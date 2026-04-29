En los últimos días, he visto que muchas familias en Estados Unidos están haciendo la misma pregunta: qué pasará este viernes 1 de mayo y si habrá cambios en la rutina escolar. No es casualidad. La fecha coincide con el llamado Primero de Mayo, una jornada que en distintos países tiene un peso histórico importante y que este 2026 vuelve a tomar protagonismo por convocatorias a protestas y movilizaciones.

Además, organizaciones como Indivisible o el movimiento 50501 han impulsado acciones a nivel nacional, lo que ha generado cierta incertidumbre entre padres, estudiantes y trabajadores. Con ese contexto, es totalmente válido preguntarse si las escuelas, especialmente en una ciudad tan grande como Nueva York, operarán con normalidad.

Ciudadanos de Nueva York caminando por las calles de la ciudad (Foto: AFP)

¿HABRÁ CLASES EL VIERNES 1 DE MAYO EN NUEVA YORK?

La respuesta corta es sí: habrá clases con normalidad en las escuelas públicas de Nueva York. De acuerdo con el calendario oficial del sistema NYC Public Schools para el ciclo 2025-2026, el viernes 1 de mayo no está marcado como feriado ni como día no lectivo. Es decir, se trata de una jornada escolar regular, sin cambios previstos en el cronograma académico.

Dos estudiantes en un bus escolar de la ciudad de Nueva York (Foto: AFP)

¿POR QUÉ EL 1 DE MAYO NO ES FERIADO ESCOLAR EN EE. UU.?

Aquí hay un punto clave que a veces genera confusión. Aunque el 1 de mayo se conoce globalmente como el Día Internacional de los Trabajadores, en Estados Unidos la celebración oficial del trabajo es distinta.

En ese país, el feriado reconocido es el Labor Day, que se celebra en septiembre. Por esa razón, el primero de mayo no forma parte del calendario de días libres escolares ni laborales a nivel federal.

Calendario escolar en Nueva York (referencia rápida):

1 de mayo: día lectivo normal

Labor Day (septiembre): feriado, sin clases

Receso de primavera: entre marzo y abril

Feriados de fin de año: incluidos en diciembre

PROTESTAS DEL PRIMERO DE MAYO: ¿PUEDEN AFECTAR LAS CLASES?

Ahora bien, aunque las escuelas estarán abiertas, el contexto social sí puede influir en la dinámica del día.

Diversos colectivos han promovido movilizaciones bajo la consigna del Primero de Mayo, incluyendo llamados a no asistir al trabajo, a clases o a realizar compras. Estas acciones buscan visibilizar temas laborales, económicos y políticos en distintas ciudades, incluida Nueva York.

Sin embargo, es importante tener algo claro. la participación en estas protestas es voluntaria y no implica un cierre oficial de escuelas ni una suspensión del sistema educativo.

ATENCIÓN CON ESCUELAS PRIVADAS O CHÁRTER

Un detalle que no conviene pasar por alto: no todas las escuelas siguen el mismo calendario.

Mientras que NYC Public Schools mantiene clases ese día, algunas instituciones privadas, chárter o religiosas pueden tener ajustes propios.

Por eso, si estás revisando este tema por un caso específico, lo más recomendable es:

Consultar el calendario oficial de la escuela

Revisar comunicaciones internas (correo o plataformas escolares)

Estar atento a posibles avisos de último momento

EN RESUMEN

Si lo vemos de forma directa, no hay cmbios oficiales. el viernes 1 de mayo de 2026 es un día escolar normal en las escuelas públicas de Nueva York.

Eso sí, el contexto social y las protestas convocadas pueden generar dudas o incluso afectar la asistencia de algunos estudiantes, pero no modifican el funcionamiento del sistema educativo.

Al final, la clave está en distinguir entre una fecha simbólica a nivel internacional y lo que realmente establece el calendario escolar en Estados Unidos.