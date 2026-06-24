En los últimos días ha estado circulando una propuesta que podría cambiar radicalmente la movilidad en una de las avenidas más transitadas de Manhattan: la Sexta Avenida, conocida oficialmente como Avenue of the Americas. Para cualquiera que viva en la ciudad —ya sea que tomes el bus todos los días para llegar al trabajo, que curses a pie por el Midtown después de un turno en un restaurante latino en la 34th, o que uses la bici para evitar la congestión en tardes de partido cuando la ciudad vibra por un juego de la MLS o la Copa— este plan merece atención. Aquí no hablamos de retoques cosméticos: es una intervención integral pensada para priorizar el transporte público y la bicicleta en tramos donde hoy los autobuses avanzan prácticamente a paso humano. Si recorres la calle a la hora pico, sabes lo que es ver filas de buses detenidos mientras el peatón esquiva coches y reparto.

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La propuesta del alcalde Zohran Kwame Mamdani con NYC DOT busca reorganizar carriles, mejorar la seguridad vial y recuperar tiempo de viaje para más de 51,000 usuarios diarios, con medidas que afectarían rutas locales y expresas de la MTA y el flujo peatonal alrededor de plazas y mercados que conoce bien la comunidad hispana de la ciudad.

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, es uno de los que está detrás de la propuesta (Foto: EFE)

¿QUÉ PROPONE EXACTAMENTE EN LA SEXTA AVENIDA?

Lo central del plan es crear y ampliar carriles exclusivos para autobuses y extender infraestructura ciclista protegida, todo distribuido por tramos. No es solo “sumar” espacio; es redistribuir la calzada para que los buses no queden atrapados tras autos o vehículos de reparto.

Tramos principales de intervención:

Tramo Intervención propuesta Watts Street – 34th Street Nuevo carril bus “offset” donde antes no existía. 34th Street – 58th Street Mejora de carriles existentes y, en algunos puntos, doble carril bus. Lispenard Street – 59th Street Ampliación del carril bici protegido a formato “doble ancho”. 8th Street – 31st Street Rediseño con carril bus desplazado y ampliación de 4 pies en el carril bici.

Lo relevante es la lógica: separar físicamente a buses y bicicletas del tráfico general para reducir demoras y conflictos con vehículos de carga y autos.

Esta es la propuesta para la Sexta Avenida en Nueva York (Foto: NYC DOT)

IMPACTO PARA USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Más de 51,000 pasajeros diarios de la MTA se beneficiarían en líneas locales y expresas.

En horas pico, los buses expresos se mueven a solo 4.2 mph; en algunos tramos los buses avanzan a 3.5 mph. Es decir, velocidades equivalentes a caminar.

NYC DOT busca devolver “dignidad” al tiempo de viaje, como dijo su comisionado Mike Flynn.

Estos números importan para familias que dependen del bus para llegar al trabajo, estudiantes que van a la City University of New York (CUNY), repartidores que hacen “runs” por Midtown y para vecinos que usan la avenida para sus compras en bodegas y mercados latinos.

BICICLETAS Y SEGURIDAD VIAL

La Sexta Avenida es parte de corredores Vision Zero con alta incidencia de accidentes graves. El plan propone:

Carril bici protegido de doble ancho (Lispenard–59th).

Extensiones de acera pintadas e islas peatonales.

Medidas “turn calming” para reducir velocidad en giros.

Una reorganización similar en la Tercera Avenida mostró resultados medibles:

Aumento de hasta 14% en la velocidad de buses.

Reducción de 28% en lesiones de tránsito.

Ese antecedente es clave para comunicar beneficios concretos a residentes y comerciantes.

SEGURIDAD Y DISEÑO URBANO: MEDIDAS CONCRETAS

Islas peatonales para cruzar menos distancia y con más visibilidad.

Extensiones de acera (bulb-outs) en paradas y esquinas con alta afluencia.

Señalética y pintura para consolidar el nuevo uso del carril.

Estas intervenciones no solo aceleran buses, también protegen a personas mayores que bajan en las paradas frente a iglesias y centros comunitarios latinos, y a ciclistas que usan la avenida para evitar rutas más peligrosas.

Así quedaría la Sexta Avenida si se concreta la propuesta (Foto: NYC DOT)

ESTADO DEL PROCESO Y PRÓXIMOS PASOS

La propuesta ya se presentó ante la Junta Comunitaria 4 (Manhattan Community Board 4).

Seguirán audiencias en otras juntas del distrito y periodos de comentarios públicos.

NYC DOT ajustará el diseño final según retroalimentación antes de implementar.

¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO PARA LA COMUNIDAD?

No es solo un carril más: es una reconfiguración del espacio callejero que afecta tiempos de viaje, la seguridad de peatones y ciclistas, y el comercio local. Para la comunidad hispana de Nueva York —empleadas domésticas, conductores de vans, dueños de negocios en bodegas y restaurantes, y estudiantes— los cambios pueden significar llegar a tiempo al trabajo, reducir gastos por retrasos o mejorar la seguridad en el camino a la escuela.

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