El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta por calor para varios condados de Florida este lunes 27 de julio de 2026, debido a una combinación de altas temperaturas y elevada humedad que hará que la sensación térmica alcance niveles peligrosos durante gran parte del día.

El aviso incluye a los condados de Volusia, Lake, Seminole, Orange y el norte de Brevard, donde se espera que las temperaturas máximas se ubiquen entre los 90 y 95 °F; sin embargo, la humedad provocará que el índice de calor llegue hasta los 109 °F, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor.

¿Por qué el calor será más peligroso?

El índice de calor combina la temperatura del aire con la humedad para reflejar cómo realmente se siente el calor en el cuerpo humano.

Cuando este valor supera los 105 °F, aumenta la posibilidad de sufrir agotamiento por calor o un golpe de calor, especialmente en personas mayores, niños, trabajadores al aire libre y quienes realizan actividad física durante las horas de mayor temperatura.

Las autoridades advierten sobre un mayor riesgo de agotamiento y golpe de calor debido a la humedad. (Foto: Frederic J. BROWN / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Recomendaciones ante la alerta por calor

Ante estas condiciones, el NWS recomienda mantenerse bien hidratado, evitar actividades extenuantes bajo el sol durante la tarde, utilizar ropa ligera y permanecer en lugares con aire acondicionado siempre que sea posible.

También pide prestar atención a familiares, vecinos y mascotas, ya que la exposición prolongada al calor extremo puede provocar complicaciones graves para la salud.

¿Cómo estará el clima en Florida durante el resto de la semana?

El pronóstico de The Weather Channel para Orlando y gran parte del centro de Florida indica que el ambiente caluroso continuará durante los primeros días de la semana. Entre el martes y el miércoles se esperan temperaturas máximas cercanas a los 92 °F, con probabilidades de lluvia relativamente bajas, alrededor del 24 %.

A partir del jueves, las condiciones comenzarán a cambiar con un aumento significativo de las lluvias y tormentas vespertinas.

Las probabilidades de precipitación subirán hasta el 68 % el jueves, 85 % el viernes y se mantendrán elevadas durante el fin de semana, mientras que las temperaturas máximas descenderán ligeramente para ubicarse entre 85 y 88 °F, ofreciendo un alivio parcial frente al intenso calor de los primeros días de la semana.