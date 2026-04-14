El tren de alta velocidad de California vuelve a quedar bajo la lupa, y esta vez no solo por las dudas que arrastra desde hace años, sino también por el impacto que tendría en millones de personas que viven, trabajan o se desplazan a diario entre el Valle Central, Los Ángeles y el Área de la Bahía. Para muchas familias hispanas en el estado, donde el tiempo de traslado, el costo de la gasolina y la dependencia del automóvil forman parte de la rutina, este proyecto no es una noticia lejana: es una promesa que lleva más de una década apareciendo y reapareciendo en el debate público. Ahora, con un nuevo retraso confirmado, la discusión vuelve a encenderse sobre si el California High-Speed Rail sigue siendo una apuesta viable o si ya se convirtió en una obra marcada por las demoras, los sobrecostos y la paciencia de los contribuyentes.

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NUEVO RETRASO: ¿CUÁNDO SE INAUGURARÁ AHORA?

Vamos al punto clave. El primer tramo operativo del tren bala de California, que conectará el condado de Kern con Merced, ya no abrirá en 2032 como se había previsto. Ahora, la nueva fecha estimada es:

Año de inauguración actualizado: 2033.

2033. Tramo inicial: condado de Kern – Merced.

condado de Kern – Merced. Duración estimada del viaje en fases futuras: menos de 3 horas entre Los Ángeles y San Francisco.

Este ajuste, de acuerdo con reportes de KTLA, responde a una revisión más realista del cronograma. No es un cambio dramático en el calendario, pero sí confirma que el proyecto sigue enfrentando obstáculos importantes.

La construcción de la infraestructura del tren de alta velocidad de California se mantiene (Foto: AFP) / PATRICK T. FALLON

¿POR QUÉ SE RETRASA OTRA VEZ?

Aquí vale la pena detenerse un momento. No se trata de un solo problema, sino de una suma de factores que han complicado el avance de la obra desde hace años. Principales razones del retraso:

Complejidad del diseño. Construir un tren de alta velocidad exige estándares técnicos muy altos.

Construir un tren de alta velocidad exige estándares técnicos muy altos. Adquisición de terrenos. Asegurar el uso de tierras a lo largo del Valle Central ha tomado más tiempo del previsto.

Asegurar el uso de tierras a lo largo del Valle Central ha tomado más tiempo del previsto. Financiación a largo plazo. Mantener recursos estables sigue siendo uno de los mayores retos.

Mantener recursos estables sigue siendo uno de los mayores retos. Retos de ingeniería. Viaductos, puentes y otras estructuras elevan la dificultad del proyecto.

Dicho en simple: no se trata de un retraso aislado, sino de los problemas típicos de una obra que, por su tamaño, no admite atajos.

UN PROYECTO MÁS CARO

El costo es otro tema imposible de ignorar. Y aquí el contraste con el plan original es enorme.

Evolución del presupuesto

Aprobación inicial (2008): US$45 mil millones.

Estimación actual: US$126 mil millones.

El incremento es contundente. El proyecto prácticamente se ha triplicado desde que los votantes lo aprobaron en 2008, lo que ha alimentado críticas de legisladores, expertos y ciudadanos en todo el estado.

El proyecto del tren de alta velocidad de California es muy costoso (Foto: California High-Speed Rail Authority)

EL PAPEL DEL VALLE CENTRAL

Aunque muchas veces se habla del tren pensando en Los Ángeles o San Francisco, el corazón de la obra está en el Valle Central. De hecho, esa región ha sido el punto de partida desde que comenzaron oficialmente las obras en 2015, en parte porque su geografía facilita la construcción inicial.

Hoy, uno de los focos más activos está en el condado de Kern, donde avanzan:

Viaductos.

Puentes.

Infraestructura ferroviaria clave.

Este tramo no solo será el primero en operar, sino también la base para extender la red en el futuro.

¿SIGUE VALIENDO LA PENA?

Esa es la gran pregunta. Y no es menor. A pesar de los atrasos y del aumento de costos, las autoridades siguen defendiendo el tren como una inversión de largo plazo.

La idea sigue siendo la misma: conectar las principales ciudades de California con un sistema moderno, reducir la dependencia del automóvil y ofrecer una alternativa más sostenible para viajes interurbanos. En un estado donde millones de personas pasan horas en carretera —desde el tráfico de la I-5 hasta los traslados cotidianos en el sur de California—, la promesa no deja de ser atractiva.

Desde una mirada práctica, el nuevo plazo de 2033 no cambia el fondo del proyecto, pero sí vuelve a dejar claro algo: levantar infraestructura de esta magnitud en Estados Unidos no es rápido ni sencillo. Y en California, donde cada gran obra suele quedar atrapada entre política, presupuesto y permisos, todavía pueden aparecer nuevos ajustes.

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