Una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el corazón de Chinatown, Nueva York, terminó en caos este jueves cuando un grupo de manifestantes rodeó a los agentes para impedir los arrestos de varios vendedores ambulantes.

La tensión se desató en plena vía pública, entre gritos de protesta y reclamos por lo que muchos consideraron una acción desproporcionada contra trabajadores inmigrantes.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el operativo del ICE se centró en la supuesta “actividad delictiva relacionada con la venta de productos falsificados” en la transitada Canal Street.

La actuación de ICE provocó protestas y generó preocupación entre las comunidades inmigrantes de Nueva York. | Crédito: AFP

En total, fueron detenidas nueve personas, a quienes las autoridades atribuyeron antecedentes por delitos como robo, violencia doméstica, agresión a agentes del orden, falsificación y tráfico de drogas.

Mientras tanto, videos difundidos en redes sociales mostraron el momento en que manifestantes se interpusieron entre los oficiales y los vendedores, exigiendo el fin de los arrestos y acusando al ICE de criminalizar a los trabajadores ambulantes.

Algunos de los presentes también distribuyeron volantes con información legal, recordando a la comunidad que los agentes federales necesitan una orden judicial para ingresar a espacios privados.

Las protestas contra ICE se intensificaron en las calles, con manifestantes exigiendo el fin de los operativos contra vendedores ambulantes. | Crédito: AFP

La redada ha reavivado el debate sobre las tácticas del ICE y su impacto en comunidades inmigrantes de Nueva York, donde las redadas suelen generar temor e indignación. Aunque las autoridades aseguran que el objetivo es combatir delitos, los manifestantes sostienen que estas acciones vulneran los derechos de los trabajadores más vulnerables de la ciudad.

