El panorama climático en Estados Unidos parece que seguirá crítico; una poderosa tormenta invernal ha puesto en máxima alerta a diversas regiones del país, amenazando con afectar drásticamente a los habitantes de estas áreas. Con pronósticos que anticipan fuertes acumulaciones de nieve, las autoridades han emitido alerta para siete estados que sentirán el mayor impacto de este evento meteorológico. En esta nota, conocerás cuáles serán las jurisdicciones afectadas con intensas nevadas y cómo prepararte ante este mal tiempo que se dará este fin de semana.

La advertencia ha sido emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), señalando que la presencia de acumulaciones de nieve y fuertes vientos causarán severas complicaciones para aquellas personas que planifiquen realizar un viaje por auto.

Las bajas temperaturas también es otro factor de preocupación; la agencia prevé que los valores térmicos podrían descender drásticamente hasta el punto de congelación. Esto invitaría a los habitantes de las zonas afectadas a abrigarse correctamente.

Una tormenta invernal no solo trae nieve y fuertes vientos, también ocasiona el desplome de los valores térmicos. (Crédito: AP)

Los 7 estados que recibirán acumulados de nieve de hasta 14 pulgadas este fin de semana

ALASKA

El estado cuenta con múltiples advertencias de tormenta invernal en todo el Panhandle desde hoy hasta el domingo 1 de marzo. En la ciudad de Hyder, la agencia precisó que podría recibir entre 11 y 14 pulgadas de nieve, con mayor intensidad este sábado.

Las localidades de Gustavus, Hoonah, Tenakee Springs, Pelican y Elfin Cove también están bajo advertencia meteorológica hoy, desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m., debido a un pronóstico de nieve entre 5 y 10 pulgadas.

Se ha emitido una alerta por clima invernal en la costa central del mar de Beaufort, ya que se esperan ráfagas de viento de hasta 45 mph y nieve en suspensión que afectarán la zona desde la tarde de hoy hasta la noche del domingo.

MINNESOTA

La preocupación actual en este estado se debe al tránsito de una franja de nieve rápida, la cuál podría provocar complicaciones de movilidad breves, pero de alto riesgo para los conductores de la región.

Se anticipan acumulaciones generales de nieve de entre 2 y 4 pulgadas, aunque advierten que el fortalecimiento de una banda podría dejar hasta 6 pulgadas en sectores más reducidos. Ante el pronóstico, las alertas climáticas se extenderán posiblemente hasta la noche de hoy.

Ciertos sectores de Minnesota recibirían entre 2 a 4 pulgadas de nieve este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

WISCONSIN

Se pronostican acumulaciones de nieve de entre 2 y 4 pulgadas, con la posibilidad de que la intensidad supere una pulgada por hora durante el periodo comprendido entre la mañana y la tarde, momento en que se espera el desarrollo de la banda nubosa.

IOWA

Para el noreste de Iowa, se mantiene un aviso vigente desde las 6:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. de este sábado, ante un pronóstico de acumulación de nieve de entre 2 y 4 pulgadas. El riesgo principal recae en su rápida caída, lo que podría comprometer la visibilidad y que las carreteras estén resbaladizas.

DAKOTA DEL NORTE

Diversas zonas del oeste, centro-sur y sureste se encuentran bajo alerta meteorológica hasta hoy, debido a posibles acumulaciones de nieve de entre 2 y 5 pulgadas. Ante el escenario, se solicitó a los conductores tener precaución y prepararse.

Dakota del Norte también será uno de los estados afectados por el paso de la tormenta invernal este fin de semana. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

DAKOTA DEL SUR

El estado enfrenta una alerta meteorológico debido a vientos que dificultarán el tránsito y problemas de visibilidad, con expectativas de hasta 5 centímetros de nieve acumulada en distintas zonas. Estas nevadas complicarían la conducción; por lo tanto, se recomienda tomar extrema precaución.

MONTANA

Aunque la advertencia abarca una gran superficie de Montana, la intensidad de la nieve será baja. Las autoridades estiman que en áreas específicas, como el condado de Blaine y las montañas Bears Paw, las nevadas alcanzarán un rango de 1 a 2 pulgadas.

