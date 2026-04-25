El trayecto en bus por Midtown Manhattan nunca ha sido sencillo, y cualquiera que haya intentado moverse por esa zona en hora pico lo sabe bien. Entre el tráfico, los semáforos y el flujo constante de taxis, vehículos de reparto, ciclistas y peatones, avanzar en bus muchas veces se siente como ir a paso lento, casi arrastrado por la densidad de la ciudad. Por eso, cuando el Departamento de Transporte de Nueva York anuncia cambios en una avenida tan importante como Madison Avenue, la noticia no pasa desapercibida para quienes viven, trabajan o estudian en Manhattan, ni para la comunidad hispana que depende cada día del transporte público para llegar a sus empleos, a la universidad o a sus citas médicas sin perder tiempo ni dinero.

En estos días, las autoridades neoyorquinas empezaron a mover piezas clave dentro del sistema de movilidad de Midtown. La meta, explican, es reducir los tiempos de viaje y volver más confiable el servicio de bus en uno de los corredores más transitados del centro de Manhattan, una zona donde moverse rápido suele ser más una excepción que la regla.

Una pareja disfrutando del sunset a través de la Estatua de la Libertad en Nueva York (Foto: AFP)

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN MIDTOWN MANHATTAN?

A partir de esta semana, el New York City Department of Transportation inició trabajos de rediseño vial en Madison Avenue, específicamente entre las calles 42 y 23. El proyecto contempla nuevos carriles exclusivos para buses, una medida que busca acelerar el tránsito para cerca de 92,000 pasajeros diarios.

La decisión responde a un problema que los usuarios conocen de sobra: durante años, esta avenida ha funcionado como un cuello de botella para el transporte público, sobre todo en el tramo al sur de la calle 42. En esa zona, los buses pueden bajar hasta 4.5 millas por hora, una velocidad que obliga a muchos pasajeros a hacer cálculos extra para llegar a tiempo al trabajo, a una entrevista o incluso para no perder la conexión con el tren o el subway.

¿DESDE CUÁNDO SE VERÁN LOS CAMBIOS?

Los trabajos comenzaron en plena temporada de verano, así que los usuarios empezarán a notar modificaciones en sus trayectos en los próximos días. No se trata únicamente de una obra temporal: el plan apunta a un rediseño permanente que cambie la forma en que se mueve el transporte público en esta parte clave de Manhattan.

Para quienes suelen cruzar Midtown rumbo a Upper Manhattan, el Bronx o zonas conectadas por rutas de bus, el impacto podría sentirse primero como una pequeña molestia por las obras, pero después como un cambio importante en la rutina diaria.

¿QUÉ CAMBIOS CONCRETOS HABRÁ?

Para que lo tengas claro, estos son los principales ajustes que se están aplicando:

Elemento Situación actual Nuevo diseño Carriles de bus Limitados hasta la calle 42 Extensión hasta la calle 23 Carriles de tráfico general Más de uno en algunos tramos Reducido a un solo carril Estacionamiento Variable Un carril dedicado

Además, entre las calles 60 y 42, donde ya existían carriles exclusivos, se reorganizará el espacio para consolidar un sistema más ordenado y eficiente.

¿POR QUÉ SE TOMA ESTA MEDIDA?

El comisionado del DOT, Ydanis Rodríguez, ha sido claro al explicar el problema: miles de pasajeros pierden tiempo todos los días debido a la lentitud y a la imprevisibilidad de los buses.

La idea del rediseño es tomar como referencia otras avenidas de Nueva York donde la estrategia ya mostró resultados. En corredores similares, los cambios en el uso del espacio vial ayudaron a mejorar la velocidad del servicio y a hacer más confiables los tiempos de viaje, algo que en una ciudad como Nueva York puede marcar la diferencia entre llegar con calma o entrar corriendo al edificio, con el café en la mano, como les pasa a tantos trabajadores latinos en Manhattan.

Resultados de referencia en Fifth Avenue:

Velocidad de buses locales aumentó entre 6% y 12%.

Buses expresos mejoraron entre 11% y 20%.

Estos datos son importantes porque el modelo que ahora se aplicará en Madison Avenue es muy parecido al que ya se usó en esa otra arteria de Manhattan.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PASAJEROS?

En términos prácticos, esto apunta a algo muy simple: viajes más rápidos y más predecibles. Menos tiempo atrapado en el tráfico y más certeza sobre cuánto tardará el recorrido.

Para quienes dependen del bus para llegar a su turno en un restaurante, una oficina, una obra, una escuela o una cita médica, cada minuto cuenta. Y en Nueva York, donde el reloj siempre parece ir más rápido que el tránsito, cualquier ajuste que mejore la movilidad termina teniendo un impacto real en la vida diaria.

La manera en la que viajan los neoyorquinos mejorará con estas obras (Foto: AFP)

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