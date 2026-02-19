La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser declaró este miércoles una emergencia pública local por el derrame de aguas residuales en el río Potomac, casi 30 días después de que colapsara un tramo de una tubería principal. La falla liberó millones de galones de aguas negras en el río, en lo que ya se considera uno de los mayores derrames de este tipo en la historia de Estados Unidos. Aunque las autoridades aseguran que el agua potable no se ha visto afectada, reconocen que el incidente representa riesgos importantes para la salud pública y el medio ambiente.

La magnitud del vertido obligó a extremar precauciones y a mantener restricciones sobre el uso recreativo del río mientras continúan las evaluaciones.

NBC 4 Washington informa que, con la declaración de emergencia, la alcaldesa puede solicitar una Declaración Presidencial de Emergencia por Desastre, lo que abriría la puerta a una mayor intervención federal. A partir de ahora, la Casa Blanca ya participa en la respuesta al incidente junto con autoridades locales y estatales.

En su solicitud, Bowser pide el reembolso del 100% de los costos asumidos por el Distrito y por DC Water. Además, busca apoyo adicional para mejorar la coordinación entre los estados afectados, el Distrito y agencias federales, reforzar el monitoreo de la calidad del agua y aplicar pruebas y medidas preventivas, según informó la oficina de la alcaldesa.

La alcaldesa de Washington, DC, Muriel Bowser pidió el reembolso del 100% de los costos asumidos por el Distrito y por DC Water. (Foto: AFP)

La vicealcaldesa de Seguridad Pública y Justicia, Lindsey Appiah, aclaró que la petición no responde a fallas previas en la gestión.

“No hacemos el pedido porque creemos que necesariamente hay algún tipo de deficiencia en lo sucedido hasta este momento”, dijo, indicando que el objetivo es asegurar que todos los recursos disponibles se utilicen de forma coordinada.

Las autoridades locales señalaron que aún es pronto para calcular el costo total del desastre ambiental, por lo que evitaron precisar cuánto dinero federal esperan recibir.

La solicitud de emergencia se produjo después de una reunión entre funcionarios de DC, Maryland y Virginia con representantes de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.) y la FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

Aunque el agua potable no está comprometida, el derrame elevó los niveles de E. coli y mantiene alertas sanitarias. (Foto: AFP)

El contexto político también marcó la respuesta. La Casa Blanca criticó con dureza a los líderes de DC, Maryland y Virginia por el manejo del derrame. Esta semana, el presidente Donald Trump y el gobernador de Maryland, Wes Moore, intercambiaron reproches sobre quién es responsable de la situación.

Según NBC News, el desbordamiento ha vertido más de 240 millones de galones de aguas residuales y desechos sin tratar en el Potomac.

FEMA llegó por primera vez al lugar del derrame este miércoles, mientras continúan las reparaciones de la tubería, un proceso que podría tardar semanas con trabajos adicionales que se extenderían hasta nueve meses.

El derrame elevó los niveles de E. coli en el río y obligó a los equipos de emergencia a aplicar protocolos de materiales peligrosos en rescates acuáticos.

Las reparaciones podrían extenderse por meses mientras continúan las evaluaciones ambientales. (Foto: AFP)

Aunque el Departamento de Energía y Medio Ambiente indica que los niveles en el Distrito están por debajo de los umbrales federales para contacto recreativo, recomienda evitar el contacto con el agua hasta contar con resultados de muestreos a largo plazo.

“Sabemos que se acerca la primavera y es importante para nosotros que nuestros residentes puedan disfrutar del agua y sentirse seguros y cómodos al hacerlo”, concluyó Appiah, destacando la importancia del momento y de la coordinación regional.

Las recomendaciones de las autoridades ante la contaminación en el río Potomac

Washington Morning señala que las autoridades pidieron a la población que evite todo contacto con el agua del río Potomac en las zonas afectadas por el derrame, ya que se detectaron niveles elevados de bacterias como E. coli que pueden ser peligrosos para la salud. Esto incluye no nadar, practicar deportes acuáticos o incluso tocar el agua con las manos o los pies.

Si alguien no puede evitar el contacto con el agua contaminada, se recomienda lavarse la piel con agua y jabón lo antes posible y limpiar o desinfectar cualquier ropa o equipo que haya estado en contacto con el agua. También se aconseja buscar atención médica si se presentan síntomas de enfermedad tras la exposición.

Además, se instalaron puntos de monitoreo de calidad del agua para seguir evaluando la presencia de contaminantes y las autoridades colocaron avisos en accesos al río para informar a la comunidad sobre los riesgos y las zonas donde no se debe entrar al agua.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!