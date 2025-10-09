Una cantidad considerable de padres latinos han sido detenidos por los agentes federales de inmigración y, en el peor de los casos, terminan deportados , ocasionando que se separen abruptamente de sus respectivas familias. Esta situación la está viviendo Alejandro Aparicio, el hijo de un vendedor ambulante que terminó bajo custodia de ICE durante un operativo migratorio en South Austin, Chicago.

Para ponerte en contexto, en un video compartido por Univision Chicago se visualiza a dos agentes de inmigración trasladando a Alejandro, el vendedor ambulante de origen mexicano, hacia su unidad de transporte para que esté en calidad de arrestado.

Este hombre tenía más de dos décadas vendiendo sus distintos productos en el cruce de las avenidas Division & Laramie. Esto fue suficiente para que su hijo se pronuncie ante esta situación.

“Lo vieron solo. Fue por el hecho de ser el latino y no sabía inglés. Yo me imagino que son una de las razones para detenerlo”, declaró al medio citado.

Alejandro no sería el primer ambulante que ha sido detenido por los agentes de inmigración. Según la Asociación de Vendedores Ambulantes de la Villita, ya son tres comerciantes itinerantes que están bajo custodia de ICE y la cifra podría seguir incrementándose.

Alejandro vendía sus distintos productos alimenticios desde hace 20 años en Estados Unidos. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

No solicitó su Visa U

Alejandro Aparicio contó que él y su padre tuvieron la oportunidad de tramitar sus Visa U hace dos años, un documento que se otorga a aquellas víctimas de algún delito. Sin embargo, ambos los dejaron pasar por alto, ya que nunca tuvieron en cuenta sobre los operativos migratorios.

“Aparecimos en la noticia porque yo recibí un impacto de bala a tratar de protegerlo cuando dos asaltantes fueron contra él (su padre) apuntándole. (...) No pensaba que le fuera a pasar algo”, dijo.

Alejandro Aparicio reveló que él y su padre pudieron tramitar la VIsa U, pero no lo hicieron. (Crédito: Univision Chicago / YouTube)

Firmó su deportación

Este hijo también siente una profunda pena al enterarse de que su padre, Alejandro, firmó su salida voluntaria de Estados Unidos . Es decir, dejará atrás todo lo que se esforzó durante más de dos décadas. Ahora, su residencia estará en México.

“Sí iba a salir voluntariamente porque no quería aguantar unos días más ahí (centro de detención) por cómo lo estaban tratando. Dice que no se puede dormir bien”, contó a Univision Chicago.

Con esta decisión, la familia de este vendedor ambulante está recaudando fondos con el propósito de conseguirle un abogado a fin de que agilice todo el proceso lo más pronto posible.