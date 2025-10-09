Una nueva controversia se desató en las redes sociales luego de que la Casa Blanca publicara un video en su cuenta oficial de TikTok que muchos calificaron como “ofensivo” hacia la comunidad migrante. El clip en cuestión combina imágenes del Capitolio estadounidense con decenas de sombreros mexicanos volando, acompañado por una popular canción latina.

El contenido llamó la atención no solo por su estética, sino también por el mensaje político que incluye. Según los usuarios, el video parecía haber sido generado con inteligencia artificial y tenía un tono sarcástico hacia los demócratas, a quienes se les atribuye la responsabilidad del cierre del gobierno.

En el texto que acompaña la publicación se lee: “Nada supera a los demócratas que cierran el gobierno por la atención médica de extranjeros ilegales criminales”, una frase que generó fuertes críticas por la manera en que retrata a la población migrante.

El clip, que incluye referencias políticas y sombreros mexicanos, fue señalado como una burla hacia los migrantes. (Foto: @whitehouse / TikTok)

La elección de la música también fue motivo de polémica. Los responsables del contenido usaron un remix entre el audio viral “nothing beats a jet2 holiday” y la conocida canción “Danza Kuduro” de Don Omar, lo que muchos consideraron una burla hacia la cultura latina.

En menos de un día, el video superó las 3 millones de reproducciones y alrededor de 6500 comentarios, la mayoría negativos. “De ninguna manera la Casa Blanca publicó esto. Estados Unidos es un chiste”, comentó un usuario. Otro escribió: “La administración más vergonzosa y humillante que he visto en mi vida”.

Algunos usuarios incluso cuestionaron la veracidad del mensaje político. “¿Cómo es que el cierre es culpa de los demócratas cuando los republicanos poseen la Cámara, el Senado y la Casa Blanca? Piensen lógicamente, gente. Este es el cierre de los republicanos, no los demócratas”, opinó otro; sin embargo, también hubo quienes defendieron la publicación, señalando: “quien administra esta página merece un aumento de sueldo” o “La mejor cuenta en TikTok”.

En menos de un día superó los tres millones de visualizaciones. (Foto referencial: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Cabe agregar que el texto hacía referencia al cierre del gobierno federal ocurrida el 1 de octubre y causado tras la falta de acuerdo en el Congreso para aprobar el presupuesto. Mientras los demócratas buscan mantener los subsidios destinados al seguro de salud de millones de familias, Donald Trump insiste en reducir los gastos y advirtió que podría despedir de forma permanente a los empleados federales.

Esta no es la primera vez que una publicación oficial causa indignación. En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió un video en redes sociales con la canción de Pokémon, comparando la detención de migrantes con la captura de personajes del famoso dibujo animado.

Tras las críticas, The Pokémon Company International emitió un comunicado a la BBC aclarando: “Estamos al tanto de un video reciente publicado por el Departamento de Seguridad Nacional que incluye imágenes y lenguaje asociados con nuestra marca. Nuestra empresa no participó en la creación ni en la distribución de este contenido, y no se concedió autorización para el uso de nuestra propiedad intelectual”.

En septiembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) compartió un video con la canción de Pokémon, comparando a los migrantes con la captura de personajes de la serie animada. (Foto: DHS / The Pokémon Company)

El video publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que usa música de Don Omar

