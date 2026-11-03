Una alteración del vórtice polar prevista para noviembre de 2026 podría cambiar las condiciones del tiempo en Estados Unidos, aunque no significa que una ola de frío ártico esté en camino para todo el país. Los pronósticos apuntan a descensos térmicos en partes del suroeste durante la primera mitad del mes, además de lluvias y un ambiente más fresco hacia el este. Para quienes organizan viajes por Thanksgiving, reuniones familiares o una escapada durante el feriado de Acción de Gracias, la diferencia importa: todavía no hay una irrupción generalizada de aire gélido confirmada. El panorama hacia diciembre dependerá de cómo evolucionen las corrientes atmosféricas y dónde terminen concentrándose las masas heladas.

La perspectiva mensual de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) ayuda a poner el fenómeno en contexto. Su actualización del 31 de octubre favorece registros superiores al promedio en buena parte del norte del territorio continental y a lo largo de ambas costas. Eso no impide jornadas frías, pero desaconseja interpretar esta perturbación como un anuncio de condiciones invernales persistentes.

Es posible que en algunos estados bajen las temperaturas por el desplazamiento del vórtice polar (Foto: AFP)

¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL VÓRTICE POLAR?

Este sistema estratosférico consiste en una extensa circulación de vientos alrededor del Ártico, muy por encima de la superficie. Cuando permanece fuerte, contribuye a concentrar el aire más frío cerca del Polo Norte. Si pierde intensidad, se estira o divide, puede favorecer cambios atmosféricos que permitan el avance de masas heladas hacia latitudes más bajas.

Lo que llama la atención de los meteorólogos es la posibilidad de un episodio inusualmente temprano. Judah Cohen, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), explicó a FOX Weather que los modelos apuntan a una alteración importante durante los primeros días de noviembre.

“Creo que esta será, casi con toda seguridad, la mayor y más temprana alteración del vórtice polar registrada hasta la fecha”, afirmó el científico, según la traducción al español de sus declaraciones.

Su valoración corresponde a un escenario previsto, no a un récord confirmado. Entre las posibilidades que observan los especialistas figura un calentamiento estratosférico repentino: un aumento rápido de temperatura en esa capa atmosférica, capaz de debilitar dicha circulación. Sin embargo, sus consecuencias sobre las condiciones a nivel del suelo no son inmediatas ni uniformes.

¿POR QUÉ NO IMPLICA UNA OLA DE FRÍO EXTREMO?

La explicación depende, en parte, de la corriente en chorro, conocida en inglés como jet stream. Esta franja de vientos rápidos influye sobre el recorrido de las tormentas y el movimiento de distintas masas de aire.

“La corriente en chorro va a desarrollar grandes ondulaciones sobre el hemisferio norte durante las próximas semanas, lo que normalmente permitiría que el aire extremadamente frío se desplazara hacia el sur”, explicó el meteorólogo de AccuWeather Alex DaSilva.

Pero este episodio presenta una diferencia importante. Según el análisis de esa empresa actualizado el 2 de noviembre, las condiciones del norte de Canadá no son particularmente frías. Por eso, aunque cambie la circulación, no necesariamente existirá una gran reserva ártica lista para avanzar hacia territorio estadounidense.

El especialista sénior Brett Anderson señaló que las masas verdaderamente gélidas disponibles en este patrón se dirigirán principalmente hacia Siberia, en lugar de Norteamérica. Los descensos previstos en algunas regiones estarían más relacionados con tormentas y procesos de enfriamiento regional que con una irrupción directa desde el Ártico.

¿QUÉ TEMPERATURAS HABRÁ DURANTE NOVIEMBRE?

Los análisis consultados describen tendencias regionales, pero no ofrecen máximas y mínimas específicas para cada estado. Asignar cifras a ciudades como Phoenix, Dallas o Nueva York daría una precisión que esas fuentes todavía no proporcionan.

AccuWeather distingue dos periodos:

Primera mitad de noviembre: algunas de las mayores caídas térmicas podrían concentrarse en el suroeste, asociadas con una gran perturbación de la corriente en chorro.

Segunda mitad del mes: el patrón podría enfriarse un poco más y permitir episodios de aire frío hacia el sur, aunque sin una entrada generalizada de origen ártico confirmada.

¿Qué dice el pronóstico de la NOAA?

La actualización del Centro de Predicción Climática favorece un ambiente más cálido de lo habitual en amplias zonas estadounidenses. Su discusión mensual recoge las siguientes tendencias:

Región Tendencia prevista Cómo interpretarla Franja norte del territorio continental Mayor probabilidad de temperaturas superiores al promedio. Describe el balance mensual, sin descartar jornadas frías. Grandes Lagos y Valle Superior del Mississippi Incluidos en el patrón cálido del norte. No implica ausencia de frentes o descensos pasajeros. Costas del Pacífico y del Atlántico Registros por encima de los valores habituales como escenario favorecido. Pueden presentarse intervalos frescos. Sureste Ampliación del área con probabilidades de condiciones más cálidas. Varios días fríos no contradicen necesariamente esa perspectiva. Suroeste Posibilidad de precipitaciones a comienzos de noviembre en algunos sectores. La señal de lluvias no confirma temperaturas extremas.

