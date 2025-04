El matrimonio Obama ha sido objeto de intensos rumores en los últimos meses, con especulaciones que apuntan a una posible crisis en su relación de más de tres décadas. Frente a estos comentarios, la exprimera dama Michelle Obama finalmente ha decidido romper su silencio.

En una reciente entrevista, Michelle Obama habló por primera vez sobre los rumores que han circulado en torno a su vida personal, revelando cómo, por primera vez, está tomando las riendas de sus propias decisiones y priorizando su bienestar.

Los rumores sobre una posible crisis en el matrimonio de los Obama comenzaron a ganar fuerza el año pasado, en parte debido a las especulaciones sobre una supuesta relación de Barack con la actriz Jennifer Aniston. Sin embargo, Aniston fue quien desmintió rotundamente dichos rumores.

La exprimera dama Michelle Obama revela cómo ha tomado el control de su vida y decisiones en una entrevista reciente. | Crédito: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP ×

La situación empeoró cuando Michelle Obama comenzó a faltar a eventos públicos importantes, como el funeral del expresidente Jimmy Carter. Además, su ausencia en la toma de posesión de Donald Trump generó aún más especulaciones, lo que alimentó las conversaciones sobre una posible separación.

Michelle Obama habla sobre rumores de divorcio

Es en este contexto donde Michelle Obama revela el gran cambio que ha experimentado en su vida. Como madre y esposa, sus decisiones siempre se vieron influenciadas por el bienestar de los demás: sus hijas o su esposo, Barack, como presidente.

Sin embargo, en una reciente entrevista en el podcast Work in Progress, de la actriz Sophia Bush, Michelle asegura: “No puedo culpar de mis decisiones e indecisiones a nadie más que a mí”.

Y agrega: “Como mujer, creo que si soy honesta conmigo misma, podría haber tomado muchas de estas decisiones hace años. Pero no me di esa libertad. Incluso, igual que dejo a mis hijas vivir sus propias vidas, también he usado sus vidas como excusa”.

Mientras enfrenta las especulaciones, Michelle Obama sigue adelante con sus proyectos profesionales, incluyendo su podcast IMO. | Crédito: CHARLY TRIBALLEAU / AFP ×

Sobre los actos oficiales, expresó: “Elegí lo mejor para mí, no lo que debía hacer, no lo que pensé que otra gente quería que yo hiciera. Y, entre tú y yo, fue una prueba importante para mí como mujer, como persona independiente, porque como tantas otras mujeres y tantas otras personas, me muevo desde la culpa”.

Michelle no se alejó del ojo público, ya que sigue ocupada profesionalmente con diversos proyectos por llevar a cabo, incluyendo el podcast IMO (In My Opinion), que lanzó junto a su hermano Craig.

“Lo interesante es que, cuando digo que no, en general la gente me dice que está bien, que lo entiende. Y esa es la cuestión: como mujeres sufrimos por decepcionar a la gente”, explica.

Sin embargo, no todos parecen entender el mensaje: “Este año la gente, ya sabes, ni siquiera podían imaginar que yo estaba tomando una decisión por mí misma. Asumen que mi marido y yo nos estamos divorciando, no que soy una mujer adulta tomando mis propias decisiones. Pero eso es lo que la sociedad nos hace, preguntarnos ¿qué hago y por qué? Y si no encaja en el estereotipo de lo que la gente piensa que debemos hacer, se etiqueta como algo negativo y horrible".