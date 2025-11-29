Los consulados y centros de votación de Honduras en Estados Unidos para las elecciones generales de hoy 30 de noviembre de 2025, en la práctica siguen el horario oficial de la jornada hondureña: abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m. hora local del lugar donde está el centro, con posibilidad de extender hasta las 6:00 p. m. si la mesa lo decide y mientras haya gente en fila.
Las encuestas previas a la votación señalan una contienda muy reñida entre tres aspirantes: la oficialista Rixi Moncada, de Libertad y Refundación, y los opositores Salvador Nasralla, del Partido Liberal, y Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, que concentran casi toda la intención de voto medida por las principales casas encuestadoras. Aunque no hay un favorito único y los sondeos difieren, varios estudios coinciden en que cualquiera de los tres podría imponerse en primera vuelta, por márgenes estrechos, en un escenario de empate técnico y con fuerte peso del voto independiente, que ronda alrededor de un tercio del padrón.
Horario general de votación
- El Consejo Nacional Electoral (CNE) establece que las Juntas Receptoras de Votos abren a las 7:00 a. m. y cierran a las 5:00 p. m., con posible prórroga hasta las 6:00 p. m. según decisión de la mesa y si todavía hay electores en la fila.
- Esta franja horaria es la referencia que están usando los centros de votación para hondureños en Estados Unidos este 30 de noviembre de 2025.
Ciudades y estados habilitados
El CNE habilitó 12 ciudades estadounidenses (15 Juntas Receptoras de Votos) como puntos oficiales para votar desde el exterior.
- Atlanta, Georgia: JRV 19162, en DCA Event Hall, ubicado en 880 Indian Trail Road, Suite K, Lilburn, GA 30047.
- Boston, Massachusetts: JRV 19165, en La Colaborativa Survival Center, ubicado en 63 Sixth Street, Chelsea, MA.
- Charlotte, Carolina del Norte: JRV 19167, en el Hotel Fairfield Inn, ubicado en 8540 East Independence Boulevard, Charlotte, NC 28227.
- Chicago, Illinois: JRV 19163, en Hispanic Bible School, ubicada en 7029 West Grand Avenue, Chicago, IL 60707.
- Dallas, Texas: la mesa 19164 se instalará en el salón de eventos Paris Beauty Salon Academy, ubicado en 3160 Saturn Road, Garland, TX 75041.
- Houston, Texas: JRV 19153 y 19154, ubicadas en el Princess Reception Hall, en 16312 FM 529W, Houston, TX 77095.
- Los Ángeles, California: JRV 19155, en la Church of Scientology of the Valley, ubicada en 11455 Burbank Blvd, North Hollywood, CA 91601.
- Miami, Florida: JRV 19156 y 19157, en el Hotel Holiday Inn, ubicado en 7707 NW 103rd Street, Hialeah Gardens, FL 33016.
- New Orleans, Luisiana: JRV 19158, en el Apostolado Hispano, ubicado en 2501 Maine Avenue, Metairie, LA 70003.
- Nueva York: JRV 19159, en la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, ubicada en 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368.
- San Francisco, California: JRV 19166, en St. John’s Presbyterian Church, ubicada en 2727 College Avenue, Berkeley, CA 94705.
- Washington, D. C.: JRV 19160 y 19161, en el Hotel Comfort Inn de Springfield, Virginia, ubicado en 6560 Loisdale Court.
Horarios para votar en los consulados en EE.UU.
En todos los casos, el rango estándar es 7:00 a. m. – 5:00 p. m. hora local, salvo aviso distinto del consulado en redes sociales u otro comunicado oficial.
|Estados en EE.UU.
|Ciudad / Consulado o centro
|Horario de apertura
|Cierra de urnas
|California
|Los Ángeles
|5 p.m. PT
|Texas
|Houston — Dallas
|7 a.m. CT
|5 p.m. CT
|Florida
|Miami-Hialeah
|7 a.m. ET
|5 p.m. ET
|Nueva York
|Ciudad de Nueva York
|7 a.m. ET
|5 p.m. ET
|Illinois
|Chicago
|7 a.m. CT
|5 p.m. CT
|Georgia
|Atlanta
|7 a.m. ET
|5 p.m. ET
|Massachusetts
|Boston
|7 a.m. ET
|5 p.m. ET
|Carolina del Norte
|Charlotte
|7 a.m. ET
|5 p.m. ET
|Luisiana
|Nueva Orleans
|7 a.m. CT
|5 p.m. CT
|Washington DC/ DMV
|Punto confirmado por la embajada
|7 a.m. ET
|5 p.m. ET
Preguntas frecuentes antes de ir a votar en las Elecciones en Honduras
Antes de salir de casa
- Verifica que efectivamente puedes votar en el exterior y que estás asignado a un centro en EE.UU. (revisa padrón/consultas del CNE o comunicados consulares).
- Lleva tu DNI hondureño en buen estado; es el documento básico que te pueden exigir para identificarte.
- Revisa la dirección exacta del centro de votación, el horario (en general 7:00 a. m. a 5:00 p. m. hora local) y cómo llegar en transporte público o en auto.
- Llega temprano: en muchas elecciones pasadas y actuales se forman filas largas, sobre todo a media mañana y al mediodía.
- Infórmate antes de ir sobre las papeletas, los candidatos y cómo se marca el voto, para no dudar dentro de la cabina.
Qué llevar y cómo vestirte
- Lleva agua y, si puedes, un pequeño snack, porque podrías estar de pie bastante tiempo.
- Usa ropa y calzado cómodos, adecuados para el clima de tu ciudad en EE.UU. y para esperar en fila.
- Ten a mano tu celular con batería y datos, por si necesitas ubicar el lugar exacto o mostrar alguna confirmación de tu centro de votación.
- Evita portar objetos que puedan ser considerados peligrosos o que compliquen el acceso a un edificio consular (por seguridad).
En el centro de votación
- Respeta las indicaciones del personal consular y de la Junta Receptora de Votos sobre filas, ingreso y orden de atención.
- Mantén la calma si la fila avanza lento; mientras estés dentro del horario y en la fila, tu derecho a votar debe ser respetado.
- No hagas campaña, no muestres propaganda ni discutas de forma agresiva de política cerca de la mesa; en muchos procesos se limita la propaganda en los recintos.
- Ten listo tu DNI cuando te llamen, para que el proceso de identificación sea más rápido.
Al momento de votar
- Escucha con atención las instrucciones de la mesa sobre cómo marcar correctamente la boleta para que tu voto sea válido.
- Marca solo según las reglas (por ejemplo, una marca clara dentro del recuadro del partido o candidato elegido) y evita tachones o dibujos.
- Antes de depositar la papeleta en la urna, verifica que la has doblado y cerrado como te indicó la mesa, sin mostrar tu elección.
Después de votar
- Sal con calma del recinto y deja espacio para quienes aún no han votado.
- Si ves alguna irregularidad grave (coacción, compra de votos, violencia), puedes documentarla de forma segura y reportarla a autoridades consulares o al CNE por los canales habilitados.