Las redes sociales se convirtieron en la principal herramienta para denunciar una serie de operativos migratorios realizados el último domingo 19 de octubre en la zona de Santa Ana, en Los Ángeles. En las imágenes compartidas por vecinos, se observa a varios agentes de ICE realizando detenciones cerca de un centro de reciclaje, mientras residentes del área observaban con preocupación desde sus negocios.

Telemundo 52 tuvo acceso a dos videos grabados por testigos, donde se aprecia a uniformados durante el operativo. En uno de los clips, un hombre intenta dialogar con los oficiales mientras estos proceden con una detención.

Una mujer que presenció el hecho, y que prefirió no ser identificada, relató al medio que todo ocurrió a media mañana.

“Eran como las 10:30 a.m. cuando se vieron llegar a los agentes de ICE al shopping center donde trabajo”, contó.

Videos difundidos muestran a ICE deteniendo a varias personas en un centro de reciclaje ubicado en Santa Ana, Los Ángeles. | Crédito: YouTube Telemundo 52

Al ver la presencia de los oficiales, explicó que decidió resguardarse dentro del negocio junto a una compañera.

“Mi compañera me dijo que viniera a cerrar la puerta porque yo tenía las llaves”, recordó.

Desde el interior, alcanzó a ver cómo los agentes detenían a una persona. “Miré cuando arrestaban a uno afuera de mi puerta, entonces yo cerraba. Fue al único que yo miré que se llevaran”, relató con evidente angustia.

Testigos afirmaron que la presencia de ICE en Santa Ana, Los Ángeles, causó temor entre los trabajadores del área. | Crédito: YouTube Telemundo 52

La joven describió la escena como una experiencia difícil de presenciar. “Uno siente feo porque sus papás vienen desde abajo para darnos algo mejor. Sentí feo porque es el papá de alguien más”, expresó.

Hasta el momento, se desconoce el número de personas detenidas durante el operativo. Telemundo 52 confirmó que solicitó información al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre lo ocurrido, pero no ha habido una respuesta oficial.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!