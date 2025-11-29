No vayas a creer que los ciudadanos hondureños que viven en Estados Unidos no podrán participar en las elecciones de Honduras 2025, porque la verdad es que sí tendrán la posibilidad de escoger al próximo presidente o presidenta de dicho país de América Central. Para que recibas más información al respecto, cómo dónde tendrán que ir a votar y a qué hora, continúa leyendo esta nota.

Con el fin de entrar de lleno al tema, te cuento el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció cuáles son las 12 ciudades estadounidenses para el voto en el extranjero, con un total de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en lugares estratégicos. ¡Ojo con eso!

Centros de votación

Si deseas conocer las direcciones de las 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) distribuidas en Estados Unidos para las elecciones de Honduras 2025, tienes que leer la siguiente lista:

Houston, Texas: JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.

Los Ángeles, California: JRV 9155, en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.

Miami, Florida: JRV 19156 y 19157, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.

New Orleans, Louisiana: JRV 19158 en el Apostolado Hispano, ubicado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.

Nueva York: JRV 19159, Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, ubicada en 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368.

Washington, D.C.: JRV 19160 y 19161, en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, ubicado en 6560 Loisdale Court.

Atlanta, Georgia: JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.

Chicago, Illinois: JRV 19163, en Hispanic Bible School, ubicada en 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707.

Dallas, Texas: la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.

Boston, Massachusetts: JRV 19165, en La Colaborativa Survival Center, ubicado en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.

San Francisco, California: JRV 19166, en St. John’s Presbyterian Church, ubicada en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705.

Charlotte, Carolina del Norte: JRV 19167, en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.

Ten en cuenta que las 15 JRV solo reciben a los electores que figuran programados en cada una. (Foto: Composición Mag)

Apertura de los centros de votación

Es importante mencionar que todos los centros de votación elegidos en Estados Unidos para las elecciones de Honduras 2025, de acuerdo a elheraldo.hn, abrirán sus puertas desde las 6:00 am (hora local), por lo que es recomendable llegar con anticipación para evitar largas filas y posibles demoras. Con respecto al cierre del lugar de votación, se informó que eso está programado para las 5:00 pm (hora local).

Pasos prácticos para votar en las Elecciones Honduras 2025

Tu experiencia de voto será más rápida si planificas bien el día. Puedes seguir esta ruta sencilla:​

Verifica tu JRV

Entra al link oficial del CNE para el censo y confirma que apareces en una determinada mesa.

para el censo y confirma que apareces en una determinada mesa. ​Revisa las redes del Consulado General de Honduras en distintos estados, pues se han publicado recordatorios y aclaraciones sobre quiénes pueden votar.​

Prepara tus documentos

Lleva tu DNI original, en buen estado y sin plastificados extra que dificulten la lectura.​

Si quieres ir más seguro, lleva una captura de pantalla o impresión de la consulta del censo donde se vea tu centro y tu JRV asignada.​

Organiza tu traslado

Ciertos lugares pueden quedarte cerca o lejos, según la zona donde vivas. Lo ideal es coordinar con familia o amigos para compartir carro y evitar problemas de parqueo y tráfico.​

Procura llegar con tiempo, tomando en cuenta que puede haber filas, revisión de documentos y controles de seguridad del local.​

En el centro de votación

Al llegar, busca tu mesa correspondiente.

Entrega tu DNI, firma en el listado cuando te encuentren y sigue las instrucciones para marcar la papeleta presidencial de forma correcta y secreta.