En los últimos días, muchos residentes del sur de Florida —desde quienes viven cerca de la Calle 8 en Miami hasta familias en Kendall, Homestead, Hialeah o incluso en los Cayos— se han encontrado con titulares que hablan de una “alerta por escasez de agua” y un posible problema con el acuífero que abastece a la región. A primera vista, el tema suena preocupante: se menciona sequía, niveles en mínimos históricos y riesgo de intrusión de agua salada, todo en un estado donde el calor, el aire acondicionado a tope y el riego del jardín forman parte de la rutina casi todo el año. Pero antes de entrar en pánico, vale la pena detenerse, revisar qué dijeron exactamente las autoridades, entender qué significa un “water shortage warning” y cómo puede impactar de verdad el día a día de quienes viven en condados como Miami-Dade, Monroe, Collier, Lee, Glades y Highlands, donde hay una fuerte presencia de comunidades cubanas, puertorriqueñas, venezolanas y de otros países de América Latina.

Además, este tipo de alerta llega en un momento en el que muchos hogares hispanos del sur de Florida ya están acostumbrados a prepararse para otros riesgos climáticos, como huracanes, inundaciones costeras o calor extremo. En barrios como Sweetwater, Doral, Little Havana o el suroeste de Miami, la conversación sobre el clima suele girar en torno a la temporada de ciclones, pero ahora la falta de lluvia y el estrés sobre las fuentes de agua potable se suman a la lista de preocupaciones. Entender qué está pasando con el agua ayuda no solo a tomar decisiones más responsables en casa, sino también a interpretar mejor los mensajes de las autoridades y a no dejarse llevar por titulares alarmistas que pueden generar más incertidumbre que información útil.

¿POR QUÉ SE EMITIÓ LA ALERTA POR ESCASEZ DE AGUA?

El Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia oficial por escasez de agua debido a condiciones persistentes de sequía y a un aumento sostenido en el consumo. En términos simples, ha llovido mucho menos de lo normal y, al mismo tiempo, se está usando más agua de la que el sistema puede reponer con facilidad.

Para ponerlo en contexto: en el condado de Miami-Dade ha caído apenas cerca del 50% de la lluvia promedio desde noviembre pasado. Eso equivale a un déficit aproximado de 3.7 pulgadas, una cifra que pesa bastante cuando se trata de mantener estables las reservas de agua dulce.

“Tenemos sequía severa, sobre todo en el suroeste de Miami-Dade. Estamos en periodo seco, así que no se esperan lluvias. Febrero, marzo y abril son meses secos. Son días complicados, hay que economizar el agua y saberla usar en las próximas semanas”, dijo Javier Serrano, meteorólogo de Univision.

EL PAPEL CLAVE DEL ACUÍFERO DE BISCAYNE

Aquí entra en juego una entidad fundamental: el acuífero de Biscayne. Este acuífero subterráneo es la principal fuente de agua potable para Miami-Dade y una pieza clave para toda el área metropolitana de Miami.

Las autoridades han confirmado que sus niveles están en mínimos históricos, incluso por debajo de los registrados durante otras sequías importantes, como las de 2007, 2009 y 2011. La preocupación no es solo que baje el nivel del agua, sino el riesgo de intrusión salina, especialmente en zonas costeras. Cuando el nivel de agua dulce desciende demasiado, el agua salada puede avanzar tierra adentro y afectar la calidad del suministro.

CONDADOS AFECTADOS POR LA ADVERTENCIA

La alerta por escasez de agua no se limita a un solo punto del mapa. De acuerdo con el SFWMD, los condados bajo advertencia son:

Miami-Dade

Monroe

Collier

Lee

Glades

Highlands

En conjunto, estas áreas concentran a casi cinco millones de habitantes. Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, varias de estas regiones enfrentan condiciones de sequía que van de moderadas a severas, con especial impacto en Glades y Highlands.

¿HAY RESTRICCIONES OBLIGATORIAS EN ESTE MOMENTO?

Esta es una de las preguntas más frecuentes, y la respuesta es clara: por ahora, no. La advertencia actual se basa en medidas voluntarias de conservación.

Sin embargo, tanto el SFWMD como el Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade (WASD) han sido muy directos al señalar que, si la situación empeora y no hay lluvias significativas, podrían imponerse restricciones obligatorias más adelante. La temporada seca en Florida suele extenderse desde el invierno hasta finales de la primavera, por lo que el margen de maniobra no es tan amplio como podría pensarse.

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR AGUA DURANTE LA ALERTA

Las autoridades no están pidiendo nada extraordinario, sino ajustes concretos en el uso diario del agua. Algunas de las principales recomendaciones son:

Suspender temporalmente el riego del césped y evitar los días programados de riego.

No lavar autos, embarcaciones ni llenar piscinas mientras dure la advertencia.

Usar lavadoras y lavavajillas solo con cargas completas.

Cambiar los horarios de uso de agua para evitar los picos de consumo, especialmente en la mañana y por la noche.

Revisar sistemas de riego, reparar fugas y evitar lavar calles o aceras con agua potable.

En Miami-Dade, además, existen programas de reembolso de hasta US$200 para la instalación de inodoros, grifos y duchas de alta eficiencia, una opción que puede marcar la diferencia a mediano plazo.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA LOS RESIDENTES DEL SUR DE FLORIDA?

Desde el WASD se ha insistido en que el servicio de agua potable continúa operando con normalidad para más de 2.8 millones de personas. No hay cortes ni interrupciones, pero sí un llamado claro a la responsabilidad colectiva. Reducir el consumo no esencial hoy ayuda a proteger el suministro mañana.

El mensaje de fondo es sencillo: ahorrar agua ahora es una forma de evitar medidas más duras después. El SFWMD seguirá monitoreando los niveles del acuífero de Biscayne, así como los sistemas del Lower Tamiami y la cuenca de Indian Prairie Basin, y actualizará a la población si la situación cambia. En un estado como Florida, donde el agua lo conecta todo —desde la vida diaria hasta el equilibrio ambiental—, estas alertas no buscan generar pánico, sino conciencia. Y, al final del día, pequeños cambios en casa pueden tener un impacto real en toda la región, especialmente en las comunidades hispanas que han convertido al sur de Florida en su hogar.

