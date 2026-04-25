En Estados Unidos hay un trabajo silencioso, poco glamoroso pero cada vez más codiciado, que muchos latinos están usando como puerta de entrada para ganar en dólares y estabilizar sus finanzas. Se trata de la limpieza, un sector con alta demanda en todo el país y al que se puede acceder sin títulos universitarios ni inglés perfecto, con posibilidades de trabajar por cuenta propia o a través de empresas, y de acomodar los turnos a la escuela de los hijos, otros empleos o estudios. Va desde el aseo de casas y oficinas hasta hoteles, hospitales y grandes edificios, y para muchos migrantes se ha convertido en la primera oportunidad real de construir historial laboral en EE.UU. ¿Cuánto pagan por hora? Averígualo en esta nota.

Desde casas y oficinas hasta hoteles y hospitales, los trabajos de limpieza ofrecen horarios flexibles y, en muchos estados, salarios por encima del mínimo (Foto: Freepik)

EL TRABAJO DE LIMPIEZA EN EE.UU.

En 2026, el trabajo de limpieza se ha convertido en la principal puerta de entrada al mercado laboral en Estados Unidos para muchos latinos, quienes, una vez que se estabilizan, pueden abrirse camino hacia otros proyectos. Mientras tanto, siguen trabajando y reciben un salario que en algunos casos puede llegar hasta los 30 dólares por hora. Aunque no es lo más común, el pago depende del lugar donde realizan sus funciones, pues no es lo mismo trabajar en una casa que en un edificio o empresa.

¿Cuánto se gana limpiando en Estados Unidos en 2026?

De acuerdo con datos del U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS), los “janitors and cleaners” cobran un promedio nacional entre $16 y $18 por hora. Pero ¿cómo son las cifras en los principales estados?

En California, el salario mínimo en 2026 es $16 por hora. Mientras que en ciudades como Los Ángeles o San Francisco llega a $17 y $18/h. Llega a los $30 por hora cuando se trata de un trabajo especializados o con experiencia.

En Texas, el salario mínimo es $7.25 por hora (federal, no propio), aunque el pago real por esta labor oscila entre $12 y $18 por hora. En Houston y Dallas puede llegar a los $20 por hora, según datos de Texas Workforce Commission.

En Florida, el salario mínimo es $14 por hora, aunque este puede variar entre $13 y $20 por hora.

En Nueva York o Chicago, el salario mínimo por hora este 2026 oscila entre $18 y $25 por hora.

El trabajo de limpieza en EE.UU. es hoy la principal puerta al mercado laboral para los latinos (Foto: Freepik)

LAS DIFERENCIAS DEL SALARIO DE LIMPIEZA SEGÚN EL LUGAR DE TRABAJO

En 2026, el pago en trabajos de limpieza cambia según el tipo de tarea, la ciudad y el horario, pero existen rangos bastante claros que ayudan a orientarse y evaluar si conviene o no. En muchos casos, estos empleos se pagan por encima del salario mínimo estatal, especialmente en grandes urbes y zonas turísticas, debido a la alta demanda de personal, publica La Opinión.

Limpieza de casas (house cleaning)

Salario mínimo por hora: entre $15 y $25

entre $15 y $25 En trabajos independientes: $30 por hora o más

Limpieza de oficinas (office cleaning)

Salario mínimo por hora: entre $14 y $22

entre $14 y $22 Turnos nocturnos: el pago es superior y ganas entre $1 a $3 extra por hora

Limpieza en hoteles (housekeeping)

Salario mínimo por hora: entre $13 y $20

entre $13 y $20 Algunos pagan por habitación y no por hora

Limpieza en hospitales

Salario mínimo por hora: entre $15 y $23

entre $15 y $23 Algunos piden entrenamiento básico

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