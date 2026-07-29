El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió una advertencia para cinco playas del sur de California debido a que recientes análisis detectaron niveles de bacterias superiores a los estándares estatales de seguridad. La recomendación llega mientras se espera un aumento de las temperaturas durante esta semana, cuando más personas suelen acudir al mar para refrescarse.

Según NBC Los Ángeles, las autoridades aconsejan evitar el contacto con el agua en las zonas cercanas al desagüe pluvial de East Wilshire Boulevard en Santa Monica Beach, el desagüe del Bel Air Bay Club en Will Rogers State Beach, toda el área de baño de Mother’s Beach en Marina del Rey, toda Inner Cabrillo Beach en San Pedro y el área de 100 yardas al norte y al sur del muelle de Santa Mónica.

La medida coincide con el incremento de las temperaturas en el sur de California. (Foto referencial: @santamonicapier / Instagram)

¿Por qué recomiendan no ingresar al agua?

Según el Departamento de Salud Pública, las muestras de agua tomadas recientemente mostraron concentraciones de bacterias que superan los límites establecidos por el estado.

Esto aumenta el riesgo de enfermedades para quienes naden, practiquen surf o realicen cualquier actividad que implique entrar en contacto con el agua del mar.

Las autoridades recordaron que las condiciones de las playas pueden consultarse las 24 horas del día a través de la línea telefónica 1-800-525-5662 o en el mapa actualizado disponible en el sitio web del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, donde se informa cuándo las advertencias son levantadas.

Los visitantes pueden consultar el estado actualizado de las playas a través del mapa y la línea telefónica del Departamento de Salud Pública. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Pronóstico semanal en Los Ángeles: Alerta por calor extremo

A continuación, revisa el pronóstico del tiempo para los próximos días en Los Ángeles, California, según lo indica The Weather Channel en su sitio web: