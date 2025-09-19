Los operativos de ICE , realizados en distintos puntos de Estados Unidos, han sembrado el temor en los inmigrantes indocumentados, quienes no desean ser separados de sus familias. En un caso, una latina que reside en La Villita, Chicago, reveló que no sale de su hogar desde hace semanas por miedo a ser detenida y, posiblemente, deportada a su país natal.

Este caso lo protagoniza María, una mujer extranjera que decidió no revelar sus facciones físicas por temor a ser buscada por agentes federales. Ella cuenta a Univision Noticias que, desde su ventana, puede visualizar cómo las distintas autoridades merodean por la zona donde habita.

“He llorado mucho. Sí, he llorado, no puedo dormir. Estoy no más pensando, tomando por la ventana, oyéndolos (a los agentes de ICE)”, declaró.

La madre y abuela es consciente que no cuenta con los documentos legales necesarios para residir en este país, razón suficiente para que sea separada de toda su familia. Teme alejarse de sus hijos y nietos.

Esta madre y abuela teme ser separada de su familia. Por eso optó "esconderse" en su hogar. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

Viven por décadas en EE.UU.

La inmigrante llegó junto a su esposo en Estados Unidos desde hace muchos años. Ambos se hicieron un camino para establecerse en este país con el propósito de tener una mejor calidad de vida. Ahora, están afrontando una realidad que nunca imaginaron.

Esto ha ocasionado que Pedro, esposo de María, esté pendiente si sus puertas exteriores están con cerrojos para evitar cualquier tipo de sorpresiva aparición de ICE.

El esposo de María está pendiente en cerrar sus puertas con lleva para evitar cualquier aparición de ICE. (Crédito: Univision Noticias / YouTube)

“Me siento estresado, con miedo salir a la calle. Ya estoy casi de cumplir el mes (sin pasear por las calles de su barrio)”, contó el hombre.

El temor de familia sigue creciendo ante las recientes detenciones que se han realizado en su vecindario, tal como este caso de un ciudadano venezolano que fue detenido en presencia de su esposa . Lo curioso es que algunos de los interceptados cuentan con ciertos permisos para residir en este país.