El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sigue generando temor entre los inmigrantes indocumentados, ya que sus agentes se presentan de manera sorpresiva con el propósito de detenerlos. En un caso reciente, los efectivos federales irrumpieron en un complejo de apartamentos en Glendale, California, lo que provocó pánico entre los residentes.

Esto se puede visualizar en un video compartido por Primer Impacto. En él se escucha como una mujer, cuyo rostro no es visible, empieza a decir en voz alta “¡La migra está aquí!“. Su propósito era avisar a los distintos extranjeros presentes en el lugar para darles tiempo de huir.

El momento en que el detenido era trasladado hacia el automóvil para ser puesto bajo arresto. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Pese a la alerta recibida, las autoridades migratorias lograron capturar a un hombre , llamado Alejandro, que aparentemente presentaba una condición que no le permitía caminar con normalidad. Acto seguido, lo trasladaron a su automóvil para ponerlo bajo custodia de ICE.

Las personas que presenciaron este hecho comenzaron a grabar y protestaron en contra de estas autoridades migratorias, pues consideraron que dicho inmigrante estaba siento detenido injustamente.

Una de las testigos comenzó a grabar la acción realizada por los agentes de ICE, pese al riesgo de ser detenida. (Crédito: Primer Impacto / YouTube)

Son detenidos por su “color de piel”

Una testigo, de nombre Elisa, presenció el hecho. Desde su percepción, afirmó que las detenciones de los agentes de ICE se basan en los rasgos físicos de una persona y no en su historial criminal, tal como lo planteó el presidente Donald Trump.

“De nada vale, que seamos residentes, ciudadanos o nacidos aquí (Estados Unidos) porque el color (de piel) es lo que nos delata”, expresó.

Esta no sería el primer caso de agentes deteniendo a personas solo por su apariencia latina. Hace unos días, un hombre de nacionalidad británica contó que estuvo recluido durante un mes en el Centro de Detención de Krome porque supuestamente parecía “mexicano”.