El viernes 23 de enero de 2026, Texas afrontará un ambiente invernal inestable, con contraste marcado entre el norte, centro y el sur del estado , y el riesgo añadido de un episodio de lluvia y hielo durante el fin de semana posterior. Para quienes viven en Texas o planean viajar, será clave seguir los avisos oficiales y prever cambios bruscos de temperatura y de condiciones en pocas horas.​

De forma general, se espera un viernes relativamente más suave durante el día en buena parte de Texas, con máximas cercanas a 24 °C (mediados de 70 °F) en zonas del centro y sur del estado. Sin embargo, el contexto sinóptico apunta a la aproximación de una masa de aire ártico hacia el fin de semana, lo que ya coloca al viernes como antesala de un deterioro importante del tiempo.​

En áreas como Austin, el pronóstico diario marca alrededor de 59 °F (unos 15 °C) de máxima y 43 °F (6 °C) de mínima, con probabilidad baja de precipitación durante la jornada del viernes. El norte de Texas, incluyendo el área de Dallas–Fort Worth, se mantendría aún en rango de lluvia fría durante el día, con el potencial de que la mezcla invernal (lluvia, hielo e incluso nieve) llegue entre la noche del viernes y el fin de semana.​

Recomendaciones para ciudadanos en Texas hoy, viernes 23 de enero

Revisar con frecuencia el pronóstico local en portales oficiales como eltiempo.es, AccuWeather, The Weather Channel (weather.com) o plataformas especializadas como WeatherShogun para seguir el refinamiento del escenario invernal.

Adelantar compras y gestiones el viernes en las zonas del norte y centro de Texas donde se prevé hielo y temperaturas muy bajas durante el fin de semana.​

Preparar vehículo y hogar para frío intenso: revisar anticongelante, proteger tuberías y asegurar fuentes alternativas de calor ante posibles interrupciones de electricidad.​​

Evitar desplazamientos largos desde la noche del viernes hacia el sábado en las áreas bajo vigilancia de tormenta invernal o donde se haya emitido cualquier aviso de condiciones de carretera peligrosas.​

El tiempo en Texas por horas para hoy, viernes 23 de enero del 2026

A continuación, una síntesis orientativa del tiempo esperado la tarde del viernes 23 (aprox. 12:00–18:00 hora local) en las principales ciudades de Texas, basada en pronósticos regionales y avisos invernales vigentes.

Ciudad (Texas) Escenario general viernes 23 Tarde (aprox. 12:00–18:00) Noche (después de 18:00) Houston Lluvias y ambiente fresco, bajo influencia de humedad del Golfo. Chubascos frecuentes, temperaturas cercanas a 17‑19 °C, viento moderado. Lluvia continua o intermitente, bajando hacia 8‑10 °C. Dallas Lluvia fría con cambio gradual a mezcla invernal. Lluvia persistente, máxima cercana a 9‑10 °C. Descenso a -3/‑1 °C, riesgo alto de lluvia gélida, aguanieve y hielo. San Antonio Nubes y lluvias dispersas, ambiente fresco. Cielos cubiertos, lluvias débiles a moderadas, 12‑15 °C. Lluvia aislada, mínimas cercanas a 5‑7 °C. Austin Cielo cubierto y lluvias, con aire frío en aumento. Chubascos, 14‑16 °C, viento moderado del norte/NE. Temperaturas bajando hacia 4‑6 °C, lluvias intermitentes. Fort Worth Bajo vigilancia de tormenta invernal, mezcla de lluvia, aguanieve y nieve. ​ Lluvia fría, 8‑10 °C, aumentando la probabilidad de precipitación invernal. ​ 0/‑2 °C con posibles 2‑4″ de nieve y acumulación de hielo.​ El Paso Más alejada del núcleo húmedo del Golfo, ambiente frío pero más seco. ​ Nubes variables, temperaturas en torno a 10‑12 °C. ​ Descenso marcado, cerca o por debajo de 0 °C, con baja probabilidad de precipitación. ​ Arlington Condiciones similares a Dallas–Fort Worth, afectada por el temporal invernal. Lluvia fría, 8‑10 °C. Mezcla invernal y riesgo de hielo con temperaturas bajo cero. Corpus Christi Influenciada por humedad del Golfo, lluvias y viento, menos riesgo de nieve. Lluvias y chubascos, 15‑18 °C. ​ Ambiente ventoso y lluvioso, descenso térmico sin llegar a valores tan extremos como el norte. Plano En la franja de mayor riesgo de hielo y nieve del norte de Texas. Lluvias frías cerca de 8‑9 °C. Rápido enfriamiento con aguanieve, lluvia gélida y posible nieve. Lubbock Más expuesta al aire ártico, con mayor probabilidad de nieve que de lluvia. Nubes, frío intenso, posibilidad de nieve ligera. Temperaturas claramente bajo cero y riesgo de acumulación de nieve.

Riesgo de frío extremo y hielo en Texas

Los avisos de los servicios meteorológicos locales ya contemplan una vigilancia de tormenta invernal (Winter Storm Watch) para Austin y parte del centro de Texas desde la medianoche del sábado 24 hasta el domingo 25 , destacando acumulaciones de hielo y aguanieve, así como temperaturas peligrosamente bajas. Aunque estos impactos más severos se concentran en sábado y domingo, el viernes 23 será el punto de transición, con temperaturas en descenso progresivo hacia la noche.​​

En el norte de Texas, modelos y pronósticos señalan un frente ártico fuerte que podría transformar la lluvia en nieve o lluvia engelante en el tramo del 23 al 25 de enero, especialmente en el corredor Dallas–Fort Worth y áreas aledañas. Esto incrementa el riesgo de carreteras resbaladizas, cortes en el suministro eléctrico y problemas de movilidad para el fin de semana, por lo que conviene adelantar desplazamientos y preparativos durante la jornada del viernes.​

Preguntas frecuentes (FAQs) sobre el tiempo en Texas

¿Habrá una tormenta invernal importante en Texas ese día?

Sí. Se espera un episodio invernal de alto impacto entre el 23 y el 25 de enero, con nieve, aguanieve y hielo desde el centro de Texas hacia el norte y noreste del estado.

¿Qué zonas de Texas tendrán el peor tiempo el viernes 23?

El riesgo más alto se concentra en el norte de Texas, sobre todo en el área Dallas–Fort Worth y ciudades próximas, donde se esperan condiciones de viaje peligrosas por acumulación de hielo y nieve.

¿Qué pueden esperar quienes viven en Houston y la costa de Texas?

En Houston y otras ciudades costeras el escenario dominante será lluvia, nubosidad densa, viento moderado y un claro descenso de temperaturas, pero con menos probabilidad de nieve que en el interior y norte.

¿Es comparable este evento al invierno extremo de 2021 en Texas?

Los meteorólogos locales señalan que el episodio actual será intenso pero más corto y, en principio, menos extremo que el de 2021, con menos horas continuas bajo cero y valores mínimos algo más altos.

¿Qué recomendaciones básicas deben seguir los residentes en Texas?

Se aconseja planificar desplazamientos antes del empeoramiento del tiempo, evitar conducir cuando comience la formación de hielo, proteger tuberías y mascotas y preparar suministros básicos ante posibles cortes de energía.