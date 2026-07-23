Si estás pensando en abastecerte de útiles y productos para el regreso a clases sin cargar con el impuesto estatal sobre ventas, hay buenas noticias: ya arrancó el periodo Tax Free en Florida. Durante este periodo especial, muchas familias pueden planificar mejor sus compras escolares y reducir el golpe en el presupuesto. En esta nota te explicamos cómo funciona este alivio fiscal, cuánto tiempo estará vigente, qué tipo de artículos entran en la exención y de qué manera aprovecharlo al máximo para pagar menos al momento de pasar por la caja.

¿QUÉ ES EL TAX FREE EN FLORIDA?

El Tax Free en Florida es un periodo especial en el que el estado elimina temporalmente el impuesto estatal sobre ventas para ciertos productos, sobre todo los relacionados con el regreso a clases y otras campañas específicas.

En otras palabras, es una “vacación fiscal” o feriado de impuestos, ya que durante unos días (o, como en los últimos años, incluso un mes), los consumidores pagan solo el precio del producto, sin el porcentaje extra del impuesto estatal sobre ventas. El objetivo principal es aliviar el gasto de las familias en momentos clave, como la compra de útiles escolares, ropa, material educativo y equipos informáticos antes del inicio del año escolar.

Los padres de familia también pueden comprar ropa para sus hijos (Foto: Magnific)

¿CÓMO FUNCIONA?

El gobierno de Florida establece un calendario concreto (por ejemplo, un “Back‑to‑School Sales Tax Holiday” en julio‑agosto) y publica una lista detallada de artículos que quedan exentos, cada uno con un tope de precio por unidad. Cabe precisar que la exención se aplica tanto en tiendas físicas como en muchas compras en línea enviadas a una dirección dentro de Florida, siempre que el comercio participe y el producto esté dentro de la lista y los límites establecidos.

¿QUÉ TIEMPO ESTARÁ VIGENTE?

El Florida Back-to-School Sales Tax Holiday comenzó el 20 de julio y tendrá una vigencia hasta el jueves 20 de agosto de 2026.

Durante esos 32 días, muchos artículos escolares quedan exentos del impuesto estatal sobre ventas siempre que se respeten ciertos topes de precio y que la compra sea para uso personal (no comercial).

¿QUÉ PUEDES COMPRAR EN EL TAX FREE EN FLORIDA?

Este 2026, en el Tax Free en Florida puedes comprar lo siguiente:

Ropa, calzado y bolsos (incluidas mochilas) con precio individual de hasta US$100 por artículo no pagan impuesto estatal sobre ventas.

Útiles escolares (cuadernos, lápices, reglas, carpetas, etc.) con precio de hasta US$50 por unidad también quedan libres de ese impuesto.

Materiales educativos y juegos tipo rompecabezas (“learning aids and jigsaw puzzles”) de hasta US$30 por artículo entran en la exención.

Computadoras personales, laptops, tabletas y accesorios relacionados para uso doméstico o personal, con un precio de hasta US$1,500 por unidad, están igualmente exentos del impuesto estatal en ese periodo.

Ejemplos concretos de accesorios electrónicos que sí entran:

Teclados para computadora.

Mouse para computadora.

Audífonos y auriculares (incluidos earbuds) usados con la computadora.

Micrófonos para usar con la computadora (clases en línea, videollamadas, etc.).

Monitores de computadora que no tengan sintonizador de televisión integrado.

Impresoras y escáneres, incluidos equipos “todo en uno”, para uso doméstico o escolar.

Cámaras web (webcams) para videollamadas y clases virtuales.

Routers y módems para conexión a internet en casa.

Dispositivos de almacenamiento para computadora: discos duros externos, SSD, memorias USB, tarjetas de memoria diseñadas para uso con PC o laptop.

Cables de conexión y bases/docking stations específicos para computadora.

Todos estos ejemplos entran en la categoría de “computers and non‑recreational computer accessories” para uso personal o doméstico, que es justamente la que el estado protege durante el feriado fiscal escolar.

La exención no pone límite al número total de artículos, sino al precio de cada uno (Foto: Magnific)

¿QUÉ ARTÍCULOS ESCOLARES ESPECÍFICOS ESTÁN EXCLUIDOS DE LA EXENCIÓN?

Los artículos escolares que están excluidos de la exención son aquellos que no encajan en la definición de útiles básicos ni cumplen los topes de precio o de uso que marca el programa 2026. Entre ellos:

Útiles y material escolar excluidos

Aunque la mayoría de los útiles comunes sí están exentos (cuadernos, lápices, reglas, carpetas, etc.), quedan fuera:

Útiles escolares que superen los US$50 por unidad (por ejemplo, sets muy grandes o productos “premium” que pasen ese límite).

Papel para impresora o para computadora, que se considera insumo de oficina y no entra como útil escolar exento.

Libros que no estén específicamente incluidos en la categoría de “learning aids” o materiales didácticos; la mayoría de los libros ordinarios siguen pagando impuesto.

Electrónica y tecnología excluidas

El feriado sí cubre ciertas computadoras y accesorios, pero excluye varios electrónicos, según N+ Univision:

Celulares y smartphones.

Consolas de videojuegos y controles, receptores de medios digitales, CDs, DVDs y cámaras digitales.

Computadoras y accesorios comprados para uso empresarial o comercial, no doméstico/personal.

Bolsos para computadora, fundas de tablet, protectores contra sobretensión y otros accesorios que el estado cataloga como electrónicos recreativos o no esenciales.

Ropa y otros artículos excluidos

En ropa y calzado, lo que queda fuera es principalmente por precio o tipo de producto:

Cualquier prenda o par de zapatos con precio individual superior a US$100.

Ropa o accesorios relacionados con equipamiento deportivo específico (por ejemplo, ciertos guantes deportivos, patines, equipo especializado) que se consideran “equipo” y no ropa cotidiana.

Lentes de sol no recetados, máscaras protectoras y algunos artículos como sombrillas, que aparecen expresamente como gravados en la lista.

Otros casos que no aplican

Además, aunque el artículo en sí sea elegible, la exención no se aplica cuando:

Se trata de alquileres o arrendamientos de artículos (por ejemplo, rentar una computadora o equipo escolar).

Se pagan servicios de reparación o alteraciones de ropa, calzado o dispositivos electrónicos.

La compra se realiza en ciertos lugares excluidos, como parques temáticos, aeropuertos o complejos de entretenimiento/alojamiento, donde se mantienen las tasas habituales.

¿EXISTE ALGÚN LÍMITE DE CANTIDAD TOTAL DE ARTÍCULOS QUE PUEDO COMPRAR SIN IMPUESTOS?

No, el Back‑to‑School Sales Tax Holiday de Florida no pone un límite al número total de artículos que puedes comprar libres de impuesto; el límite es por precio de cada artículo, no por cantidad.

En la guía oficial de preguntas frecuentes se aclara que: “la exención se basa en el precio de venta de cada artículo, no en el número de artículos comprados”. Eso significa que puedes comprar, por ejemplo, diez cuadernos de 5 dólares, tres pares de zapatos de US$70 y varias camisetas de US$30 en la misma compra, y todos seguirán entrando en el feriado fiscal mientras cada uno esté por debajo del tope correspondiente (US$50 para útiles, US$100 para ropa y calzado, US$1,500 para computadoras y accesorios elegibles), precisa Florida Department of Revenue.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!