El 3 de noviembre de 2026 se celebrarán las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que se definirá la composición del Congreso. Debido a la importancia de estos comicios, millones de personas acudirán a las urnas. Pero ¿qué ocurre si no tienes una identificación con foto para votar? A continuación, te explicamos qué documentos alternativos están permitidos si vives en Texas.
LOS DOCUMENTOS QUE NECESITAS PARA VOTAR EN TEXAS
Primero, te damos a conocer cuáles son las siete identificaciones con foto que necesitas para votar en Texas en las elecciones de mitad de mandato de 2026, según VoteTexas.gov:
- Licencia de conducir de Texas.
- Certificado de identificación electoral de Texas.
- Tarjeta de identificación personal de Texas.
- Licencia de Texas para portar armas de fuego.
- Identificación militar de Estados Unidos con fotografía.
- Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.
- Pasaporte de Estados Unidos, en libreta o tarjeta.
OJO: si tienes entre 18 y 69 años, la identificación debe estar vigente o haber vencido hace no más de cuatro años. Para personas de 70 años o más, puede haber vencido hace más tiempo.
¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS ALTERNATIVOS PERMITIDOS?
Si no tienes una de esas identificaciones y no puedes obtenerla, puedes firmar en el centro de votación una Declaración de Impedimento Razonable (Reasonable Impediment Declaration) y presentar un documento alternativo. Entre ellos:
- Certificado de nacimiento de EE.UU. (copia certificada) o documento de nacimiento admisible en una corte que confirme tu identidad.
- Una factura reciente de servicios.
- Un estado de cuenta bancario.
- Cheque emitido por el gobierno
- Talón de pago
- Un certificado de registro de votante.
No necesitas llevar tu tarjeta de registro de votante si cuentas con una identificación con foto aceptada. Recuerda, puedes llevar el original o una copia.
IMPORTANTE: en la declaración debes indicar por qué no pudiste obtener una identificación con foto válida y firmarla. Si no tienes una identificación con foto ni un documento alternativo, puedes pedir una boleta provisional. Para que cuente, generalmente tendrás que presentar una identificación aceptada o completar los pasos requeridos ante el registrador de votantes del condado dentro de los seis días calendario posteriores a la elección.