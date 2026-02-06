Aunque se pronosticó que las temperaturas en Chicago mejorarán ligeramente en lo que resta de la semana , sus habitantes aún deben lidiar con ciertas condiciones climáticas que complicarían al momento de caminar o conducir algún vehículo. Recientemente, los meteorólogos advirtieron sobre una gran probabilidad de hielo negro en muchas superficies, lo cual representa un peligro para los residentes y los conductores. En el siguiente párrafo te explicaré en qué zonas se presenciaría esta capa invisible de hielo vidrioso y cómo detectarla con facilidad.

Alicia Roman, meteoróloga de NBC 5 Chicago , señaló que los habitantes de esta ciudad despertaron este viernes 6 de febrero con chubascos de nieve, lluvia helada, aguanieve e incluso granizo, específicamente en las zonas oeste y este.

Chicago no fue la única zona afectada; los condados de McHenry y Lake, y las ciudades de Thornton, Joliet, Frankfort y Monee, todas pertenecientes a Illinois, también registraron estas condiciones climáticas durante el presente día.

Para el presente día, la Ciudad de los Vientos registró nieve, aguanieve, lluvia helada y granizo. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“En ocasiones, la nieve podría mezclarse con granizo o nieve granulada, o transformarse en nieve granulada”, fue el aviso emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

El ambiente frío no pasó desapercibido, ya que las temperaturas alcanzaron el punto de congelación al situarse en los 32 °F. Este clima gélido obligó a los residentes en abrigarse por capas para protegerse del clima frío.

Cómo detectar el hielo negro en las aceras y las autopistas de Chicago

La aparición de nieve, granizo o lluvia helada brinda una mayor posibilidad de formación de hielo negro en cualquier superficie lisa de Chicago. Esta condición se podría registrar hasta el sábado 7 de febrero; por lo tanto, es importante que aprendas a identificarlo, ya que puedes sufrir resbaladizas.

Hay señales visuales que te ayudarían a protegerte del hielo negro, como reflejos inusuales de luz, sectores del pavimento más brillantes o que la superficie parece húmeda cuando no hay indicios de lluvia.

El hielo negro es una de las principales razones de múltiples de accidente de tránsito en temporada invernal. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Durante los días de alerta, te recomiendo que camines con precaución y utilices calzado con suela antideslizante para evitar caídas. Por otro lado, el peligro incrementa considerablemente si conduces, debido a que el pavimento con hielo negro reduce la adherencia de los neumáticos.

Por esa razón, te aconsejo evitar cualquier viaje en coche; sin embargo, si debes hacerlo por una razón urgente, es importante que conduzcas a baja velocidad y mantengas tu distancia con otros vehículos.

