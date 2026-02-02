Las temperaturas extremadamente frías que afectan a gran parte del este de Estados Unidos no desaparecerán pronto. Según los meteorólogos, este patrón invernal seguirá debido a una fuerte alteración del Vórtice Polar que se espera durante este mes. Aunque el frío intenso no es algo nuevo este invierno, lo que cambia ahora es el comportamiento del Vórtice Polar. A finales de enero, el aire helado llegó porque el vórtice se mantuvo fuerte, pero desplazado sobre Canadá, lo que permitió que el frío extremo avanzara hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con el FOX Forecast Center, esta nueva alteración del Vórtice Polar se presentará como un “evento de calentamiento súbito estratosférico” (SSWE), fenómeno que ocurre cuando las temperaturas en las capas altas de la atmósfera suben rápidamente y debilitan, o incluso rompen, los vientos que normalmente mantienen el aire frío cerca del Polo Norte.

Cuando eso sucede, el vórtice polar puede dividirse o desplazarse, permitiendo que el aire ártico se desplace hacia el sur y alcance el este de Estados Unidos.

Meteorólogos advierten que un evento de calentamiento súbito estratosférico debilitará el sistema que normalmente retiene el aire ártico cerca del Polo Norte. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El medio citado advirtió que “este episodio de aire gélido llegará al este con mayor frecuencia que el anterior, a medida que el vórtice polar se debilita”.

Ante este escenario, empresas de energía en el sur del país están pidiendo a los ciudadanos que reduzcan el consumo eléctrico durante los momentos de mayor demanda. El avance del aire ártico podría generar picos de uso que presionen los sistemas energéticos.

De confirmarse el pronóstico, febrero podría consolidar uno de los inviernos más fríos de los últimos años en varias regiones del país. (Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de "Perplexity")

El Centro de Predicción Climática coincide con este panorama. Su pronóstico de temperaturas para febrero muestra una alta probabilidad de registros por debajo del promedio en regiones como los Grandes Lagos, el Noreste e incluso el Sureste, mientras que el oeste del país se mantendría más cálido de lo habitual.

Enero ya dio una muestra de lo que puede venir: frío extremo que llegó hasta Florida, tormentas invernales que dejaron millones sin electricidad, nevadas históricas en las Carolinas y un potente nor’easter que avanzó por la costa este a inicios de febrero, con nieve, fuertes vientos y oleaje intenso en Nueva Inglaterra.

¿Qué es el vórtice polar y qué efecto tiene en el clima?

Según el National Weather Service (NWS), el vértice polar es una gran área de baja presión y aire extremadamente frío que rodea los polos de la Tierra.

En condiciones normales, una corriente en chorro de alta velocidad mantiene este aire gélido confinado en el Ártico, girando en sentido contrario a las agujas del reloj; sin embargo, cuando este flujo se debilita o se “rompe” debido al calentamiento atmosférico, el aire polar se escapa hacia el sur, derramándose sobre latitudes más bajas.

El vórtice polar es una gran masa de aire gélido y baja presión sobre el Ártico que, al debilitarse, se desplaza hacia el sur provocando descensos térmicos extremos y tormentas invernales severas en regiones como Estados Unidos. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

En Estados Unidos, este fenómeno provoca olas de frío ártico extremo que pueden hacer caer las temperaturas a niveles peligrosos en cuestión de horas, especialmente en el Medio Oeste y el Noreste.

Además de la congelación, el efecto del vórtice suele venir acompañado de tormentas invernales intensas y un aumento drástico en la demanda de calefacción, lo que altera la vida diaria de los ciudadanos y el transporte en gran parte del país.

Recomendaciones oficiales ante la ola de frío en EE. UU.

Autoridades como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) y el NWS (Servicio Meteorológico Nacional) brindaron una serie de recomendaciones para garantizar la seguridad de la población durante la megatormenta invernal que afecta a Estados Unidos.

La principal recomendación es permanecer dentro de casa y evitar los viajes por carretera a menos que sea una emergencia absoluta. Si debes viajar, es indispensable llevar un kit de emergencia en el vehículo que incluya mantas, cables de arranque, arena o arena para gatos (en caso de quedar atascado), una linterna y el tanque de gasolina lleno.

Dentro del hogar, se recomienda prepararse para cortes de energía. Esto incluye tener suministros de alimentos no perecederos y agua para al menos tres días, así como linternas con baterías adicionales (evitando el uso de velas por riesgo de incendio).

Para conservar el calor, se aconseja cerrar las habitaciones que no se utilicen y colocar toallas en las rendijas de las puertas. Si utilizas generadores, las autoridades son enfáticas en nunca utilizarlos en interiores, garajes o cerca de ventanas, debido al alto riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

Para proteger la infraestructura de la vivienda, se sugiere dejar los grifos goteando ligeramente para evitar que las tuberías se congelen y estallen.

Finalmente, las autoridades instan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y descargar aplicaciones como la de FEMA para recibir alertas en tiempo real.

Es importante considerar que las condiciones climáticas pueden variar de forma repentina. Se recomienda seguir las actualizaciones en tiempo real a través del National Weather Service (NWS) en weather.gov.

