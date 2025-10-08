El 4 de noviembre de 2025, en diversas zonas de California habrá elecciones especiales y el tema más relevante será la Proposición 50, una iniciativa que pretende redistribuir los distritos electorales del estado. Conoce quiénes deben acudir a las urnas y otros detalles sobre la jornada electoral.

La propuesta surge como respuesta a movimientos de la administración Trump para aumentar la representación republicana en el Congreso. De aprobarse, modificaría los mapas políticos para favorecer a los demócratas. Además de la Proposición 50, algunos condados tendrán otras contiendas locales. Por eso, es fundamental que los votantes conozcan cómo, dónde y cuándo emitir su voto correctamente.

¿QUIÉNES DEBEN ACUDIR A VOTAR A LAS ELECCIONES ESPECIALES DE CALIFORNIA?

Deben acudir a las urnas todos los ciudadanos de Estados Unidos que residan en California, tengan 18 años o más el día de la elección, y estén registrados para votar antes del 20 de octubre.

También pueden participar quienes se hayan registrado recientemente, siempre que cumplan con los requisitos legales y no estén cumpliendo una condena por delito grave ni hayan sido declarados mentalmente incompetentes por un tribunal.

Los votantes registrados recibirán por correo su boleta y tendrán la opción de votar anticipadamente en persona, por correo o el mismo 4 de noviembre en su centro electoral asignado.

El Secretario de Estado de California certificará los resultados antes del 12 de diciembre.

¿CÓMO REGISTRARSE PARA VOTAR ELECCIONES ESPECIALES DE CALIFORNIA?

Para participar, debe cumplir con requisitos básicos: ser ciudadano de Estados Unidos, residente de California, tener por lo menos 18 años el día de la elección, no estar cumpliendo condena por delito grave y no haber sido declarado mentalmente incompetente por un tribunal.

Fecha límite de registro: 20 de octubre.

20 de octubre. Consulta de estado de registro: Disponible en el portal oficial del Secretario de Estado de California o llamando al (800) 345-VOTE.

Disponible en el portal oficial del o llamando al (800) 345-VOTE. Puntos para recoger solicitudes en persona: Oficinas electorales de condado, bibliotecas públicas, oficinas de correos, Departamento de Vehículos Motorizados y oficinas gubernamentales.

El 4 de noviembre serán las eleciones en el Estado Dorado (Foto: AFP)

3 FORMAS DE VOTAR ELECCIONES ESPECIALES DE CALIFORNIA

Votación anticipada en persona: Inicia el 25 de octubre en centros de votación habilitados. Puede localizar su centro visitando el sitio del funcionario electoral de su condado.

Inicia el 25 de octubre en centros de votación habilitados. Puede localizar su centro visitando el sitio del funcionario electoral de su condado. Voto por correo: Las boletas empiezan a enviarse el 6 de octubre. Deben tener matasellos del día de la elección o antes, y llegar antes del 12 de noviembre.

Las boletas empiezan a enviarse el 6 de octubre. Deben tener matasellos del día de la elección o antes, y llegar antes del 12 de noviembre. El día de la elección: El 4 de noviembre, podrá votar en persona. Ubique su centro a través del portal del Secretario de Estado o telefónicamente.

Para quien haya sido desplazado por un incendio u otra emergencia, es posible solicitar el envío de la boleta a una dirección alternativa.

SOBRE EL AUTOR Sileña Cisneros Periodista con más de 20 años de experiencia, desempeñándose en diferentes áreas en medios impresos y digital. En la actualidad, se desempeña como redactora del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.



