrada en vigor US$12.00 Año 2 US$14.00 Año 3 US$16.00 Año 4 US$18.00 Año 5 US$20.00 Año 6 US$20.60 Año 7 US$21.20 Año 8 US$21.80 Año 9 US$22.40 Año 10 US$23.00 Año 11 US$23.60 Año 12 US$24.20 Año 13 US$25.00

¿POR QUÉ APOYAN LA MEDIDA?

Chris Murphy resumió el objetivo de la iniciativa con estas palabras: “Si trabajas a tiempo completo en este país, deberías permitirte vivir. Pero los salarios son tan bajos que muchos padres trabajan 60 horas por semana y aun así no saben si tendrán dinero para el almuerzo de sus hijos”.

REACCIONES Y PREOCUPACIONES

Sindicatos y organizaciones comunitarias latinas celebran la posibilidad de aumentos reales para trabajadores esenciales (limpieza, restaurantes, cuidado de ancianos).

Pequeñas empresas advierten sobre mayores costos operativos y posibles recortes de horas o empleo si no hay apoyos fiscales o programas de adaptación.

Economistas debaten el impacto en inflación, empleo y precios: algunos señalan que los aumentos aumentan poder adquisitivo; otros temen efectos adversos en contratación en sectores de baja productividad.

Millones de latinos en Estados Unidos podrían verse beneficiados con este proyecto de ley (Foto: AFP)

¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO LEGISLATIVO?

Pasos necesarios:

Revisión en comité del Senado.

Votación en el Senado.

Aprobación de la Cámara de Representantes.

Firma del presidente.

Mientras tanto, el salario federal permanece en US$7.25 por hora.

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