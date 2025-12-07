Millones de personas que están residiendo en Estados Unidos viven bajo la amenaza del embargo de sus salarios y hasta propiedades , pero, ¿por qué el Gobierno federal suele tomar estas acciones? Comprender las causas y saber quiénes están en mayor riesgo es sumamente importante para que tu estabilidad financiera no sea perjudicada. Presta atención.

Cada año, los estadounidenses tienen que declarar sus impuestos federales ante la entidad correspondiente; sin embargo, son contados casos de que dejan esta importante obligación a último momento o se retrasan de la fecha pactada.

De no cumplir con la declaración de impuestos, las autoridades fiscales embargarían el salario. (Foto: Pixabay)

Ante ello, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) fue muy claro con su advertencia: aquellos que no presenten la declaración en el tiempo indicado se les impondría fuertes sanciones, tales como.

Embargo de cuentas bancarias: el IRS congelar los fondos y no se podrá retirar el dinero disponible.

el IRS congelar los fondos y no se podrá retirar el dinero disponible. Retención de salarios: el empleador tiene la obligación de enviar parte del salario al IRS hasta completar el pago.

el empleador tiene la obligación de enviar parte del salario al IRS hasta completar el pago. Gravámenes sobre bienes e inmuebles: la deuda fiscal bloquea la venta o refinanciación de propiedades, autos, alquileres e inversiones.

la deuda fiscal bloquea la venta o refinanciación de propiedades, autos, alquileres e inversiones. Confiscación de bienes: el Gobierno federal tomará posesión de vehículos, cuentas de ahorro e inversiones a largo plazo.

el Gobierno federal tomará posesión de vehículos, cuentas de ahorro e inversiones a largo plazo. Retención de reembolsos: de tener un reembolso pendiente, el IRS lo aplica automáticamente a la deuda.

De no cumplir con este requerimiento, cualquier propiedad a tu nombre sería embargada. (Fuente: iStock) / Joe Hendrickson

Qué personas están en riesgo de que se les embargue sus salarios y/o propiedades

Cualquier individuo o entidad que tenga la responsabilidad de pagar impuestos federales y no cumpla con ese deber, puede enfrentar serias consecuencias. El incumplimiento de este requisito legal resultaría en acciones de cobros que la autoridad fiscal impondrá de manera forzosa. A continuación, estas son las personas que están en riesgo:

Migrantes con residencia permanente.

Extranjeros con ingresos en EE.UU.

Ciudadanos que viven dentro o fuera del país.

Profesionales independientes.

Trabajadores con salarios declarables.

En caso no cuentes con el dinero suficiente para pagar la deuda fiscal, el IRS recomienda, de todos modos, realizar la declaración, ya que brindaría facilidades de pago, extensiones y opciones para evitar medidas drásticas.

