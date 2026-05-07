Mientras que en casi todo Estados Unidos el Día de la Madre es una fecha especial pero no un día libre, hay un estado que decidió ir más allá. Se trata del único lugar en todo el país donde este segundo domingo de mayo no solo se celebra con flores y desayunos, sino que también es reconocido oficialmente como festivo estatal. Esto significa que mamá no solo recibe todo el amor del mundo, sino también el reconocimiento oficial del gobierno para que las familias puedan pasar el día juntas sin preocupaciones laborales. Sigue leyendo para descubrir cuál es.

¿CUÁL ES EL ESTADO DE EE.UU. DONDE EL DÍA DE LA MADRE SE CONSIDERA UN FESTIVO ESTATAL?

Arizona es el único estado en todo Estados Unidos que reconoce el Día de la Madre como un feriado estatal oficial. La iniciativa llegó en 2018 de la mano de legisladores estatales que querían rendir homenaje al papel de las madres, sobre todo en la comunidad hispana que representa la mayoría en ciudades como Phoenix y Tucson.

La idea tuvo gran aceptación entre grupos sociales y culturales. Portavoces de comunidades hispanas dijeron que darle reconocimiento oficial a esta fecha respeta las fuertes tradiciones familiares de la población latina. Pero no solo se trató de cultura: también hubo un interés económico en activar restaurantes, el turismo y los espacios de recreación familiar.

La fecha que en casi todo el país pasa desapercibida en el calendario laboral, en un estado se convirtió en feriado estatal oficial (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿Las dependencias públicas atienden con normalidad?

Al ser un festivo estatal en Arizona, las dependencias públicas suspenden sus actividades el Día de la Madre, aunque al caer un domingo, en muchas ocasiones las instituciones cierran sus puertas como todos los fines de semana.

Por tanto, oficinas gubernamentales, bibliotecas municipales, juzgados y departamentos administrativos locales no atienden al público. Lo mismo pasa con las escuelas públicas y los bancos. En tanto, las empresas privadas tienen libertad para decidir si otorgan descanso a sus trabajadores.

Pero no todo permanece cerrado, pues al ser un día festivo se aprovecha para mover la economía con el desarrollo de ferias gastronómicas, festivales de danzas, actividades recreativas en familia y más. Lo mismo pasa con los comercios mayoristas y minoristas que continúan funcionando.

EL DÍA DE LA MADRE EN EE.UU.

El Día de la Madre es una festividad anual que se celebra en los Estados Unidos. Fue el 8 de mayo de 1914 que el Congreso de los EE.UU. aprobó una ley que designaba el segundo domingo de mayo para conmemorar esta fecha.

Al día siguiente, el presidente Woodrow Wilson emitió una proclamación declarando el primer Día de la Madre oficial como un día para que los ciudadanos estadounidenses mostraran la bandera en honor a aquellas madres cuyos hijos habían muerto en la guerra.

En 1934, el presidente Franklin D. Roosevelt aprobó un sello que conmemoraba la festividad.

Mientras la mayoría de los estados lo vive como una fecha especial, hay uno donde el segundo domingo de mayo es considerado festivo oficial y varias oficinas públicas no atienden (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

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