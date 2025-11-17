Recientemente, en el Turtle Back Zoo de Nueva Jersey, varios visitantes dejaron de lado a los animales más llamativos para enfocarse en algo mucho más inusual. Frente a un gran ventanal, una docena de personas observó cómo una tortuga recibía un chequeo veterinario completo, una escena que llamó la atención desde el primer momento.

Durante más de media hora, el público siguió el procedimiento paso a paso. La joven tortuga sulcata, especie africana en peligro de extinción, fue sometida a mediciones, radiografías, extracción de sangre, colocación de microchip y otros controles necesarios para evaluar su estado de salud.

Todo se realizó en la nueva sala de tratamiento del zoológico, diseñada especialmente para que los visitantes puedan mirar a través del vidrio.

Allí, la veterinaria Kailey Anderson utilizó un dispositivo Doppler para escuchar el corazón del animal, introduciéndolo con cuidado entre la parte superior e inferior del caparazón, pero la tortuga no estaba del todo conforme: escondió la cabeza y las patas delanteras, atrapando el aparato.

Cuando Anderson intentó colocarlo nuevamente, obtuvo la misma respuesta. “Hay que ser muy paciente con las tortugas”, explicó la profesional. “Porque si te dicen ‘no, gracias’, entonces es no”.

Visitantes presenciaron la revisión completa de una tortuga sulcata rescatada, incluida la toma de sangre y el uso de un Doppler para escuchar su corazón. (Foto: Seth Wenig / AP)

Este año, Turtle Back Zoo se convirtió en uno de los pocos zoológicos del país (alrededor de una docena entre los 250 acreditados) que permiten al público ver de cerca la atención veterinaria.

El especialista Scott Terrell destacó la importancia de esta iniciativa: “Es una manera muy sencilla para que el público comprenda y valore el cuidado que reciben estos animales”.

En un contexto donde campañas en redes sociales y demandas legales ponen en duda el bienestar de los animales en cautiverio, algunos zoológicos ven esta transparencia como un paso necesario.

Heather Schwartz, directora de salud animal del Zoológico de Nashville, lo explicó así: “Cada vez que las cosas están fuera de la vista, la gente inventa una historia sobre lo que está pasando. Yo quería asegurarme… de que la gente supiera lo que realmente ocurre”.

El Turtle Back Zoo, que alberga cerca de 150 especies, es reconocido por su labor en la rehabilitación de tortugas marinas y la conservación de leopardos nublados.

La tortuga fue declarada saludable tras el procedimiento y regresó a su recinto con una recompensa de fresas. (Foto: Seth Wenig / AP)

El recinto estuvo al borde del cierre en los años 90 por problemas financieros, pero tras décadas de renovaciones logró recuperarse y ahora recibe casi un millón de visitantes al año.

Su crecimiento llevó a la construcción de un hospital veterinario más grande, inaugurado en abril con una inversión de 17 millones de dólares.

“Quiero que los niños aprendan lo que sucede, no solo que miren a los animales”, afirmó el director del condado, Joseph DiVincenzo Jr.

El fin de semana pasado, los altavoces del zoológico anunciaron que la tortuga examinada sería una sulcata rescatada en una calle de Nueva Jersey. Mientras la veterinaria Anderson intentaba obtener una muestra de sangre, probó varias extremidades antes de encontrar un punto adecuado.

“Oh, eres tan buena”, le dijo a la tortuga. “Un pequeño pinchazo… pequeño pinchazo… listo”.

Los especialistas explican que esta iniciativa busca generar confianza y mostrar el cuidado real que reciben los animales. (Foto: Seth Wenig / AP)

Aunque aún faltaban pruebas por realizar, Anderson concluyó que la tortuga parecía estar sana y que probablemente era una hembra.

Tras un baño antimicrobiano, recibiría una recompensa especial: fresas frescas. Antes de volver a su recinto, fue llevada al ventanal donde una niña de 10 años, Eleanor Wei, observaba fascinada junto a su madre.

“Creo que es muy genial cómo hacen el cuidado veterinario”, comentó. “Me alegra haber tenido una experiencia real”, agregó.

Dónde se ubica Turtle Back Zoo y cuánto cuesta el ingreso

El Turtle Back Zoo está ubicado en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos, dentro de la Reserva de South Mountain, en el sistema de parques del Condado de Essex. Es un destino popular para familias en el área metropolitana de Nueva York/Nueva Jersey.

La entrada general tiene un costo aproximado de $19.00 USD para adultos (mayores de 13 años) y $17.00 USD para niños (de 2 a 12 años) y personas mayores (más de 62 años).

Se recomienda verificar las tarifas y los horarios directamente en el sitio web oficial del zoológico antes de planificar la visita.

