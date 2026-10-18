Antes de ir a las urnas, revisa qué documento tienes disponible para evitar contratiempos el día de la elección (Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)
Antes de ir a las urnas, revisa qué documento tienes disponible para evitar contratiempos el día de la elección (Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)
Judith Vicente
Judith Vicente
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El 3 de noviembre de 2026 se celebrarán las en Estados Unidos, en las que se definirá la composición del Congreso. Debido a la importancia de estos comicios, millones de personas acudirán a las urnas. Pero ¿qué ocurre si no tienes una identificación con foto para votar? A continuación, te explicamos qué documentos alternativos están permitidos si vives en .

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¿Sin licencia ni pasaporte? Los documentos que puedes usar para votar en Texas (Foto: Jessica McGowan/Getty Images/AFP)
¿Sin licencia ni pasaporte? Los documentos que puedes usar para votar en Texas (Foto: Jessica McGowan/Getty Images/AFP)

LOS DOCUMENTOS QUE NECESITAS PARA VOTAR EN TEXAS

Primero, te damos a conocer cuáles son las siete identificaciones con foto que necesitas para votar en Texas en las elecciones de mitad de mandato de 2026, según :

  • Licencia de conducir de Texas.
  • Certificado de identificación electoral de Texas.
  • Tarjeta de identificación personal de Texas.
  • Licencia de Texas para portar armas de fuego.
  • Identificación militar de Estados Unidos con fotografía.
  • Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.
  • Pasaporte de Estados Unidos, en libreta o tarjeta.

OJO: si tienes entre 18 y 69 años, la identificación debe estar vigente o haber vencido hace no más de cuatro años. Para personas de 70 años o más, puede haber vencido hace más tiempo.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS ALTERNATIVOS PERMITIDOS?

Si no tienes una de esas identificaciones y no puedes obtenerla, puedes firmar en el centro de votación una Declaración de Impedimento Razonable (Reasonable Impediment Declaration) y presentar un documento alternativo. Entre ellos:

  • Certificado de nacimiento de EE.UU. (copia certificada) o documento de nacimiento admisible en una corte que confirme tu identidad.
  • Una factura reciente de servicios.
  • Un estado de cuenta bancario.
  • Cheque emitido por el gobierno
  • Talón de pago
  • Un certificado de registro de votante.

No necesitas llevar tu tarjeta de registro de votante si cuentas con una identificación con foto aceptada. Recuerda, puedes llevar el original o una copia.

IMPORTANTE: en la declaración debes indicar por qué no pudiste obtener una identificación con foto válida y firmarla. Si no tienes una identificación con foto ni un documento alternativo, puedes pedir una boleta provisional. Para que cuente, generalmente tendrás que presentar una identificación aceptada o completar los pasos requeridos ante el registrador de votantes del condado dentro de los seis días calendario posteriores a la elección.

Los votantes que no tengan una identificación con foto aceptada y no puedan obtenerla razonablemente pueden firmar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar un documento alternativo (Foto: Bill Pugliano/Getty Images/AFP)
Los votantes que no tengan una identificación con foto aceptada y no puedan obtenerla razonablemente pueden firmar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar un documento alternativo (Foto: Bill Pugliano/Getty Images/AFP)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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