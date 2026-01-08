La mujer de Minneapolis que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante un enfrentamiento ocurrido el miércoles probablemente cometió un delito grave, incluso si no tuvo la intención de atropellar al agente federal con su vehículo. Así lo sostiene Andrew C. McCarthy, exfiscal federal y académico en derecho. McCarthy, quien fue fiscal adjunto jefe del Distrito Sur de Nueva York, señaló que las imágenes de video previas al tiroteo no parecen mostrar que Renee Nicole Good, de 37 años, intentara de manera deliberada embestir al agente de ICE que disparó. Aun así, explicó que la conducta de la mujer podría encuadrar dentro de un delito grave.

De acuerdo con el exfiscal, al acelerar el vehículo en dirección al agente mientras intentaba huir, Good habría cometido una agresión bajo la ley federal.

“Incluso si la mujer estaba principalmente tratando de escapar (que es lo que a mí me parece), estaba incurriendo en una agresión procesable contra un agente federal, un delito grave bajo la Sección 111 del código penal federal”, escribió McCarthy en un artículo para National Review.

El experto aclaró que, para que exista una agresión, no es necesario que haya contacto físico.

Andrew C. McCarthy, exfiscal federal, afirmó que la conductora pudo haber cometido un delito grave al dirigir su vehículo hacia el agente, incluso sin intención de atropellarlo. (Foto: EFE/EPA/CRAIG LASSIG)

“Para que exista una agresión, no es necesario que haya golpes”, explicó. “Si el agente es puesto en un temor razonable de un daño inminente, eso es suficiente”, añadió, recordando un caso que llevó como fiscal en el que el acusado fue condenado pese a no haber llegado a golpear a un oficial.

McCarthy también destacó que el uso de un vehículo agrava significativamente el delito.

“De hecho, en este caso —a diferencia del mío de hace tantos años— si la agresión o intimidación se lleva a cabo con un ‘arma mortal o peligrosa’, la pena puede ser de hasta 20 años de prisión”, escribió. “Se trata de un delito grave de gran peso”.

Incluso si la intención principal de la conductora era escapar, McCarthy considera que su accionar seguía siendo peligroso.

Renee Good, de 37 años, quien murió tras un disparo de un agente del ICE en Mineápolis, Minnesota, el 7 de enero de 2026. (Foto: Facebook / ODU English Department)

“Aunque uno crea, como yo tiendo a creer basándome en lo que hemos visto hasta ahora, que la mujer solo intentaba huir, lo hizo dirigiendo el auto hacia el agente”, afirmó. “Puede que no haya tenido la intención de atropellarlo, pero tampoco parecía estar intentando evitarlo si eso era necesario para escapar”.

En cuanto al agente de ICE que disparó, McCarthy sostiene que es poco probable que enfrente cargos penales.

“Es un principio asentado de la Cuarta Enmienda que un agente policial puede usar fuerza letal contra un sospechoso que huye si cree de buena fe que este representa una amenaza significativa de muerte o de lesiones físicas graves para el agente u otras personas”, escribió. “Aquí, creo que la conductora estaba cometiendo una agresión peligrosa cuando el agente abrió fuego”.

Las protestas en Minneapolis aumentaron tras las declaraciones de Donald Trump defendiendo al agente de ICE. (Foto: Kerem YUCEL / AFP)

Finalmente, el exfiscal consideró que la investigación impulsada por legisladores demócratas de Minnesota difícilmente prospere.

“El gobierno federal no cooperará con la investigación. Si las fuerzas estatales presentan cargos, el gobierno federal intentará trasladar el caso a un tribunal federal”, escribió.

“No creo que el agente enfrente una posibilidad real de ser acusado y condenado. Eso no reduce la tragedia, pero tampoco impedirá que los demócratas fomenten el desorden civil”, concluyó.

“No es mucho lo que la familia puede hacer”

En conversación con Noticias Telemundo, la abogada de inmigración Kathia Quiros coincidió con lo dicho por McCarthy, explicando que las leyes protegen a los agentes del orden ante cualquier intento de ataque violento.

“Aunque parezca increíble y aunque todos seamos testigos de la gran injusticia que aquí se cometió, es probable que el gobierno proteja a este oficial de ICE porque estaba actuando dentro de sus funciones, aunque sea de la manera equivocada”, agregó.

Pese a ello, Quiros señaló que los familiares de la víctima pueden demandar al gobierno; sin embargo, ve lejana la posibilidad de que el oficial envuelto en el asesinato vaya a prisión.

“No es mucho lo que la familia puede hacer”, dijo la experta. “No sabemos si esta demanda va a llegar a buen fin, pero debería resarcirle por lo menos económicamente a esta familia”.

