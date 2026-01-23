El tiempo en Houston para el viernes 23 de enero de 2026 estará dominado por nubes, ambiente templado‑fresco y episodios de lluvia, sin entrar en congelación pero dentro del contexto de una tormenta invernal mayor que afectará sobre todo al interior de Texas. Se espera una máxima en torno a 18‑19 °C, una mínima cercana a 8‑10 °C y alta probabilidad de precipitaciones durante el día y la noche.

Para el viernes 23 de enero de 2026, Houston se sitúa en el flanco húmedo de un sistema invernal que dejará nieve y hielo en el norte de Texas, pero principalmente lluvia en la zona metropolitana. Los principales modelos y portales coinciden en un día nublado, lluvioso y ventoso, con temperaturas por encima del punto de congelación pero claramente por debajo de lo habitual de un día estable de finales de enero.

Temperatura diurna prevista: alrededor de 18‑19 °C (66‑67 °F).

Temperatura nocturna prevista: 8‑10 °C (48‑50 °F).

Probabilidad de lluvia: entre 60% y 80% a lo largo del día.

¿Cómo será el tiempo en Houston en la mañana y mediodía del viernes 23 de enero?

Durante la mañana del viernes 23 se esperan cielos cubiertos y una primera tanda de chubascos, acompañados de viento moderado del este y noreste. El ambiente será húmedo, con sensación algo más fresca de lo que marcan los termómetros debido al viento y a la falta de sol.

Franja 06:00–12:00: chubascos intermitentes, temperaturas entre 13‑16 °C, viento E–ENE de 10‑20 mph.

Posible presencia de bancos de niebla o baja visibilidad en las primeras horas, típica en jornadas muy húmedas de enero en el área de Houston.

Conoce cuál es el tiempo por horas en Houston este viernes 23 de enero de 2026

Hora (local) Condición dominante Temp. aprox. Viento aprox. Comentario 06:00 Nublado, lluvia débil aislada. 13‑14 °C. E 10‑15 mph. Ambiente húmedo, posible visibilidad reducida. ​ 09:00 Chubascos dispersos, cielo cubierto. 14‑15 °C. ENE 10‑20 mph. Sensación térmica fresca por el viento. ​ 12:00 Lluvias intermitentes, muy nuboso. 16‑17 °C. E 10‑20 mph. Posibles charcos y pavimento mojado.​ 15:00 Chubascos moderados, viento persistente. 18‑19 °C. E–SE 10‑20 mph. Horas más templadas del día, pero sin sol. ​ 18:00 Lluvia débil a moderada. 15‑16 °C. ENE 10‑20 mph. Tráfico denso con pavimento resbaladizo. ​ 21:00 Llovizna o lluvia ligera persistente. 11‑12 °C. ENE 10‑15 mph. Ambiente frío‑húmedo, recomendable abrigo impermeable. ​ 00:00 (sab.) Lluvia ligera, cielo cerrado. 9‑10 °C. ENE 10‑15 mph. Continúa tiempo inestable con sensación térmica baja. ​

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Houston

¿Va a hacer mucho frío en Houston el viernes 23 de enero de 2026?

No se espera un frío extremo; la máxima rondará 18‑19 °C y la mínima 8‑10 °C, valores frescos pero lejos del umbral de congelación.

¿Lloverá todo el día en Houston ese viernes?

El pronóstico indica una alta probabilidad de lluvia o llovizna buena parte del día y la noche, con periodos de chubascos más intensos, por lo que conviene asumir un día básicamente lluvioso.

¿Hay riesgo de nieve o hielo en Houston el 23 de enero?

En principio, el riesgo de nieve o hielo en la ciudad es bajo porque las temperaturas se mantendrán por encima de 0 °C; el impacto principal será la lluvia ligada al mismo sistema invernal que sí generará hielo y nieve en el norte de Texas.

¿Qué deben tener en cuenta las personas que conducen en Houston ese día?

Se recomienda reducir la velocidad, aumentar la distancia de seguridad, evitar frenazos bruscos y estar atentos a encharcamientos y posibles zonas de acumulación de agua en avenidas y autopistas.