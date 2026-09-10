Una empresaria de Massachusetts, de 83 años, admitió ante un tribunal federal haber participado en una estafa que dejó pérdidas de aproximadamente $10.9 millones a unas 204 víctimas, según informó la Fiscalía del Distrito de Massachusetts en un comunicado de prensa. Barbara A. Hirshfield se declaró culpable de cinco cargos de fraude electrónico relacionados con el caso.

Hirshfield, residente de Lexington, fue acusada en julio de 2026 y ahora enfrenta una sentencia que será determinada por un juez federal. La audiencia está programada para el 7 de enero de 2027, después de que la mujer aceptara su responsabilidad por los delitos.

Así captaba dinero de los inversionistas

De acuerdo con los fiscales, Hirshfield era propietaria y operaba Ideal Financial Services Inc. y Ideal Financial Holdings, compañías ubicadas en West Springfield. El negocio se presentaba como una empresa dedicada a préstamos para vehículos y pequeños créditos y buscaba dinero de inversionistas mediante pagarés que ofrecían tasas de retorno elevadas.

A quienes entregaban su dinero se les decía que los fondos serían utilizados para financiar préstamos. Los inversionistas, según la acusación, esperaban obtener ganancias a partir de los pagos realizados por los propios prestatarios.

Según los fiscales, la empresa captó dinero de inversionistas mediante pagarés que prometían altos rendimientos. (Foto referencial: Freepik)

La empresa ya había sido cuestionada

La investigación señala que el fraude se remontaba al menos a 2012, cuando la División de Bancos de Massachusetts ordenó a Ideal que dejara de solicitar y aceptar fondos de inversionistas externos debido a preocupaciones relacionadas con su situación financiera.

Dos años después, en 2014, el organismo revocó las licencias de Ideal para otorgar préstamos de vehículos y pequeños préstamos, lo que provocó el cierre de su negocio crediticio; sin embargo, Hirshfield no habría informado a los inversionistas sobre esas medidas y continuó ofreciendo pagarés, según los fiscales.

Para al menos 2019, la empresa dependía casi por completo del dinero aportado por nuevos inversionistas. Los fiscales sostienen que Hirshfield utilizaba esos recursos para cubrir pagos de intereses y del capital adeudado a personas que habían invertido anteriormente, una operación que se mantuvo hasta aproximadamente junio de 2025 y que fue considerada un “esquema Ponzi”.

¿Cómo justificaba los retrasos en los pagos?

Según los fiscales, en lugar de revelar la verdadera situación financiera de la compañía, Hirshfield atribuía los retrasos en los pagos a diferentes problemas.

“En lugar de revelar la verdadera situación financiera de la empresa, Hirshfield culpó de los retrasos en los pagos a problemas bancarios, fraudes, filtraciones de datos y cheques robados o perdidos”, señalaron los fiscales.

La estafa dejó pérdidas aproximadas de $10.9 millones a unas 204 víctimas, y Hirshfield será sentenciada en enero de 2027. (Foto referencial: Freepik)

El caso afectó aproximadamente a 204 personas, con pérdidas cercanas a $10.9 millones. Además, más de 25 víctimas sufrieron una “dificultad financiera sustancial”, de acuerdo con el comunicado de la Fiscalía Federal de Massachusetts.

Por los cargos de fraude electrónico, Hirshfield podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión, además de hasta tres años de libertad supervisada y una multa máxima de $250,000.

La decisión final sobre su condena corresponderá al juez federal encargado del caso.