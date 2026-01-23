El viernes 23 de enero de 2026 se espera un día crudo de invierno en Nueva York, con temperaturas bajo cero, sensación térmica más baja por el viento y riesgo de nieve localizada en algunas franjas del día y la noche. Será una jornada para abrigarse al máximo, planificar desplazamientos con tiempo y estar muy atento a los partes oficiales de meteorología.

Para el viernes se prevén máximas cercanas a los -2 °C (alrededor de 28 °F) y mínimas que podrían caer hasta los -10 °C (14 °F) en la ciudad de Nueva York, con una sensación térmica aún más baja debido a vientos moderados. Modelos consultados por plataformas especializadas apuntan a un escenario de frío extremo, con nubes, posibles ráfagas de nieve y superficies propensas a congelarse al caer la noche.

Durante el día, el ambiente será muy frío, con viento sostenido que aumentará la sensación de congelamiento al caminar en zonas abiertas o cercanas al río.

Entre la tarde y la noche podrían presentarse tramos de nieve ligera o nieve intermitente, con acumulados modestos pero suficientes para reducir visibilidad y hacer resbaladizas las calles.

¿Cuál es el clima en la mañana, tarde y noche en Nueva York hoy 23 de enero de 2026?

En la mañana del viernes 23, el termómetro arrancará varios grados por debajo de 0 °C, con viento moderado del oeste o noroeste y cielos mayormente nublados, lo que dificultará que la temperatura suba con rapidez. La probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, pero la sensación térmica puede ubicarse varios grados por debajo del valor real, especialmente en zonas expuestas como puentes y avenidas costeras.

Durante la tarde, las máximas rondarán los -2 °C, sin descartar breves ventanas algo más “benignas” en las que el viento disminuya, pero siempre dentro de un ambiente invernal intenso. En este tramo del día podrían activarse bandas de nubosidad más compacta que, junto con el aire frío, permitan la aparición de copos aislados o chubascos cortos de nieve.

Ya en la noche, el escenario se vuelve más delicado: el descenso térmico llevará las mínimas cercanas a los -10 °C, con riesgo de heladas y placas de hielo en veredas y carreteras donde antes haya caído humedad o nieve. Algunos modelos de alta resolución señalan la posibilidad de intervalos de nieve ligera y algo de viento, factores que podrían complicar la conducción, sobre todo en accesos y zonas de menor tránsito.

Recomendaciones y seguridad para hoy, 23 de enero en Nueva York

Ante este tipo de frío extremo se aconseja limitar las exposiciones prolongadas al aire libre, en particular para adultos mayores, niños y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. Es clave vestir en capas, usar gorro, guantes, bufanda y calzado aislante, evitando ropa húmeda, ya que el viento amplifica notablemente la pérdida de calor corporal.

En cuanto a la movilidad, conviene revisar el estado del transporte público antes de salir, ya que las autoridades pueden ajustar frecuencias o tomar medidas ante nieve o hielo. Quienes conduzcan deben hacerlo con velocidades moderadas, mantener mayor distancia de seguridad y estar atentos a posibles avisos de tormenta invernal emitidos por servicios como el National Weather Service, AccuWeather o medios locales.

Pronóstico por hora en las principales ciudades de Nueva York hoy 23 de enero de 2026

En la siguiente tabla te presento cuál es el pronóstico orientativo por horas para el viernes 23 de enero de 2026 en algunas de las ciudades y áreas urbanas más importantes del estado de Nueva York , según reportes oficiales de AccuWeather, Weather Underground y WeatherShogun. Los valores están redondeados y expresados en grados Fahrenheit, con énfasis en la franja diurna clave para el desplazamiento cotidiano.

Ciudad / franja (hora local) 06:00 09:00 12:00 15:00 18:00 New York City 18 °F, nublado, viento moderado​ 20 °F, muy nublado​ 25 °F, posible nieve débil​ 26 °F, nubes y ráfagas​ 22 °F, riesgo de hielo​ Buffalo 14 °F, nieve ligera.​ 17 °F, nieve y viento.​ 20 °F, chubascos dispersos.​ 19 °F, cielos cubiertos. 15 °F, nevadas intermitentes​ Rochester 15 °F, nublado.​ 18 °F, nubes y viento.​ 22 °F, posible nieve débil.​ 21 °F, ambiente muy frío.​ 16 °F, formación de hielo.​ Syracuse 13 °F, muy frío.​ 16 °F, cielo cubierto. 20 °F, probabilidad de nieve.​ 19 °F, viento moderad.​ 14 °F, heladas extensas.​ Albany 10 °F, despejado pero gélido.​ 14 °F, aumento de nubes.​ 19 °F, nublado.​ 18 °F, posible nevada leve.​ 12 °F, helada intensa.​ Yonkers 17 °F, cielos cubiertos.​ 19 °F, viento frío.​ 24 °F, nubes y claros.​ 25 °F, riesgo de nieve aislada.​ 21 °F, sensación muy baja.​ New Rochelle 18 °F, nublado.​ 20 °F, viento moderado​ 25 °F, nubes compactas.​ 26 °F, posible nieve ligera.​ 22 °F, heladas en la noche.​ Mount Vernon 18 °F, muy frío.​ 21 °F, nuboso.​ 26 °F, algunas nubes.​ 27 °F, ráfagas de viento.​ 23 °F, riesgo de hielo.​ Hempstead (Long Island) 20 °F, brisa marina muy fría.​ 23 °F, nubes variables.​ 28 °F, posible nieve costera.​ 27 °F, viento del norte.​ 24 °F, sensación térmica inferior.​ Staten Island 19 °F, nublado 22 °F, viento moderado​ 27 °F, probables copos aislados​ 27 °F, nubosidad variable​ 23 °F, riesgo de congelamiento​

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Nueva York

¿Habrá nieve intensa en Nueva York ciudad el viernes 23?

Los modelos apuntan a nieve localizada y en algunos casos moderada, pero no se descarta que los acumulados más importantes se concentren en periodos concretos del 22 al 26, por lo que conviene seguir actualizaciones oficiales.

¿Es seguro manejar en Nueva York ese día?

En general se podrá circular, pero la combinación de frío extremo, posibles ráfagas de nieve y formación de hielo obliga a manejar con mucha precaución y consultar el estado de carreteras antes de salir.

¿Qué debo usar para salir a la calle?

Lo recomendable son varias capas térmicas, abrigo grueso, gorro, bufanda, guantes y calzado impermeable con buena tracción, evitando permanecer largos periodos al aire libre sin protección.

¿Pueden verse afectadas escuelas y servicios públicos?

En episodios de frío extremo y nieve, las autoridades pueden ajustar horarios o emitir avisos especiales, por lo que es clave revisar canales oficiales locales la noche previa y la mañana del viernes.​

¿Dónde consultar el tiempo actualizado para el viernes 23 de enero de 2026?

Plataformas como AccuWeather, Weather.com, Weather Underground, WeatherShogun o servicios europeos como eltiempo.es ofrecen pronósticos actualizados por hora para Nueva York y sus principales ciudades.