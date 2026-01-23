El tiempo en Manhattan para el viernes 23 de enero de 2026 estará marcado por un frío muy intenso , máximas que apenas rondarán el punto de congelación, mínimas claramente por debajo y un aumento del riesgo de nieve a partir de media tarde. Será una jornada típicamente invernal, en la que el viento hará que la sensación térmica sea varios grados más baja y obligará a extremar las precauciones al desplazarse por la ciudad.

Panorama general del tiempo en Manhattan para hoy, viernes 23 de enero de 2026

Los modelos climáticos y los pronósticos detallados para Manhattan señalan temperaturas medias diarias en enero entre 23 °F y 39 °F, y el viernes 23 se ubicará en el extremo más frío de ese rango, con valores cercanos a 25–30 °F durante el día y algo más bajos de noche. Se espera un cielo mayormente nublado, con periodos de nubosidad compacta y apertura de claros breves, mientras que la humedad y el viento favorecerán la sensación de frío extremo en calles, parques y zonas ribereñas.

Conoce cuáles son las temperaturas máximas y mínimas en Nueva York y sus principales ciudades para hoy, viernes 23 de enero del 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio Mag usando la IA de ChatGPT) / Jairo Rúa

¿Cuál es el pronóstico del clima en Manhattan para el 23/01/2026?

En la mañana del viernes, Manhattan amanecerá con temperaturas cercanas a 21–23 °F, cielos entre nublados y cubiertos y viento del oeste o noroeste de entre 8 y 12 mph, lo que hará que la sensación térmica baje fácilmente a valores en torno a 12–15 °F. La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, de modo que el principal factor de riesgo será el frío intenso, sobre todo para quienes esperan transporte o caminan en áreas abiertas.

Durante la tarde, el mercurio subirá ligeramente hacia 26–28 °F, manteniendo un ambiente gélido que, sin embargo, puede dar una breve ventana algo más confortable en los momentos de menor viento. Hacia media tarde los pronósticos empiezan a mostrar un incremento en la probabilidad de nieve ligera, con cielos muy cubiertos y la posibilidad de copos dispersos, suficientes para humedecer el pavimento y reducir algo la visibilidad.

En la noche, la situación se complica: entre las 18:00 y las 23:00 la probabilidad de nieve aumenta de forma progresiva, pasando de chubascos débiles a tramos con nieve continua según la evolución de la banda invernal. Las temperaturas rondarán 26–29 °F, pero con viento y alta humedad la sensación térmica podría situarse alrededor de 18–21 °F, favoreciendo la formación de hielo en veredas, esquinas y pasos de peatones.

Pronóstico del tiempo en Manhattan por horas: mañana, tarde y noche

La siguiente tabla resume un pronóstico orientativo por horas para la ciudad de Manhattan el viernes 23 de enero de 2026, tomando como referencia la información horaria de plataformas como Timeanddate, AccuWeather y Weather Underground para el área central y el Lower Manhattan. Los valores están redondeados y expresados en grados Fahrenheit, acompañados de la condición predominante prevista.

Hora (local) Temperatura aprox. Condición principal Sensación térmica aprox. 06:00 21 °F.​ Mayormente nublado.​ 12 °F por viento moderado.​ 09:00 22 °F.​ Cielo cubierto.​ 13–15 °F.​ 12:00 25 °F.​ Nublado, baja probabilidad de precipitación.​ 20 °F.​ 15:00 26–27 °F.​ Nublado con posibilidad de nieve ligera.​ 21–23 °F.​ 18:00 26 °F.​ Nieve ligera, ambiente muy húmedo.​ 20 °F.​ 21:00 28 °F.​ Tramos de nieve moderada y cielo cubierto.​ 18–19 °F.​ 23:00 28–29 °F.​ Nieve continua en algunos sectores.​ 20–21 °F.​

Qué recomendaciones debes tomar en cuenta si estás en Manhattan

Ante este escenario, las recomendaciones para residentes y visitantes son claras: limitar el tiempo de exposición al aire libre, especialmente en la noche, y utilizar varias capas de ropa térmica, abrigo grueso, gorro, bufanda, guantes aislantes y calzado impermeable con buena tracción. Es importante evitar la ropa húmeda, ya que el viento intensifica la pérdida de calor corporal, y vigilar especialmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

En materia de movilidad, se aconseja consultar de forma recurrente aplicaciones y servicios oficiales antes de salir, ya que eventuales chubascos de nieve pueden obligar a reducir velocidades, modificar rutas de autobuses o generar demoras en trenes y ferris. Quienes conduzcan por Manhattan y sus accesos deben considerar frenar con mayor anticipación, aumentar la distancia de seguridad y estar atentos a posibles placas de hielo, sobre todo en puentes, entradas a túneles y zonas con sombra permanente.

Preguntas frecuentes sobre el tiempo en Manhattan

¿Habrá tormenta de nieve fuerte en Manhattan el viernes 23?

Los pronósticos actuales apuntan a nieve ligera a moderada en la tarde y noche, más en forma de bandas que de una tormenta histórica, aunque la intensidad podría variar y siempre es posible que los acumulados aumenten si la banda se estaciona sobre la isla.

¿Es seguro desplazarse a pie o en bicicleta ese día?

Se puede, pero con precaución: el frío extremo y las posibles placas de hielo vuelven resbaladizas veredas y carriles bici, por lo que es recomendable usar calzado con buen agarre, reducir la velocidad y evitar tramos poco iluminados.

¿Debería preocuparme por cortes de energía o cierres de escuelas?

Aunque el escenario principal es una nevada manejable, los episodios de frío intenso y nieve pueden generar averías puntuales o ajustes de horarios, de modo que conviene seguir los comunicados de la ciudad de Nueva York y de los distritos escolares locales la noche previa.