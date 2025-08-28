La administración de Florida, en Estados Unidos, anunció recientemente una serie de medidas que endurecen el acceso laboral para los migrantes que buscan establecerse en el estado. El nuevo plan contempla filtros más estrictos en el ámbito migratorio y evaluaciones adicionales para quienes aspiran a este tipo de empleo, lo que ha despertado preocupación en diversas comunidades.

El trabajo en cuestión es el de conductor de camiones comerciales, una de las actividades más demandadas en la región.

Según el fiscal general de Florida, James Uthmeier, los 23 puntos agrícolas de revisión que existen actualmente se transformarán en estaciones de verificación de estatus migratorio y pruebas de dominio del inglés.

De esta manera, los migrantes que aspiren a conducir vehículos de carga pesada no solo deberán demostrar su legalidad en el país, sino también un nivel mínimo de comprensión y manejo del idioma.

Las autoridades implementarán controles más estrictos y pruebas adicionales para los migrantes interesados en acceder a este tipo de empleo. | Crédito: GEORGE FREY / AFP

“Si está aquí ilegalmente o no habla inglés, no tiene por qué conducir vehículos comerciales grandes en las carreteras de Florida”, afirmó Uthmeier en conferencia de prensa. Además, indicó que la administración está “evaluando todas las opciones legales para garantizar que conductores sin estatus migratorio legal o sin capacitación adecuada no operen vehículos pesados en nuestras vías”.

El proyecto será reforzado con la colaboración de agentes del programa federal 287 (g), impulsado durante el gobierno de Donald Trump, con el objetivo de facilitar la detención de extranjeros indocumentados. Asimismo, contará con el apoyo directo de autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

El comisionado de Agricultura de Florida, Wilton Simpson, explicó que las inspecciones incluirán el uso de tecnología avanzada como escáneres y carriles exclusivos para verificar a los conductores y sus vehículos. “Convertiremos estas estaciones en fortalezas de control migratorio y de seguridad vial”, aseguró.

Florida, que en los últimos años ha seguido de cerca las directrices del expresidente Trump en materia migratoria, busca consolidar un sistema de vigilancia más estricto. De hecho, Uthmeier solicitó recientemente al gobierno federal que retire la potestad de emitir licencias de conducción comercial a estados como California y Washington, a los que acusó de “otorgar documentos a inmigrantes ilegales”.

El proyecto contará con apoyo federal y busca limitar la contratación de extranjeros sin estatus legal en Estados Unidos. | Crédito: ROBYN BECK / AFP

En una carta enviada al Departamento de Transporte y a la Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (FMCSA), el fiscal general argumentó que la flexibilización en esas jurisdicciones provocó un accidente fatal en el que murieron tres personas, responsabilizando directamente a un conductor extranjero que no contaba con estatus migratorio legal.

Con estas medidas, Florida busca enviar un mensaje claro: quienes no cumplan con los requisitos migratorios y de idioma no podrán acceder al sector del transporte pesado, uno de los más importantes y vigilados del estado.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!