Estas categorías expresan probabilidades sobre el promedio del periodo, no las condiciones exactas de una fecha determinada. Tampoco equivalen a un anuncio de ola de calor.

¿QUÉ ESTADOS PODRÍAN NOTAR LOS CAMBIOS?

Todavía no existe una clasificación confirmada de los territorios “más afectados”. Los pronósticos permiten identificar áreas con posibles descensos térmicos, precipitaciones o variaciones frente al ambiente cálido reciente, pero no atribuir automáticamente cada cambio a la perturbación estratosférica.

1. Arizona y Nuevo México

Ambos estados forman parte del suroeste, donde Anderson sitúa algunos de los descensos más notorios durante la primera mitad de noviembre. El escenario estaría relacionado con una gran tormenta en la corriente en chorro.

Eso no equivale a una previsión de frío extremo para todas sus localidades. La señal principal apunta a un ambiente más fresco en sectores de esa región, con diferencias que deberán precisarse mediante reportes locales.

2. Texas y Oklahoma

Para el centro-sur, AccuWeather destaca la posible expansión de condiciones húmedas desde el suroeste. Ambos estados se encuentran dentro del ámbito donde conviene observar la trayectoria de esos sistemas, aunque eso no confirma una irrupción ártica generalizada.

3. Georgia, las Carolinas y Virginia

El cambio más perceptible en buena parte de la mitad oriental podría ser el final de una racha prolongada de tardes soleadas y cálidas. Una gran perturbación en niveles altos favorecería lluvias y un ambiente más fresco.

Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia son ejemplos de estados dentro de ese ámbito regional. No constituyen una lista confirmada de los lugares que registrarán las temperaturas más bajas.

4. Grandes Lagos y noreste

Las perspectivas mensuales favorecen registros superiores al promedio en amplias zonas del norte y a lo largo de la costa este. Aun así, esa tendencia no descarta frentes ni enfriamientos breves.

Conviene distinguir entre el balance de noviembre y las condiciones de una jornada concreta. Un periodo relativamente cálido puede incluir mañanas heladas o varios días frescos sin contradecir el pronóstico general.

Es probable que aumenten las probabilidades de lluvias en algunos estados (Foto: Getty Images)

¿CUÁNDO PODRÍAN SENTIRSE SUS EFECTOS?

Una perturbación estratosférica puede tardar semanas en influir sobre la circulación cercana a la superficie. Incluso entonces, no garantiza que las masas frías terminen sobre Estados Unidos: su trayectoria dependerá de la configuración del resto de la atmósfera.

Cohen sitúa los posibles efectos más amplios entre finales de noviembre y diciembre. Sin embargo, siguen siendo inciertos el momento preciso, la intensidad y el alcance regional.

Joe Lundberg, meteorólogo de largo alcance de AccuWeather, también considera posible una transición durante ese periodo. Según explicó, el bloqueo de la corriente en chorro podría debilitarse lo suficiente para permitir algunos episodios fríos hacia territorio estadounidense.

¿QUÉ SIGNIFICA PARA LOS PLANES DE THANKSGIVING?

La cercanía de Acción de Gracias no permite dar por hecho un feriado con nieve. Lundberg advirtió que algunas estaciones de esquí del este podrían tener dificultades para abrir debido a la falta de acumulaciones y, especialmente, de aire suficientemente frío para producirlas artificialmente.

Para quienes planean visitar a familiares, salir por carretera o pasar unos días en la montaña, la perspectiva mensual ofrece contexto. Todavía no responde qué condiciones habrá en una ruta o destino específico durante ese fin de semana.

¿QUÉ PAPEL TENDRÁ EL NIÑO?

El Niño también puede modificar la circulación atmosférica e influir en cómo se manifieste la alteración del vórtice. Ambos fenómenos interactúan, pero ninguno determina por sí solo las condiciones de todo el país.

El análisis de FOX Weather señala que el calentamiento del Pacífico ecuatorial podría favorecer un invierno más suave en algunas regiones. Eso no impediría necesariamente episodios de frío o nieve si la perturbación estratosférica logra influir sobre las capas inferiores.

Por ahora, las señales más claras apuntan a un posible enfriamiento en sectores del suroeste y un patrón más lluvioso hacia el este. La evolución de finales de noviembre y diciembre sigue abierta, sin respaldo suficiente para anunciar una ola ártica generalizada