Un accidente laboral mortal es una lesión relacionada con el trabajo que causa la muerte de la persona trabajadora, ya sea en el mismo momento del incidente o después, siempre como consecuencia directa de ese hecho; por ejemplo, una caída desde altura, un choque de camión en jornada o quedar atrapado en maquinaria. Debido a que Estados Unidos reporta una gran cantidad de fallecimientos mientras los empleados ejercen sus tareas, te contamos cuál es el trabajo catalogado como el más peligroso en EE.UU. para los latinos y cuántas muertes registra al año.

¿CUÁNTOS MUERTOS POR ACCIDENTES LABORALES SE REGISTRA AL AÑO?

La Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. informó – el 27 de marzo de 2026 – que, a nivel nacional, se registraron 5,070 accidentes laborales mortales en 2024. En comparación con 2023, cuando se reportaron 5,283 muertes, esto representa una disminución de 4.0%, según datos del Censo de Lesiones Ocupacionales Mortales (CFOI).

De ese total, solamente en el estado de Nueva York (incluida NYC) se registraron 217 accidentes laborales con consecuente muerte. Esta cifra también es menor frente a los 246 del año 2023.

Gran parte de los hispanos que llegan a Estados Unidos optan por trabajar en el sector de la construcción (Foto: AFP)

¿CUÁL ES EL TRABAJO MÁS PELIGROSO EN EE.UU.?

Según un informe reciente de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU., que analizó las muertes de empleados en todo el estado de Nueva York en 2024, el grupo ocupacional de construcción y extracción registró 55 fallecimientos por lesiones relacionadas con el trabajo. De ese total, 24 se debieron a caídas, resbalones y tropiezos.

En la ciudad de Nueva York, los trabajadores de la construcción sufrieron 20 accidentes mortales en 2024, por debajo de las 30 muertes reportadas en 2023, la cifra más alta de la última década. Aun así, la construcción se mantiene como el empleo más peligroso de la ciudad.

Cabe mencionar que diez de las muertes en el sector construcción se produjeron por resbalones y caídas, mientras que cuatro estuvieron relacionadas con la exposición a sustancias peligrosas. Sobre las seis restantes, el informe no detalla la causa.

“Detrás de cada cifra en este informe hay un trabajador que nunca regresó a casa”, señaló Ligia Guallpa, directora ejecutiva del Worker’s Justice Project, un grupo de defensa que busca mejorar las condiciones laborales de los empleados con bajos salarios en NYC, publica New York Post.

Lamentablemente, los trabajos de construcción no son riesgosos solo en el estado de Nueva York. De las 5,070 muertes laborales registradas en todo el país en 2024, un total de 1,034 correspondieron a dicho sector.

No solo es construcción

Pero si pensabas que solamente construcción era un trabajo peligroso, te comentamos que el sector transporte, específicamente el de camiones, también lo es con 577 muertos mientras laboraban.

Respecto a Nueva York, los accidentes de transporte fueron el tipo de suceso fatal más frecuente en el estado con 72 fallecidos, lo que representa el 33% de todas las lesiones laborales mortales. A nivel nacional, la proporción fue del 38%.

Los trabajadores de la construcción y del transporte, en especial los choferes de camiones, encabezan la lista de empleos mortales en EE.UU. (Foto: AFP)

¿QUIÉNES FUERON LAS VÍCTIMAS DE LOS ACCIDENTES FATALES LABORALES?

La Oficina de Estadísticas Laborales señala que:

Los trabajadores asalariados representaron el 82% de las lesiones laborales mortales en Nueva York.

Los trabajadores por cuenta propia constituyeron el 18% restante.

A nivel nacional, los trabajadores asalariados representaron el 82% de las muertes.

Los hombres representaron el 88% de las lesiones laborales mortales en Nueva York y el 92% a nivel nacional.

Los trabajadores blancos no hispanos representaron la mayor proporción (51%) de lesiones laborales mortales en Nueva York. Este grupo constituyó el 56% de todas las muertes laborales en el país.

Los trabajadores hispanos o latinos representaron el 26% de las lesiones laborales mortales en Nueva York. A nivel nacional, este grupo representó el 24% de las muertes relacionadas con el trabajo. Los trabajadores asiáticos no hispanos representaron el 11% de las muertes laborales en NY, en comparación con el 4% a nivel nacional.

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