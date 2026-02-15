Una nueva tormenta invernal está generando preocupación entre los expertos en meteorología, ya que promete traer condiciones climáticas alarmantes en diversas regiones del país en cuestión de días. California será uno de los estados afectados ; no solo registrarán lluvias intensas, también se emitieron advertencias de evacuación en zonas situadas al sur del estado ante posibles inundaciones y flujos de escombros. De residir en esta área, es importante que sepas qué localidades están bajo riesgo con el propósito de que tomes tus precauciones y puedas evitar cualquier imprevisto.

La advertencia de precipitaciones torrenciales y tormentas eléctricas en el sur de California fue compartida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés). Además, se esperan temperaturas bajas en esta zona.

Yara Lasanta, meteoróloga de Univision Los Angeles, añadió que habrá fuertes ráfagas de vientos que superarán las 70 mph. Esta velocidad es suficiente para que los árboles y los tendidos eléctricos se derrumben, representando un severo peligro para sus habitantes.

Una ciudad que resultaría afectada para este inicio de semana es Los Ángeles. De acuerdo al equipo meteorológico de CBS News , el mal tiempo se registrará en gran parte de la semana, específicamente desde el lunes 16 hasta el viernes de 20 febrero, aunque las condiciones más críticas se presentarán en los primeros días.

“Es probable que esta sea otro lluvia importante. Se recomienda a todos los angelinos, especialmente a quienes se encuentran en zonas afectadas por incendios, que sigan las recomendaciones oficiales y se mantengan informados”, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Las lluvias torrenciales en el sur de California se registrarán desde la tarde de este domingo 15 de febrero. (Crédito: Apu GOMES / AFP)

Qué zonas de resultarían afectas por posibles flujos de lodos y escombros en Los Ángeles

Ante la llegada de este fenómeno meteorológico al estado, se ha programado una alerta de evacuación que regirá desde las 9:00 p.m. de este domingo 15 hasta las 9:00 a.m. del martes 17 de febrero en las localidades de Palisades, Sunset y Hurst, perteneciente a Los Ángeles, ya que cuentan con zonas afectadas por incendios.

Se espera que las fuertes lluvias ocasionen inundaciones que darán paso a posibles flujos de lodo y escombros en las localidades posiblemente afectadas. Además, los funcionarios de Caltrans establecieron el cierre de las carreteras Bulevar Topanga Canyon (Ruta Estatal 27) por la misma situación.

Estas fuertes precipitaciones ocasionarían flujos de escombros y de lodo en las zonas sur de California. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Se espera fuertes nevadas en las montañas de California

Para empeorar el panorama climático en la región, la climatóloga Lasanta informó que nevadas intensas llegarán en las zonas montañosas. Las acumulaciones de nieve alcanzarían hasta las 12 pulgadas, un valor suficiente para generar complicaciones en los conductores, ya que podrían sufrir un accidente de tránsito.

