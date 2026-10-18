El 3 de noviembre de 2026 se celebrarán las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que se definirá la composición del Congreso. Debido a la importancia de estos comicios, millones de personas acudirán a las urnas. Pero ¿qué ocurre si no tienes una identificación con foto para votar? A continuación, te explicamos qué documentos alternativos están permitidos si vives en Texas.

¿Sin licencia ni pasaporte? Los documentos que puedes usar para votar en Texas (Foto: Jessica McGowan/Getty Images/AFP)

LOS DOCUMENTOS QUE NECESITAS PARA VOTAR EN TEXAS

Primero, te damos a conocer cuáles son las siete identificaciones con foto que necesitas para votar en Texas en las elecciones de mitad de mandato de 2026, según VoteTexas.gov:

Licencia de conducir de Texas.

Certificado de identificación electoral de Texas.

Tarjeta de identificación personal de Texas.

Licencia de Texas para portar armas de fuego.

Identificación militar de Estados Unidos con fotografía.

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.

Pasaporte de Estados Unidos, en libreta o tarjeta.

OJO: si tienes entre 18 y 69 años, la identificación debe estar vigente o haber vencido hace no más de cuatro años. Para personas de 70 años o más, puede haber vencido hace más tiempo.

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS ALTERNATIVOS PERMITIDOS?

Si no tienes una de esas identificaciones y no puedes obtenerla, puedes firmar en el centro de votación una Declaración de Impedimento Razonable (Reasonable Impediment Declaration) y presentar un documento alternativo. Entre ellos:

Certificado de nacimiento de EE.UU. (copia certificada) o documento de nacimiento admisible en una corte que confirme tu identidad.

Una factura reciente de servicios.

Un estado de cuenta bancario.

Cheque emitido por el gobierno

Talón de pago

Un certificado de registro de votante.

No necesitas llevar tu tarjeta de registro de votante si cuentas con una identificación con foto aceptada. Recuerda, puedes llevar el original o una copia.

IMPORTANTE: en la declaración debes indicar por qué no pudiste obtener una identificación con foto válida y firmarla. Si no tienes una identificación con foto ni un documento alternativo, puedes pedir una boleta provisional. Para que cuente, generalmente tendrás que presentar una identificación aceptada o completar los pasos requeridos ante el registrador de votantes del condado dentro de los seis días calendario posteriores a la elección.

Los votantes que no tengan una identificación con foto aceptada y no puedan obtenerla razonablemente pueden firmar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar un documento alternativo (Foto: Bill Pugliano/Getty Images/AFP)