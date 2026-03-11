Para millones de jubilados, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos en Estados Unidos, el cheque mensual del Seguro Social no es solo un ingreso más en la cuenta: es el dinero con el que se paga el alquiler del apartamento, la hipoteca de la casita, los recibos de luz y gas, se llena la refri del supermercado latino y se compran medicamentos que muchas veces no cubre el seguro. En ciudades como Miami, Nueva York, Los Ángeles, Houston o Chicago, donde el costo de vida no deja de subir y cada dólar cuenta, cualquier cambio en el calendario de pagos puede encender las alarmas, sobre todo cuando de un mes a otro parece que un depósito “desaparece” y el banco no muestra el cheque en la fecha acostumbrada. Eso es exactamente lo que está pasando con un grupo de beneficiarios hispanohablantes que dependen del programa SSI y que, al revisar su cuenta en marzo, no encuentran ningún pago nuevo, lo que ha generado mucha confusión en redes sociales, grupos de Facebook y chats de WhatsApp entre familiares que viven en distintos estados.

En estos días se está hablando mucho de un ajuste en el cronograma de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA). La noticia ha causado dudas porque un grupo importante de beneficiarios no recibirá su cheque durante marzo. Sin embargo, al revisar los detalles se entiende que no se trata de un recorte ni de un beneficio perdido, sino de un simple cambio en las fechas del calendario que puede desorientar si no se conoce cómo funciona el sistema cuando el pago cae en fin de semana o feriado federal.

Fachada de una oficina de la Administración del Seguro Social en Kansas (Foto: Google Maps)

EL GRUPO QUE NO RECIBIRÁ CHEQUE EN MARZO

El grupo afectado está formado por aproximadamente 7,4 millones de beneficiarios del programa Supplemental Security Income (SSI), conocido en español como Ingreso de Seguridad Suplementario. Este programa es clave para muchas familias hispanas con padres o abuelos mayores, personas con discapacidad o niños con condiciones que les impiden trabajar.

Normalmente, este beneficio se paga el primer día de cada mes. Sin embargo, cuando esa fecha cae en un fin de semana o en un feriado federal, la SSA adelanta el depósito al último día hábil del mes anterior.

¿Qué pasó con el pago de marzo?

Concepto Fecha Fecha habitual del pago del SSI 1 de marzo Situación en 2026 El 1 de marzo cayó en domingo Nueva fecha de pago 27 de febrero de 2026 Resultado No habrá depósito durante marzo

En otras palabras, el pago de marzo sí se entregó, pero llegó unos días antes, a finales de febrero. Muchos beneficiarios vieron ese depósito en sus cuentas el 27 de febrero y lo usaron, como siempre, para pagar renta, comida o transporte, sin notar que, técnicamente, correspondía al mes de marzo.

Esto provoca que, en el calendario, marzo aparezca como un mes sin cheque, aunque el dinero ya haya sido depositado previamente. Si alguien entra al app de su banco o revisa el estado de cuenta y solo mira las fechas de marzo, puede pensar que “no le pagaron”, cuando en realidad el depósito se adelantó.

¿POR QUÉ OCURRE ESTE CAMBIO EN EL CALENDARIO?

La razón es bastante sencilla: las agencias federales de Estados Unidos no emiten pagos en fines de semana ni feriados. Cuando el calendario cae en esas fechas, el depósito se mueve al día hábil anterior.

Para entenderlo mejor, así quedó la secuencia reciente de pagos del SSI:

Pagos recientes del SSI en 2026:

30 de enero: pago correspondiente a febrero

27 de febrero: pago adelantado correspondiente a marzo

1 de abril: próximo pago programado

Este tipo de ajustes no es raro. De hecho, también ocurrirá en otros meses del año, como agosto y noviembre, cuando los pagos se adelanten por razones similares. Es importante que las familias latinas que ayudan a sus padres o abuelos con el manejo del dinero tengan esto en cuenta para evitar sustos y organizar mejor el presupuesto mensual.

CALENDARIO DEL SEGURO SOCIAL PARA MARZO

Mientras los beneficiarios del SSI no verán un depósito dentro de marzo, el resto de los beneficiarios del sistema —como jubilados o personas que reciben discapacidad a través del programa Social Security— seguirán el calendario habitual.

La SSA organiza estos pagos según la fecha de nacimiento del beneficiario, algo que muchos retirados ya tienen anotado en el calendario del celular o pegado en la puerta del refrigerador.

Fecha de nacimiento Día de pago en marzo Del 1 al 10 Miércoles 11 de marzo Del 11 al 20 Miércoles 18 de marzo Del 21 al 31 Miércoles 25 de marzo

Además, hay dos casos especiales:

Personas que reciben beneficios desde antes de mayo de 1997.

Beneficiarios que cobran SSI y Seguro Social al mismo tiempo.

En ambos casos, el pago del Seguro Social suele llegar el día 3 de cada mes. Para muchos adultos mayores hispanos que llevan décadas viviendo en Estados Unidos, esta fecha ya forma parte de su rutina: ese día van al banco, recargan la tarjeta de transporte, pagan servicios o envían remesas a sus familiares en sus países de origen.

En resumen:

Los beneficiarios del SSI no recibirán cheque durante marzo.

El pago correspondiente a ese mes se adelantó al 27 de febrero.

No se trata de un recorte ni de una pérdida de beneficios.

Los pagos del Seguro Social regular continúan según el calendario habitual.

La Administración del Seguro Social tiene oficinas a lo largo de todos los Estados Unidos (Foto: Google Maps / SSA)

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!