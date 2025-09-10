El propio Donald Trump lo confirmó en su propia red social: el activista conservador Charlie Kirk falleció hoy a los 31 años de edad tras recibir un impacto de bala durante un encuentro público en la Utah Valley University . Previo a este lamentable anuncio, su esposa Erika Frantzve publicó un último mensaje en X (anteriormente Twitter), como si se tratase de una premonición.

Minutos antes del mediodía, la pareja del político estadounidense realizó una publicación en esta red social citando un Salmo, sin saber que en cuestión de minutos su esposo Charlie sufriría un atentado mientras daba una charla.

“Salmo 46:1 - Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles”, se lee en el mensaje.

Este fue último tweet que publicó la esposa de Charlie Kick antes del atentado que sufrió el aliado de Trump. (Crédito: @Sra.ErikaKirk / X)

Este fue el último tweet, ya que la propia Erika no se ha pronunciado al respecto después de este ataque. Sin embargo, en esta publicación, distintos simpatizantes del aliado de Trump le brindaron mensajes de condolencia por lo sucedido.

Charlie y Erika Kirk están casados desde el año 2021. Tienen dos hijos. (Crédito: @charliekirk1776 / @mrserikakirk / Instagram)

¿Qué le ocurrió a Charlie Kirk?

El fundador de Turning Point USA recibió un disparo mientras brindaba una charla pública en Utah Valley University en Orem, Utah. Se trataba de la primera parada que realizó el político conservador desde que reanudó su gira ‘American Comeback Tour’.

En distintos videos difundidos por X, se observa a Kirk hablando por micrófono y sentado debajo de una carpa blanca. Repentinamente, se escucha un disparo, ocasionando que el político se derrumbe en su silla. Esto ocasionó que el público presente entre en pánico.

Lo curioso es que el propio periódico universitario The UVU Review indicó que una cierta cantidad de estudiantes estuvieron en contra de la presencia de Charlie Kirk en el campus. Pese a ello, el evento se realizó.

