El significado del gesto con la mano que Erika Kirk realizó durante el funeral de su esposo finalmente fue explicado. La ceremonia en honor a Charlie Kirk se llevó a cabo el 21 de septiembre en el State Farm Stadium de Arizona, donde decenas de miles de personas, entre ellas Donald Trump y Elon Musk, acudieron para rendirle homenaje.

El FBI identificó a Tyler Robinson, de 22 años, como el principal sospechoso de haber disparado y asesinado a Kirk desde una azotea en Utah el pasado 10 de septiembre. Durante el evento, Erika, viuda del activista conservador, sorprendió a los asistentes con un mensaje de perdón.

“Ese hombre, ese joven, lo perdono. Lo perdono porque fue lo que hizo Cristo y es lo que Charlie haría. Mi esposo quería salvar a jóvenes como el que le quitó la vida”.

Miles de personas se reunieron en el State Farm Stadium de Arizona para rendir homenaje a Charlie Kirk. (Foto: PATRICK T. FALLON / AFP)

Erika continuó con palabras que conmovieron a la multitud: “Él se fue de este mundo sin arrepentimientos. Hizo el 100 % de lo que pudo cada día. Pero quiero que sepan algo: Charlie murió con trabajo incompleto, pero no con asuntos pendientes”.

De pie junto a Trump, la viuda realizó un gesto que llamó la atención: el signo de “te amo” en lenguaje de señas. Según la aplicación Lingvano, se forma extendiendo el pulgar y el índice para crear una “L”, levantando el meñique y manteniendo el medio y el anular apoyados en la palma.

“Finalmente, dirige la mano hacia la persona a la que hablas”, explica la plataforma, que señala que este símbolo, originado en la comunidad sorda, se ha difundido ampliamente en el mundo.

La empresaria realizó el gesto de “te amo” en lenguaje de señas, un símbolo de amor y unidad. (Foto: Mandel NGAN / AFP)

En una entrevista posterior con el New York Times, Erika habló más sobre la muerte de su esposo y su postura frente al sospechoso: “Mucha gente me ha preguntado: ‘¿Sientes ira hacia ese hombre? ¿Quieres buscar la pena de muerte?’ Seré honesta. Le dije a nuestro abogado: quiero que el gobierno decida esto. No quiero que la sangre de ese hombre esté en mi conciencia".

Su fe fue clave para esa decisión: “Porque cuando llegue al cielo y Jesús me diga: ‘¿Ojo por ojo? ¿Así es como lo hacemos?’, y eso me impida estar en el cielo, estar con Charlie".

Antes de estas declaraciones, Erika ya había enviado un poderoso mensaje en un video difundido en redes sociales dirigido al presunto asesino: “No tienes idea del fuego que has encendido en esta esposa. Los gritos de esta viuda resonarán en todo el mundo como un grito de batalla. Si pensabas que la misión de mi esposo era poderosa antes, no tienes idea, no tienes idea de lo que acabas de desatar en todo este país y en el mundo, no tienes idea”.

En una entrevista posterior, reiteró que no busca venganza, sino mantener la paz espiritual y continuar con el legado de su esposo. (Foto: Erika Kirk / Instagram)

Un funeral multitudinario

El funeral de Charlie Kirk se realizó el 21 de septiembre de 2025 en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, ante una multitud estimada entre 60 000 y 90 000 personas, una cifra que superó la capacidad del recinto. Desde la madrugada, seguidores hicieron largas filas para ingresar al evento.

Entre los invitados estuvieron el presidente Donald Trump, el vicepresidente JD Vance, la viuda Erika Kirk, y figuras conservadoras como Tucker Carlson, Marco Rubio, Tulsi Gabbard y Donald Trump Jr.

Personas asisten al funeral de Charlie Kirk este domingo, en el Estadio State Farm, en Glendale (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Mónica Rubalcava) / Mónica Rubalcava

Erika Kirk conmovió al público al perdonar al presunto asesino de su esposo, mientras que Trump rindió homenaje a Kirk como “héroe americano” y aprovechó para lanzar mensajes políticos.

Con un fuerte despliegue de seguridad y un ambiente que mezcló religión y política, los asistentes recordaron a Kirk como un líder cuyo legado “no morirá con él, sino que se fortalecerá”.

