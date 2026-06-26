El debate sobre subir el salario mínimo federal a US$25 por hora vuelve a tomar fuerza en el Congreso y podría transformar la economía de millones de hogares si la iniciativa avanza. La propuesta —conocida como Living Wage For All Act— plantea un incremento gradual desde los actuales US$7.25 por hora hasta US$25, además de eliminar los salarios reducidos para trabajadores que reciben propinas, jóvenes y personas con discapacidad, y de atar el monto a la evolución del salario promedio para que siga subiendo con el tiempo. Para familias latinas en ciudades como Los Ángeles, Houston o Miami, donde el costo de alquiler y cuidado infantil golpea fuerte, un calendario de aumentos como el que se propone podría significar, en la práctica, menos jornadas de dos trabajos, más capacidad para pagar guardería y una mayor posibilidad de ahorrar para emergencias o para la educación de los hijos.
No cantes victoria aún. El camino es largo: el proyecto debe pasar por comités, votaciones en ambas cámaras y la firma presidencial antes de convertirse en ley. Mientras tanto, la propuesta ya reavivó el debate entre economistas, empresarios y sindicatos sobre empleo, inflación y competitividad.
¿QUÉ ES EL LIVING WAGE FOR ALL ACT?
La iniciativa fue presentada en el Senado por el demócrata Chris Murphy (Connecticut) y cuenta con el apoyo de senadores como Richard Blumenthal, Andy Kim y Ron Wyden. En la Cámara de Representantes la impulsan Delia Ramírez, Analilia Mejía, Jesús “Chuy” García y Lateefah Simon. El objetivo es crear un camino fijo hacia un “salario digno”, ajustado al costo de vida y vinculado al salario medio nacional por hora, con prioridades para que las grandes empresas implementen primero los aumentos y darle más tiempo a las pequeñas y medianas empresas para adaptarse.
¿QUIÉNES SE BENEFICIARÍAN?
Si la ley se aprueba, la mayoría de trabajadores que ganan menos de US$25 por hora verían subidas progresivas. Según los promotores:
- Cerca del 45% de trabajadores en EE. UU. gana actualmente menos de US$25 por hora.
- En alrededor de 20 estados, el salario mínimo vigente sigue siendo el federal de US$7.25 por hora.
- Millones de familias (muchas de ellas hispanas) podrían recibir un aumento de ingresos que impacta en vivienda, transporte y alimentación.
Grupos afectados y cambios clave:
|Grupo
|Qué cambiaría
|Trabajadores con salario mínimo federal
|Recibirían aumentos graduales hasta llegar a US$25/hora.
|Empleados que reciben propinas
|El salario mínimo reducido desaparecería gradualmente; pasarían al salario mínimo general.
|Trabajadores con discapacidad
|Se eliminaría el sistema de salarios inferiores autorizados por certificados especiales.
|Jóvenes menores de 20 años
|Desaparecería progresivamente el salario mínimo especial para nuevos empleados.
CALENDARIO PROPUESTO PARA GRANDES EMPRESAS
Las “grandes empleadoras” son empresas con ingresos anuales de al menos US$1,000 millones o con 500+ empleados en EE. UU. El cronograma sería:
|Momento
|Salario mínimo
|Entrada en vigor (1 año)
|US$12.00
|2 años
|US$15.00
|3 años
|US$18.00
|4 años
|US$20.00
|5 años
|US$22.50
|6 años
|US$25.00
Después, el salario se indexaría anualmente y no podría bajar, al estar vinculado a dos tercios del salario medio nacional por hora.
CRONOGRAMA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Las PYMES tendrían una transición más larga:
|Año de aplicación
|Salario mínimo
|Entrada en vigor
|US$12.00
|Año 2
|US$14.00
|Año 3
|US$16.00
|Año 4
|US$18.00
|Año 5
|US$20.00
|Año 6
|US$20.60
|Año 7
|US$21.20
|Año 8
|US$21.80
|Año 9
|US$22.40
|Año 10
|US$23.00
|Año 11
|US$23.60
|Año 12
|US$24.20
|Año 13
|US$25.00
¿POR QUÉ APOYAN LA MEDIDA?
Chris Murphy resumió el objetivo de la iniciativa con estas palabras: “Si trabajas a tiempo completo en este país, deberías permitirte vivir. Pero los salarios son tan bajos que muchos padres trabajan 60 horas por semana y aun así no saben si tendrán dinero para el almuerzo de sus hijos”.
REACCIONES Y PREOCUPACIONES
- Sindicatos y organizaciones comunitarias latinas celebran la posibilidad de aumentos reales para trabajadores esenciales (limpieza, restaurantes, cuidado de ancianos).
- Pequeñas empresas advierten sobre mayores costos operativos y posibles recortes de horas o empleo si no hay apoyos fiscales o programas de adaptación.
- Economistas debaten el impacto en inflación, empleo y precios: algunos señalan que los aumentos aumentan poder adquisitivo; otros temen efectos adversos en contratación en sectores de baja productividad.
¿QUÉ SIGUE EN EL PROCESO LEGISLATIVO?
Pasos necesarios:
- Revisión en comité del Senado.
- Votación en el Senado.
- Aprobación de la Cámara de Representantes.
- Firma del presidente.
Mientras tanto, el salario federal permanece en US$7.25 por hora.
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