Más de 75 millones de estadounidenses reciben cada mes pagos del Seguro Social que les ayudan a cubrir sus gastos; sin embargo, para algunos beneficiarios, uno de esos pagos puede convertirse inesperadamente en una deuda de miles de dólares cuando la Administración del Seguro Social determina que entregó más dinero del que correspondía.

Eso fue precisamente lo que le ocurrió a una mujer de unos 70 años que recibió recientemente una notificación en la que se le informaba que debía devolver $35,000.

El problema comenzó a principios de año, cuando su pago mensual se redujo repentinamente en aproximadamente $600. Después de las deducciones por impuestos, retenciones voluntarias y Medicare, comenzó a recibir alrededor de $2,700 al mes.

“Empecé a llamar al Seguro Social para averiguar qué había pasado y [para explicar] por qué estaba molesta por ello”, relató a CBS News la mujer, quien pidió no ser identificada por temor a represalias mientras intenta apelar la decisión.

La situación empeoró en agosto, cuando recibió una nueva carta. La Administración del Seguro Social le comunicó que, según sus registros, había recibido pagos superiores a los que le correspondían durante los cuatro años anteriores, un periodo que coincide con el momento en que comenzó a cobrar sus propios beneficios.

La beneficiaria asegura que no sabe por qué recibió ese dinero adicional y sostiene que no cometió ninguna irregularidad. (Foto: Saul Loeb / AFP)

El Seguro Social podría reducir aún más su pago

Según la carta revisada por el medio citado, la agencia había reducido previamente su beneficio mensual “para corregir [su] monto de beneficio”. La mujer asegura que no recibió una explicación sobre qué había provocado el supuesto exceso de pago y afirma que, hasta donde sabe, no hizo nada incorrecto.

La notificación le daba 30 días para devolver los $35,000 completos. Si no podía hacerlo, la agencia le advirtió que a partir de diciembre podría retener el 50% de sus beneficios durante dos años para recuperar el dinero. Eso reduciría sus ingresos a aproximadamente $1,350 mensuales.

“Estoy alarmada”, dijo la mujer. “Estoy tratando de resolver qué debería hacer a continuación en este momento porque ya estaba avanzando con un plan”.

Un portavoz de la Administración del Seguro Social aseguró que la agencia busca tratar de manera justa a los beneficiarios cuando se producen pagos en exceso.

“La Administración del Seguro Social está comprometida a garantizar que los beneficiarios sean tratados de manera justa cuando ocurre un pago en exceso, especialmente en situaciones en las que ellos pueden no haber causado el error”, señaló el portavoz en un correo electrónico enviado a CBS News.

Expertos explican que estos errores pueden ocurrir incluso cuando el beneficiario informó oportunamente cambios en su situación. (Foto: Adek Berry / AFP)

¿Por qué el Seguro Social reclama dinero años después?

Los llamados cobros de recuperación ocurren cuando la Administración del Seguro Social determina que pagó de más a una persona y posteriormente exige que ese dinero sea devuelto. La agencia informó que envía alrededor de 2 millones de avisos de pagos en exceso cada año en sus diferentes programas.

Las causas pueden ser diversas. Según el propio Seguro Social, estos problemas pueden producirse debido a información incorrecta o que falta. Por ejemplo, un beneficiario podría no informar a tiempo sobre cambios en sus ingresos o estado civil que afectan el cálculo de sus beneficios.

Incluso informar esos cambios no siempre evita el problema. Nancy Altman, presidenta del grupo de defensa Social Security Works, explicó que la falta de personal puede provocar retrasos en el procesamiento de la información.

“SSA tiene tanto trabajo administrativo que incluso cuando las personas informan los cambios de manera oportuna, no siempre se ingresan a tiempo para detener un pago incorrecto”, señaló. “Eso significa que alguien podría recibir pagos en exceso durante varios meses, sin saberlo.”

Otro motivo frecuente aparece entre quienes comienzan a recibir el Seguro Social antes de alcanzar la edad plena de jubilación. Para las personas nacidas en 1960 o después, esa edad es de 67 años y existe un límite de ingresos que puede afectar cuánto reciben. También pueden producirse errores de cálculo o problemas cuando una persona recibe más de un tipo de beneficio.

Quienes reciben una notificación sobre una irregularidad tienen opciones para apelar o solicitar una exención del pago. (Foto: Saul Loeb / AFP)

Qué hacer si recibes una notificación de pago en exceso

Los especialistas recomiendan no entrar en pánico ni ignorar la carta. Martha Shedden, presidenta de la National Association of Registered Social Security Analysts, recordó que una notificación no necesariamente representa el último paso del proceso: “Las personas deben entender que un aviso de pago en exceso es una determinación del Seguro Social, no la última palabra. SSA puede cometer errores, y los beneficiarios tienen derecho a impugnar tanto la existencia del pago en exceso como el monto”.

Una de las primeras medidas es solicitar a la agencia información detallada sobre el supuesto adeudo. Ray R. Harris, asesor del Seguro Social, recomendó: “Pida a SSA un desglose completo mes a mes, el registro de beneficios, el historial de pagos y el cálculo específico que produjo la supuesta deuda”.

Si la agencia no responde, los expertos también sugieren contactar a un miembro del Congreso para intentar elevar el caso.

Los beneficiarios tienen además dos vías principales. Pueden presentar una apelación, conocida como Request for Reconsideration (Formulario SSA-561-U2), si consideran que no recibieron un pago en exceso o que la cantidad reclamada es incorrecta. También pueden solicitar una exención mediante el Request for Waiver of Overpayment Recovery (Formulario SSA-632-BK) cuando no pueden pagar y consideran que no fueron responsables del error.

Shedden advirtió: “La acción más importante es no demorarse y, si ya pasó un plazo, las personas aún deberían presentar los formularios correspondientes y asegurarse de que todo quede por escrito, incluyendo registrar las llamadas, guardar los correos electrónicos y las copias de los formularios de SSA, etc.”.

La mujer que habló con CBS News ya trabaja con un asesor para enfrentar su proceso de apelación, por lo que la recuperación del dinero permanece suspendida mientras se analiza su caso; no obstante, la incertidumbre cambió sus planes de jubilación: había comenzado a reducir su carga laboral unos seis meses antes, confiando en que sus ahorros y los beneficios del Seguro Social serían suficientes.

“Ahora he perdido ingresos. Ahora quieren que devuelva dinero”, dijo. “No sé cómo será mi jubilación, si sigo adelante con ella, cómo se verá”.