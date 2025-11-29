Miles de hondureños residentes en el estado de Nueva York están habilitados para ejercer su derecho al voto en las Elecciones Generales de Honduras 2025 este sábado 30 de noviembre. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha dispuesto un centro de votación clave en la ciudad, ya que Nueva York alberga una de las mayores poblaciones hondureñas en Estados Unidos. Es fundamental que todos los ciudadanos que deseen participar, y que figuran en el censo electoral, presenten su Documento Nacional de Identificación (DNI) vigente, siendo este el único requisito para emitir el sufragio desde el exterior.

El voto hondureño en el exterior en 2025 se concentrará exclusivamente en Estados Unidos, donde el CNE ha confirmado la instalación de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en 12 ciudades, en cumplimiento del cronograma oficial del proceso electoral. Casi 400,000 hondureños están habilitados para votar desde Estados Unidos según el CNE, aunque solo una fracción tendrá acceso efectivo a los centros por la limitada cantidad de sedes y posibles dificultades de desplazamiento, pero eso no deja de lado que la comunidad migrante tiene un peso simbólico y político creciente​.

Es crucial recordar que, según la Ley Electoral, los hondureños en el extranjero solo podrán votar para elegir al Presidente de la República y sus Designados, seleccionando entre los cinco candidatos principales, incluyendo a Rixi Moncada (Libre) y Nasry Asfura (Partido Nacional). Para confirmar su centro de votación, los electores pueden visitar el portal oficial del CNE (www.cne.hn) o contactar directamente a la sede consular más cercana.

El jefe de la Fuerza Aérea de Honduras porta una insignia del Consejo Nacional Electoral durante el transporte de material electoral a la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, en Tegucigalpa, el 24 de noviembre de 2025. (Orlando SIERRA / AFP) / ORLANDO SIERRA

¿Cuál es la única sede de votación habilitada en Nueva York?

Si vives en Nueva York o en estados cercanos como Nueva Jersey, el Consejo Nacional Electoral (CNE) ha confirmado una única Junta Receptora de Votos (JRV) para la comunidad hondureña. Esta mesa, identificada como la Mesa 19159, estará ubicada en la Iglesia Católica Our Lady of Sorrows, en la siguiente dirección: 104-11 37th Avenue, Corona, NY 11368. Se recomienda encarecidamente a los votantes llegar temprano para evitar aglomeraciones, ya que este será el único centro para la comunidad del noreste de EE. UU.

Para cualquier duda o consulta sobre cómo participar en la jornada electoral, así como la realización de trámites, se recomienda asistir a la sede del Consulado de Honduras en Nueva York, ubicado en 255 West 36th Street, entre la Séptima y la Octava Avenida, en Manhattan, a pocas cuadras de estaciones clave como 34th Street–Penn Station y Herald Square, de fácil acceso en metro y autobús.

¿Qué requisitos son indispensables para votar en Nueva York?

Para ejercer el sufragio desde Nueva York, debes cumplir con tres condiciones esenciales:

Poseer la nacionalidad hondureña y ser mayor de 18 años. Contar con tu Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente (no se aceptan pasaportes ni identificaciones estadounidenses). Estar debidamente inscrito y aparecer en el padrón electoral exterior con asignación a la mesa de Corona, Queens. Puedes verificar tu estatus consultando el portal oficial del CNE.

Si eres hondureño(a) y resides en EE.UU., revisa esta nota para que sepas dónde y a qué hora votar en las elecciones de Honduras 2025. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué cargos podré votar desde el extranjero?

De acuerdo con la normativa electoral vigente, el voto desde el exterior, incluyendo Nueva York, está limitado a la fórmula presidencial. Esto significa que los hondureños residentes en Estados Unidos solo podrán votar por el Presidente y los Designados Presidenciales, quedando excluidos de la elección de diputados o alcaldes.

¿Cuál es el proceso y el horario de votación en Nueva York para las Elecciones en Honduras 2025?

Una vez en la Iglesia Our Lady of Sorrows, debes dirigirte a la Mesa 19159 y presentar tu DNI para que se verifique tu registro en el padrón de Nueva York. Luego, recibirás la papeleta presidencial para marcar tu elección. Aunque las fuentes no especifican el horario exacto de apertura y cierre del centro, se recomienda encarecidamente verificar la información en los canales oficiales del CNE o el consulado hondureño antes de acudir el 30 de noviembre, para evitar demoras de última hora.